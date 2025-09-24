【再始動】オーブンの中を丸ごと撮影！

株式会社イシガプロ

株式会社イシガプロ（代表取締役：石垣文隆）は、調理中のオーブン内部を「火耐え～る」で保護したアクションカメラでダイナミックに撮影できる撮影サービスを、2025年10月14日（火）より再開いたします。

本サービスは、既存のオーブン内からの食材が ふくらむ・焼き色がつく・とろける といった“おいしい瞬間”を迫力のある映像で記録します。

これまでオーブン内部の撮影には、特注オーブンや撮影用にレシピ調整が必要でしたが、当社のサービスは

オーブン改造不要 - ご家庭や店舗のオーブンをそのまま使用

レシピ調整不要 - いつも通りの温度・時間で調理可能

食材もそのまま試食可能 - 安心・安全

という3つの強みを備え、誰でも簡単に「魅せる調理映像」を残せます。

これまでにも、テレビ番組やプロモーション動画、製菓教室の教材など、様々なシーンでご利用いただいており、特にシフォンケーキがふわっと膨らんでいく神秘的で感動的な瞬間を捉えることで定評があります。

この度、米粉シフォンケーキ教室「はなうたしふぉん」様にサービスをご利用いただきました。

「オンラインお菓子教室」の集客に必須のSNS発信。本サービスはパッと目を惹くコンテンツとして、他の教室との差別化ができる。SNS戦国時代だからこそ使ってみたいコンテンツでした。

と好評いただきました。

【「火耐え～る」を用いたオーブン内撮影サービス概要】

■ 開始日 ： 2025年10月14日（火）

■ 特長 ：

1. オーブン改造不要：お客様のオーブンを改造せずに撮影可能。

2. レシピ調整不要：通常のレシピ、温度、時間で調理・撮影できる。

3. 食材はそのまま食べられる：食材に特殊な処理は一切ないため、調理後はそのまま試食可能。



■ 主な用途

・料理番組・YouTube・TikTokなどの動画制作

・メニュー開発・試作記録

・製菓・料理教室の教材用動画

・商品PRやSNSプロモーション用素材

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1HanHDG2ytk ]

オーブン内撮影例

【はなうたしぉん様の声】

Instagramで実際に撮影動画を公開した際は、フォロワーさんから大きな反響がありました。お菓子やパンが膨らむ様子は多くの人の心を動かすのだなと実感しました。また動画公開後にフォロワー数や公式LINEへの登録者も増えて、宣伝効果も感じています。イシガプロさんのサポートも手厚く助かりました。

オーブン内撮影 はなうたしふぉん

はなうたしふぉんインスタグラム(https://www.instagram.com/hanauta.chiffon/?locale=ja_JP)

業務用オーブンの中にカメラを設置膨らんでいく様子がオーブン内から撮影できます焼く前のリーフパイ焼けていく様子のリーフパイ

■ お問い合わせ： 下記までお気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イシガプロ

TEL: 070-8974-1606

URL : https://ishigapro.com