【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「リカバリーフード」特集を公開

写真拡大 (全4枚)

株式会社紀ノ國屋

「リカバリーフード特集」https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/recovery-food

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、「リカバリーフード」をテーマにした特集を公開しています。暑さや寒暖差でからだが重い、ちょっとした疲れに…そんな時におすすめなのが酸味を美味しく取り入れる“リカバリーフード”。昔ながらの梅干しや黒酢ドリンク、爽やかなレモネードベースなど、毎日の暮らしに取り入れやすいアイテムを揃えました。酸味は食欲を引き出し、気分までリフレッシュしてくれる心強い味方です。



黒酢ドリンク
すっきり整う、爽やかな酸味 - 黒酢ドリンク

有機りんご果汁と玄米黒酢を合わせた、紀ノ国屋オリジナルの一本。やさしい酸味とほのかな甘みで飲みやすく、炭酸で割ればすっきり爽やかにお楽しみいただけます。


食事のおともにも、リフレッシュしたいときにもぴったり。暑さ疲れや寒暖差でだるさを感じやすい時に、毎日の食卓に取り入れやすい一本です。





オンラインストアからのご購入はこちら


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/recovery-food/1019-4960320036294




すっぱい梅シート
いつでも手軽に、甘酸っぱいおやつ - すっぱい梅シート

和歌山県産の南高梅に、みかん蜂蜜を合わせて練り上げ、シート状に仕上げました。ほどよい酸味とまろやかな甘みが合わさり、クセになる味わいです。


個包装なので持ち歩きやすく、オフィスやお出かけ先でも気軽にひと口。季節の寒暖差で疲れを感じる日にも、バッグに入れておきたい気軽なおやつです。





オンラインストアからのご購入はこちら


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/recovery-food/1108-4960320036324




梅ほうじ茶

香ばしさに梅のアクセント - 梅ほうじ茶

ほうじ茶の芳ばしい香りに、少ししょっぱい梅干しのやさしい美味しさを添えたフレーバーティー。本格茶葉を使ったお茶がティーバッグで手軽に楽しめます。


飲むだけで心も体もほっと癒される一杯。水出しにも対応しているので、季節を問わずアイスでもホットでもお好みで。お茶漬けなどアレンジにも使える、日本ならではの味わいです。





オンラインストアからのご購入はこちら


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/recovery-food/1018-4960320033439


紀ノ国屋公式オンラインストア限定「リカバリーフード」特集はこちら↓


https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/recovery-food



※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一欠品の際はあらかじめご了承ください。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。


■紀ノ国屋公式オンラインストア


https://www.super-kinokuniya.jp/



■紀ノ国屋公式SNS


Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/


X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya


Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya