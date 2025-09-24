大手小売企業の事例で解説！小売業界でいま注目のローカルインベントリマーケティング

株式会社mov

本ウェビナーは、小売業界でいま注目されている「ローカルインベントリマーケティング（LIM）」 という集客手法をわかりやすく解説します。

「ローカルインベントリマーケティング（LIM）」とは、ユーザーが商品をインターネットで検索した際に、近くの店舗の在庫情報をGoogle検索やGoogleマップに表示して来店につなげる“OMO戦略”の具体手法のひとつです。

「欲しい商品が、すぐ近くで手に入る体験」を提供することが可能となり、日本の小売業界でこれから普及が進む新しい取り組みとして注目されています。

本セミナーでは、「ローカルインベントリマーケティング（LIM）」の基本をご紹介。大手某小売企業の実践事例をもとに、店舗とEC双方の送客を最大化する取り組みを深掘りします。

セミナーのポイント

セミナー内容

- 小売業のOMO戦略の基本概念が学べる！- 「ローカルインベントリマーケティング（LIM）」の基本が学べる！- 大手小売企業の取り組み事例から実践法が学べる！

株式会社mov 店舗支援事業本部 横山より、実際の取り組み事例を踏まえて初心者でも分かりやすく説明します。「ローカルインベントリマーケティング（LIM）」を全く知らない方でも情報収集として、ぜひご活用いただきたいセミナーです。

質疑応答のお時間も設けております。ぜひご視聴ください！

登壇者

株式会社mov 店舗支援事業本部 セールス部 事業推進グループ 横山 豊

2012年に(株)オプトに入社。その後グループ会社のソウルドアウト(株)へ転籍し、延べ500社の中小・ベンチャー企業のWebマーケティング支援を担当。2017年2月、当時従業員5名のベルフェイス(株)にジョインし、0からマーケティング・セールス事業の立ち上げを経験。入社当時の導入社数200社を2年間で900社まで増加させる。その後、エンタープライズのアカウントエグゼクティブとして、大手保険会社特化の部門立ち上げ、新プロダクトの立ち上げ等に従事。2025年4月より株式会社movに参画。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

無料セミナーに申し込む :https://academy.kutikomi.com/seminars/202509_retail/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_retail

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る

【会社概要】

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム」の運営

