シンプルに、より研ぎ澄まされた機能美「UNIQLO × SWEDEN ATHLETE COLLECTION」2025年10月3日(金)発売

株式会社ユニクロ

ユニクロがパートナーシップを結ぶスウェーデンのトップアスリート「ユニクロチームスウェーデン」と共同開発した、2025年秋冬の特別コレクションが登場。PUFFTECH（パフテック）とストレッチフリースのコンビネーションジャケットや、今シーズンのユニクロアウターで最も透湿性、耐水圧に優れた高機能素材を用いたパーカなど、卓越した機能性と洗練されたスタイルを融合し、肌寒い季節も快適に過ごせるアイテムが揃います。

研ぎ澄まされた機能美を日常に

スウェーデン代表選手団の公式ウェアにも採用された、ユニクロを象徴する高機能素材を活用。パフテックに初めてリサイクルポリエステル50％の中綿を採用。優れた保温性と軽やかな着心地を両立し、フリース素材との切り替えデザインが洗練された印象を際立たせます。さらに、東レ株式会社の防水透湿素材「Dermizax(R)」を採用したブロックテックパーカは、優れた防水性・透湿性・低結露性を兼ね備え、アウトドアから日常まで幅広く活躍。落ち着いた2色のバイカラーが、スタイリッシュな佇まいを引き立てます。加えて、研究機関との共同検証により安定性と走行性を高めたスニーカーや、ユニクロ史上最大容量を誇るバックパックなど、アクティブに活用できるアクセサリーも充実。アスリート仕様の品質と、シンプルながら細部にまでこだわったデザインが、あらゆる人の日常に“研ぎ澄まされた機能美”をもたらします。

2025年秋冬コレクション詳細

発売日：2025年10月3日(金)より発売予定

販売店舗：フルラインナップ店舗とユニクロオンラインストアにて販売予定

※「ブロックテックパーカ」は12月15日(月)より発売予定

UNIQLO × SWEDEN ATHLETE COLLECTIONスペシャルページ

https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/uniqlo-sweden-athlete-collection

コレクションスタイリング

商品ラインナップ： メンズ（ユニセックスで着用可） 5アイテム、アクセサリー 2アイテム

■ユニクロチームスウェーデンについて

ユニクロチームスウェーデンは、スウェーデンのトップアスリートで結成された、ユニクロ初のチームブランド アンバサダーです。スウェーデンチームとのパートナーシップは今年、6 年目を迎え、選手と共に商品開発や 次世代育成プログラムに取り組み、服とスポーツのチカラを世界中の人々に届ける活動を推進しています。

パートナーシップに関する特別サイト：

https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/feature/ambassador/team-sweden/