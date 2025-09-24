すし丸 新プラン「会議まるごとプラン」を発表
愛媛県松山市に本店を構え創業77年を迎える老舗寿司店「すし丸」は、この度法人・団体・グループ向けの新サービス「会議まるごとプラン」の提供を開始します。これは会議と懇親会を一つの場所で完結させることを目的とした特別プランです。
このプランは最大2時間の会議室利用と税込6,000円～の飲み放題付き会席料理がセットになっています 。これにより移動の手間なく会議終了後すぐに懇親会へとスムーズに移行できるのが最大の特長です。
会議まるごとプラン」の概要
会議室の利用（最大2時間）
【会場】すし丸の個室または貸切スペースをご利用いただけます 。
【設備】ホワイトボード、スクリーン、プロジェクターの貸出（無料・要事前予約）、お茶サービス、資料配布セッティングを無料で提供します 。
懇親会
【料理】旬の魚を使った握り寿司、造り、煮物、揚物など、豪華な会席料理をご用意します 。
【飲み放題】120分間の飲み放題付きです 。ビール、ハイボール、焼酎、日本酒、酎ハイ、ソフトドリンクが含まれます 。
料金: お一人様6,000円（税込） ～
予約可能人数: 2名様から48名様まで（全店で最大160名様まで対応可能）
受付時間: 16時30分から22時まで
「すし丸」は長年の歴史に裏打ちされたおもてなしの心と旬の食材を活かした料理で、お客様に特別な時間を提供しています。この新プランは企業の会議、研修会、取引先との打ち合わせ、また懇親会、慰労会、親睦会など、様々なビジネスシーンでのご利用に最適です 。
お問合せ
すし丸本店
愛媛県松山市二番町2丁目3-2
TEL 089-941-0447
フリーダイヤル 0120-41-0447
http://www.sushimaru.co.jp/index.html
会議まるごとプラン詳細
http://www.sushimaru.co.jp/kaigi-pack/