花王「merit」から、母と娘の“おそろい美髪”をかなえる「Osolo（オソロ）」発売　アンバサダーに長谷川潤さんを起用！

花王株式会社

花王株式会社のヘアケアブランド「merit（メリット）」は、親子で一緒に使って“おそろい美髪”をかなえる「Osolo（オソロ）」を、2025年10月4日に発売します。そして、長谷川潤さんをアンバサダーに起用し、娘のアイヴォリーさんと初共演するCM「あなたと私に」篇を、2025年10月3日より放映開始いたします。

「Osolo」は、家族を見つめ続けてきた「家族愛シャンプー」の「merit」から、“大人になっていく娘と、母のための、おそろいシャンプー”をコンセプトにした新提案です。生まれたての髪に多く含まれる美髪成分である「脂質」に着目し、パサつく大人の髪も、繊細な子どもの髪も、ふと触れたくなる、やわらかな髪へ導きます。母と娘のどちらの髪にも寄り添い、一緒に使えるヘアケアアイテムを通じて、親子の時間を大切に育みます。

コミュニケーションでは、“大人になっていくあなたと、私に”をテーマに、思春期を迎えようとする娘と母の関係性をエモーショナルに表現し、母から娘に寄せる愛おしい気持ち“家族愛”を伝えます。

本CMでは、アンバサダーの長谷川潤さんと娘のアイヴォリーさんが親子で初共演。アイヴォリーさんにとっては本作がデビューとなります。大人へと成長していく子どもを誇らしく思いながらも、少し寂しさを感じる母の心情を描き、髪でつながる親子の愛を表現しています。

さらに、初共演の撮影現場に密着したメイキング映像や、長谷川さんが共演を決意した背景、そして、Osoloへの想いを語るインタビュー映像も公開します。

■CM概要

タイトル：花王 Osolo 「あなたと私に」篇 80秒

放映開始日：2025年10月3日（金）

動画URL：http://youtube.com/watch?v=KA2KEzbXQlQ(https://www.youtube.com/watch?v=KA2KEzbXQlQ)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KA2KEzbXQlQ ]

■CMストーリー

今作では、日常のワンシーンを舞台に、成長とともに変化していく親子の関係性や絆を、長谷川潤さんと娘のアイヴォリーさん演じるストーリーの中で描いています。

「小さい頃はずっと一緒だったあなたが、手を繋がなくなった。」

そんな長谷川さんのモノローグから始まる散歩道のシーン。振り返ると、一緒に歩いていたはずの娘はいつの間にか立ち止まり、遠くの景色を眺めています。ふと、ある日の出来事が心に蘇ります。

庭のベンチで1人宿題をする娘をそっと眺めながら読書をしていた長谷川さん。その成長を誇らしいと思いながらも、少しだけ寂しさを感じていると、背中にふと娘が近づき「髪を結んで」と寄りかかってきます。

「離れていくからこそ、あなたとふれあえる時間が、涙が出るほど幸せなんだ」―

「My dear girl, なるべくゆっくり、大人になって」

そんな心の声とともに、バスルームに置かれたOsoloのボトルは夕暮れの光に染まっていきます。

場面は再び散歩道へ。娘への気持ちが込み上げ、思わずハグを求める長谷川さん。娘もそれに気づき、ちょっと照れくさそうに歩み寄ってきます。Osoloと同じオレンジ色に包まれた夕暮れの道で、娘をそっと抱きしめるのでした。

子どもから大人になっていく娘を見守る母の心情と、そんな2人をつなぐ存在としてのOsoloを描きました。思春期の入り口ならではの、リアルで普遍的な親子愛を表現しています。

■メイキング映像

大自然の中で撮影されたCMの様子を収めたメイキング映像では、長谷川さんがアイヴォリーさんの撮影を真剣に見守る姿や、親子で仲睦まじく撮影を楽しむ様子が映し出されています。アイヴォリーさんの撮影シーンでは、緊張から動きがやや固くなる場面も。すると長谷川さんが、より自然な動きになるよう優しくアドバイス。カットの声が掛かると、アイヴォリーさんはすぐに長谷川さんの方を振り返り、長谷川さんはグッドサインで応える、そんな親子の信頼関係が垣間見えます。また、長谷川さん自ら演出にこだわり、監督と演出について語り合う場面も収録。Osoloらしい、親と成長過程にある子どもとの関わりが詰まったシーンが満載です。

■撮影インタビュー

Q1.アイヴォリーさんとの初共演はいかがでしたか？

親子での撮影やお仕事をするのは、違うと思っていたのですが、打ち合わせでコンセプトをプレゼンされた時に、「もう涙が出ちゃう」という感じで、感動しちゃいました。数カ月前まで“Mommy”だったのが、“Mom”に変わって。まさにそういう瞬間を感じていたので、ちょっと切なさと、でも誇りもある。自分の中での葛藤を描いているところが素敵です。

これなら、共演する意味のあるプロジェクトかなって思って…今も泣いちゃう。まずは本人（娘）がやりたいと思わない限り、やらせたくなかったのですが、本人に聞いたら喜んで「やりたい！！」と言ったので、「じゃあやってみようか！」となりました。今でも一緒に撮影したのが信じられないですが、彼女が堂々とカメラの前で自分を表現できたことを、とても誇りに思います。

Q2.CMとのリアリティについて

ティーンエイジャーになっていく年齢でもあるから、やっぱり少しずつ離れていくタイミングであることは事実なのですが、どこでつながりを感じるかと言ったら、やっぱり本当に「ヘアー」なんですよね。「ママ、髪こういうふうにやって」といつもお願いされているので、髪の毛を通してコネクトできるシーンは、私たちのライフスタイルの瞬間を撮っているような感覚でした。

Q3.商品パッケージについて

夕焼け時に帰ってくる子どものサンセットの色味をイメージしたと聞いて、心がきゅっとなりました。もちろん見た目も美しいですが、それ以上の想いが詰まっているというのがすごく素敵だと思います。

Q4.商品コンセプト「親子おそろいで使えるシャンプー」について

小さい頃は、お母さんのシャンプー、子ども用のシャンプーと分けていたのですが、同じものをシェアできるのは、素敵なアイデア・コンセプトだなと思いました。

特に子ども用は、入っている成分がクリーンなものか、といつも意識して、必ず後ろの説明を読んでいます。結構大切にしているポイントなので、すごくありがたいことです。嬉しいですよね。

Q5.視聴者の方・全国のお母さんへメッセージ

お母さんであることは、いろんなシーズンがあると思いますが、その1個1個のシーズンを大切に。泣きながら、笑いながら、みんなで頑張っていると思うと心強いので、みんなで楽しみながら子育てをできたらなと思っています。

■出演者プロフィール

長谷川潤さん

アメリカ・ニューハンプシャー州のマンチェスター出身。15歳でモデル活動を開始する。2002年、ファッション雑誌「Vivi」の専属モデルとなり爆発的な人気を博し2010年まで誌面を飾った。同年には「GLAMOROUS」の専属モデルとなり、日本を代表するトップモデルとして「VOGUE JAPAN」や「25ANS」など数々の人気女性ファッション誌にも登場。モデルだけではなく、テレビ、CMへと活動の幅を広げ2009年から2012年まで「グータンヌーボ」にレギュラー出演。2010年から2012年にかけては、「アナザースカイ」で司会を務めた。2013年、第1子の誕生を期に活動の拠点を東京からハワイのオアフ島へ移す。その自然体でエシカルなライフスタイルは年代、性別を問わず多くの共感を得ている。彼女は若い世代を含む多くの人々にとって、ロールモデルであり今後一層の活躍が期待される。

■商品概要

オソロ シャンプー

パサつく大人髪も、繊細な子ども髪も。ふと触れたくなる、やわらかな髪へ。

ぷるんとしたジェリークリーム。

摩擦ダメージ*1 から髪を守りながら、やさしい泡で汚れを洗い流す。

- 植物由来成分配合*2- 自然由来指数90%（水を含む） ISO16128準拠- ノンシリコーン処方- サルフェートフリー*3／パラベンフリー／合成着色料フリー／鉱物油フリー／弱酸性- 何でもない日に気分ときめく ガーデニア＆サボンの香り

*1 洗髪による摩擦のこと

*2 ホホバオイル、アボカドエキス、アンズ種子エキス、カミツレ花エキス、グリセリン（保湿）

*3 硫酸系界面活性剤不使用

オソロ コンディショナー

パサつく大人髪も、繊細な子ども髪も。ふと触れたくなる、やわらかな髪へ。

Osoloリペア処方採用。リペア美髪成分*4 が髪の内側に浸透。

シルキー美髪成分*5 が髪の表面をコート。毛先までみずみずしくまとまる。

- 植物由来成分配合*2- 自然由来指数90%（水を含む） ISO16128準拠- サルフェートフリー*3／パラベンフリー／合成着色料フリー／鉱物油フリー／弱酸性- 何でもない日に気分ときめく ガーデニア＆サボンの香り

*2 ホホバオイル、アボカドエキス、アンズ種子エキス、カミツレ花エキス、グリセリン（保湿）

*3 硫酸系界面活性剤不使用

*4 ヒマワリ種子油（補修）

*5 ラノリン脂肪酸（補修）

■「Osolo」ブランドサイト・公式SNS

ブランドサイト :https://www.kao.co.jp/merit/osolo/

X :https://x.com/osolo_jp

Instagram :https://www.instagram.com/osolo_haircare/

■関連情報

Osolo商品リリース(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2025/20250924-002/)

