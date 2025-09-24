みずみずしさをたたえ、ツヤ・ハリまでもみなぎる肌へ。ウインターコフレ 『プライマリーモイストビューティー』2025年11月17日（月） 数量限定発売

株式会社アテニア

コンセプト

美しい肌に欠かすことのできない「うるおい」。日々のお手入れで当然のごとく保湿しているのに、「日中にカサついてツヤがなくなる」「シワっぽさも目立つ」と感じるのは、「うるおいが充分に満たされていない」という角層からのSOS。また、年齢とともに気になる、ハリのなさやしぼみ、くすみ感などの肌悩みを加速させる原因も、実は「うるおい不足」によるものです。

『プライマリーモイストビューティー』は、美しさの基盤＊1を立て直すハリツヤ導入美容液『プライマーショット』、ナイアシンアミド配合でふっくら弾むようなハリに導く薬用シワ改善 化粧水『ドレスリフト ローション』、美白*2と肌荒れ防止のW主剤配合の薬用保湿・シミ予防 夜用マスク『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』、そして、うるおいを蓄えてシールドするエイジングケア＊3発想のボディ用美容液『アドバンストボディセラム』計4点の精鋭アイテムを厳選しました。

絶えることのない湧水のごとく、あふれるみずみずしさ、つやめく輝き。うるおいによって生まれる、吸いつくようなやわらかさ、もっちりした弾力。“うるおい深化”コフレでしか出会えない冬肌をお楽しみください。

＊1 美しさの基盤とは、美しさとハリを与える毎日のスキンケアのプロセスのこと。

＊2 美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ効果のこと。 ＊3 エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。

製品詳細

■ハリツヤ導入美容液 『プライマーショット』 ※限定デザイン※本品と同サイズ

美しさの基盤＊1を立て直す「浸透型エクソソーム＊2」配合。みずみずしく清らかなミルクエッセンスが肌にすばやくなじみ浸透＊3。肌のすみずみ＊3を豊潤なうるおいとハリで満たし、やわらかでイキイキとした肌へ。

弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）＊1 美しさの基盤とは、美しさとハリを与える毎日のスキンケアのプロセスのこと。＊2 ヤギ乳エキス（保湿成分）＊3 角層まで

■薬用シワ改善 化粧水『ドレスリフト ローション』 医薬部外品

【販売名：アテニア ローション DLr】※限定デザイン※ハーフサイズ

「ナイアシンアミド」配合で、シワ改善を叶える『ドレスリフト ローション』。圧倒的な浸透力*1でうるおいとハリを肌にめぐらせ、鈍化した大人の角質を理想的な状態に導き、みなぎるハリ肌へ。

弱酸性、無着色、無鉱物油、パラベンフリー、オイルフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）＊1 角層まで

■薬用保湿・シミ予防 夜用美容マスク『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』 医薬部外品

【アテニア 夜用美容マスク】※ハーフサイズ※限定デザイン

睡眠美容の効率を上げて、全方位から美肌を叶える“夜用ブースト美容マスク”。「トラネキサム酸」「グリチルレチン酸ステアリル」の有効成分配合。

弱酸性、無鉱物油、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）

■ボディ用美容液『アドバンストボディセラム 〈フローラルフォレスト〉』※ハーフサイズ※限定デザイン

バリア機能を高めるセラミドを守り蓄える「セラミドインモイスト複合成分*1」と、ハリをキープするコラーゲンを補給。なめらかなツヤ肌へ整えるボディ用美容液。

弱酸性、パラベンフリー、アルコールフリー、アレルギーテスト済み（すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。）＊1 セラミドNG、バオバブ種子油、マカデミア種子油（エモリエント成分）