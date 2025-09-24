株式会社Arinosとみらい株式会社、価値ある企業を未来へつなぐために協業を開始

株式会社Arinos

株式会社Arinos（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：古家 由也）は、みらい株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：妹尾 暁）と、地域に根差した価値ある企業を未来へつなぐことを目的に協業を開始しました。



背景

日本各地には、人々の暮らしや文化を支え、長きにわたり地域と共に歩んできた企業があります。しかし後継者不足や経営環境の変化により、その価値が次世代に引き継がれないまま失われてしまう危機が高まっています。

一方で、地域経済を支える中堅企業は、新たな成長機会を求めています。今こそ、「地域の価値を未来へ承継する力」と「次世代に挑む力」を結び合わせることが地方創生の原動力となります。



協業内容

株式会社Arinos：中堅企業に対し、M&Aプロセスアウトソーシング（MPO）を提供

みらい株式会社：自治体や地域金融機関と連携し、地域に根差す企業の魅力を掘り起こし、未来へ承継する準備を支援

両社共同：「地域に根差す価値ある企業」と「挑戦する中堅企業」を結びつけ、持続的な地域経済の循環を育成



今後の展望

Arinosとみらい株式会社は、「価値ある企業を未来へつなぐ」という想いを共有し、全国各地で次世代に語り継がれる成功の物語を生み出すことで、地域社会の持続的発展に貢献してまいります。



代表コメント

株式会社Arinos 代表取締役 古家 由也 コメント

「地域には未来へつなぐべき企業や文化が数多く存在します。本協業を通じて、地域の誇りを守りながら、中堅企業の挑戦を支え、新たな成長の循環を共に創り出してまいります。」

みらい株式会社 代表取締役 妹尾 暁 コメント

「地域企業を取り巻く環境変化の中で、その価値を未来へつなぐことは重要な使命です。当社は自治体や地域金融機関との連携により、地域に根差す企業の魅力を掘り起こし、承継の基盤づくりを支援してまいりました。本協業では、こうした企業の真価を成長志向の中堅企業と結びつけ、地域経済の新たな循環を生み出してまいります。」

会社概要

株式会社Arinos

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17番5号 THE HUB 銀座 OCT 6階

設立：2010年10月

代表者：代表取締役 古家 由也

事業内容：M&Aプロセスアウトソーシング（MPO）、経営コンサルティング、事業創出支援 ほか

URL：https://arinos.co.jp

みらい株式会社

所在地：〒730-0022 広島県広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16F

設立：2016年11月

代表者：代表取締役 妹尾 暁

事業内容：自治体・地域企業向けコンサルティング、企業誘致・人材育成支援、BPOサービス ほか

URL：https://go-mirai.jp/