高橋文哉さん、西野七瀬さんが“鍋”でフランス気分に！？ミツカン「鍋THE WORLD」新TV-CMが9月30日(火)より放映開始

株式会社Mizkan Holdings

株式会社 Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、「鍋THE WORLD(TM)」の新TV-CM、「未知体験」篇（15秒）を9月30日（火）より、全国で放映開始いたします。

「鍋THE WORLD」は、「世界中の素敵な文化や料理のエッセンスを、鍋に取り入れてみたら？！」という自由な発想から生まれた、世界を体験できる新しい鍋つゆシリーズです。いつもの鍋具材でも、「鍋THE WORLD」を使用すれば“海外らしさ”を感じる特別な美味しさをお楽しみいただけます。

新TV-CMでは、高橋文哉さん、西野七瀬さんが、フランス・マルセイユの風景に包まれた”未知体験”な空間を訪れ、「鍋THE WORLD」のおいしさに舌鼓を打つ、お二人の自然な表情を映したCMになっております。

お二人の息ぴったりのかけあいと、いつもの具材で海外気分が味わえる「鍋THE WORLD」の魅力に驚く表情にも注目です。

新TV-CMストーリー

〇「『未知体験』篇

巨大スクリーンにフランス・マルセイユの風景が映し出されたスタジオに、「すごっ！」とワクワクした表情で入る高橋さんと西野さん。すると「未知体験、『鍋THE WORLD』へようこそ」と場内アナウンスが聞こえます。スタジオの中央にある鍋を発見し、蓋を開けると「魚介のいい匂い～！」と思わず2人で鍋に体を寄せます。「鍋なのにフランス？」と驚きながらも、高橋さんと西野さんは鍋に手を伸ばし、ワクワクした様子で鍋を食べ、そのおいしさに思わず「うんまっ！」と声を漏らします。西野さんは「ブイヤベースか」と初めての鍋つゆの味に感動し、高橋さんは思わずその場にあった「鍋THE WORLD」のパッケージを手に取ります。「いつもの具材なのに」と言葉をこぼし、お二人とも箸が止まらず食べ進め、「鍋で世界を味わっちゃえ！」というメッセージで締めくくります。「鍋THE WORLD」のおいしさに思わずうっとりするお二人のリアルな表情にぜひご注目ください。

新TV-CM 概要

〇タイトル

「未知体験」篇（15 秒）

〇ミツカンYouTube 公式チャンネル

https://youtu.be/jdJXSBbyl94 (https://youtu.be/jdJXSBbyl94)

〇出演：高橋文哉、西野七瀬

〇配信開始：2025 年9 月30 日（火）

〇放送地域：全国

〇商品サイト

https://www.mizkan.co.jp/nabe/nabe-the-world/

撮影時の様子

高橋文哉さんと西野七瀬さんは、過去に共演経験があることから、今回の撮影の合間では和やかに談笑する場面もあり、終始明るい空気に満ちた現場となりました。マルセイユの街並みが投影されたスタジオに案内されるシーンでは、互いに顔を見合わせながら驚きの表情を見せ、その後も息の合った掛け合いで撮影は順調に進みました。「オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト」を味わうシーンでは、あまりのおいしさに思わず笑みを浮かべ、カットがかかった後も食べ続けてしまう場面も。「鍋THE WORLD」のおいしさが伝わり、お二人らしい温かな空気に包まれた撮影現場となりました。

出演者インタビュー

Q. 「鍋THE WORLD」のCM撮影を終えていかがでしたか？見どころやご試食いただいた感想を教えてください。

高橋さん:

「鍋THE WORLD オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト」をいただいたのですが、香りはもちろん一口目から「あ、おいしい！」と感じるインパクトがあり、スープが具材に染みて鍋ならではの楽しみ方をバージョンアップさせてくれる商品だなと思いました。やみつきになって、いくらでも食べれそうな表情をたくさんしていると思うので、そこが見どころだと思っています！

西野さん：

本当に“未知体験”をさせていただいた感じで、「おいしい、おいしい！」と言いながらどんどん食べ進めていました。日本らしさもありつつ、海外気分も味わえる鍋なので、すごく新しいな！と思いました。

Q. CMでは、おいしさのあまり鍋を頬張る姿が印象的でしたが、お二人がお気に入りの鍋の食べ方はありますか？

高橋さん：

“キムチ鍋”が本当に好きで、あまり辛い物が得意なほうではないのですが、無性に食べたくなる時が季節関係なくあるんです。その時にミツカンの「〆鍋(TM) キムチ鍋つゆ」を買って、自分なりに入れたい食材を入れて、温める段階で出来上がったものから食べていくような感じで、テーブルの上で作りながら食べています。最後は〆のために胃のキャパを空けて、うどんや中華麺を入れて、アレンジでチーズを入れてみる日もあったり。鍋が大好きなのでいろいろな楽しみ方をしています。

西野さん：

とにかく“ニンニク”が好きなので、鍋には必ず“ニンニク”と“ショウガ”をマストで入れちゃいます。具は少なめにすることが多くて、厳選した食材を使っています（笑）。たくさん具材が入っているのも好きなんですが、あえて少数精鋭でいってみるときもありますね！〆は食べている時にすごく迷うんですけど、「やっぱ雑炊だ！」となりがちで、雑炊にすることが多いです（笑）。鍋つゆはあっさりしたものが好きなので、ミツカンの「〆鍋 地鶏塩ちゃんこ鍋つゆ」が好きですね。

Q. 今回の商品は“いつもの鍋で世界を体感できる” というコンセプトですが、お二人は普段の生活の中で、世界を感じる瞬間や体験はありますか？

高橋さん：

よく料理をしているのですが、家で和食以外の異国料理を作ろうとすると、どうしてもハードルが高いと感じているんです。一時期スパイスカレーに興味を持って、スパイスを買って作っていたのですが、部屋に二、三日ずっとスパイスの香りが残るんです。その匂いを嗅ぐとまた食べたくなって作ったりすることがあったので、この「鍋THE WORLD」があれば簡単に世界を味わうことができて、すごく魅力的だなと思いました。

西野さん：

映画やゲームの中で、海外の実際の土地を見ていると、実際に自分は行っていないけれど映画やゲームで体験して現地に行っている気分になるというのが世界を感じる瞬間ですね。

Q. 普段のプライベートシーンで「鍋THE WORLD」を誰とどのようなシーンで楽しんでみたいですか。

高橋さん：

簡単に温かいものを美味しく食べたいときは鍋が多いです、兄の家族とご飯を食べることもあり、「鍋THE WORLD」を持って行って、一緒につつきながら食べられたら子どもも喜ぶと思います。

西野さん：

「鍋THE WORLD」は、ワイワイと食べるのが楽しそうなので、ご飯をふるまってくれる友達のお家に行って、そこに私が「鍋THE WORLD」を持って行って「今日はこれをお願いします！」と言いたいですね。

Q. 最後に、みなさまへメッセージをお願いします。

高橋さん：

今回、僕は撮影で「ブイヤベーステイストの鍋」をいただいたのですが、本当にうま味もすごかったですし一口食べたときから「わあ、おいしい、初めての体験だ！」と、“未知の体験”という部分がすごく織り込まれている鍋つゆになっているなと思いました。本当に「鍋THE WORLD」ひとつで味が決まる、どんな自分の好きな具材を入れても世界を感じることができました。一人でする鍋もすごく楽しいですし、是非家族やお友達、大切な人といつもと違う空気を味わいたいときに、「鍋THE WORLD」を手に取っていただき一緒に楽しんでいただければと思います！

西野さん：

お家にいながら、いろんな国の海外体験を味わえるような、すごく新しい鍋つゆだなと思いました。友達と今日はどこの国に行くかを決めたり、何の具材を入れるのかなどを考える時間からも楽しめるような鍋つゆになっていると思いますので、是非皆さんも「鍋THE WORLD」体験してみてください！

出演者プロフィール

高橋文哉さん

2001年3月12日生まれ、埼玉県出身。

2019年「仮面ライダーゼロワン」で俳優デビュー。

以降、ドラマ「最愛」「君の花になる」「フェルマーの料理」などに出演。2023年公開「交換ウソ日記」では第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

2024年には主演ドラマ「伝説の頭 翔」、映画「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」「からかい上手の高木さん」「ブルーピリオド」「あの人が消えた」に出演。2025年には第49回エランドール賞新人賞を受賞、映画「少年と犬」も公開。NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025年度前期放送）に出演中。

高橋文哉企画＆プロデュース「この恋は、理想形。」主演にて10/24から配信アプリUniReelより配信開始予定

西野七瀬さん

1994年5月25日生まれ､大阪府出身。2011年に乃木坂46の第1期生オーディションに合格し、デビュー。中心メンバーとして活躍し、2018年末に同グループを卒業。以降、俳優として数々の作品に出演。映画「孤狼の血 LEVEL2」では、日本アカデミー賞優秀助演女優賞および新人俳優賞を受賞し、「恋は光」でヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。

近年の主な出演作はドラマ「ケンシロウによろしく」、「大奥」、「1122 いいふうふ」、映画「シン・仮面ライダー」、「帰ってきた あぶない刑事」、「52ヘルツのクジラたち」、「君の忘れ方」、W主演を務めた「少年と犬」などがある。

商品概要について

鍋THE WORLDは、「世界中の素敵な文化や料理のエッセンスを、鍋に取り入れてみたら？！」という自由な発想から生まれた、世界を体験できる新しい鍋つゆシリーズです。いつもの鍋具材でも、鍋THE WORLDを使用すれば“世界らしさ”を感じる特別な美味しさをお楽しみいただけます。その秘密は、単に現地の料理の味を再現したのではなく、現地の文化や情景に想いを馳せながら、現地らしさを感じられる新たな味わいを生み出した“妄想架空鍋スープ”だからです。鍋THE WORLDは、毎日の食卓を楽しく、おいしく豊かに彩ります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/

＜本件に関する問い合わせ先＞

ミツカンPR事務局（株式会社プラチナム内） 担当：光田、佐伯、安藤、松橋

TEL: 03-5572-6072 FAX:03-5572-6075 Mail:mizkan_pr@vectorinc.co.jp