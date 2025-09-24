【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「リカバリーフード」特集を公開

株式会社紀ノ國屋「リカバリーフード特集」https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/recovery-food

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、「リカバリーフード」をテーマにした特集を公開しています。暑さや寒暖差でからだが重い、ちょっとした疲れに…そんな時におすすめなのが酸味を美味しく取り入れる“リカバリーフード”。昔ながらの梅干しや黒酢ドリンク、爽やかなレモネードベースなど、毎日の暮らしに取り入れやすいアイテムを揃えました。酸味は食欲を引き出し、気分までリフレッシュしてくれる心強い味方です。

黒酢ドリンクすっきり整う、爽やかな酸味 - 黒酢ドリンク

有機りんご果汁と玄米黒酢を合わせた、紀ノ国屋オリジナルの一本。やさしい酸味とほのかな甘みで飲みやすく、炭酸で割ればすっきり爽やかにお楽しみいただけます。

食事のおともにも、リフレッシュしたいときにもぴったり。暑さ疲れや寒暖差でだるさを感じやすい時に、毎日の食卓に取り入れやすい一本です。

すっぱい梅シートいつでも手軽に、甘酸っぱいおやつ - すっぱい梅シート

和歌山県産の南高梅に、みかん蜂蜜を合わせて練り上げ、シート状に仕上げました。ほどよい酸味とまろやかな甘みが合わさり、クセになる味わいです。

個包装なので持ち歩きやすく、オフィスやお出かけ先でも気軽にひと口。季節の寒暖差で疲れを感じる日にも、バッグに入れておきたい気軽なおやつです。

梅ほうじ茶香ばしさに梅のアクセント - 梅ほうじ茶

ほうじ茶の芳ばしい香りに、少ししょっぱい梅干しのやさしい美味しさを添えたフレーバーティー。本格茶葉を使ったお茶がティーバッグで手軽に楽しめます。

飲むだけで心も体もほっと癒される一杯。水出しにも対応しているので、季節を問わずアイスでもホットでもお好みで。お茶漬けなどアレンジにも使える、日本ならではの味わいです。

