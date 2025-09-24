「第2回 堺整骨院杯バスケットボール九州 in熊本」を開催しました！

■大会概要

期日：2025年9月21日(土)・22日(日)

主催：堺整骨院

種目：U15バスケットボール

会場：鹿本体育館(男子)・鹿央体育館(女子)

■参加チーム一覧

男子会場の鹿本体育館

<男子>

佐賀バルーナーズ(佐賀)・KAGO CLUB FUKUOKA(福岡)・宮之城中学校男子バスケットボール部(鹿児島)・トライデント(大分)・NEXT WOLVES(大分)・Demolish(長崎)・LINK(鹿児島)・熊本ヴォルターズ(熊本)・BLUE UNISON WINGS(熊本)・SUNS(熊本)・ルーパーズ(熊本)・ユナイテッド福岡(福岡) 順不同



<女子>

AC(熊本)・ND(福岡)・HIGH FIVE(福岡)・バスケットハウス(熊本)・MARLINS(熊本)・KAGO CLUB FUKUOKA(福岡)・佐賀バルーナーズ(佐賀)・日章学園中学校女子バスケットボール部(宮崎)・長崎純心中学校(長崎)・Unity(佐賀)・大分中学校バスケットボール(大分)・Kaz basket club(鹿児島) 順不同

試合の様子

熊本県山鹿市にある鹿本体育館と鹿央体育館で2日間にわたり、今回で2回目の開催となった「第2回堺整骨院杯バスケットボール九州 in熊本」は、1日目は時折強い雨が降る中、2日目は晴れて気温が高く室内でも少々汗ばむ中、開催されました。

大会中は、試合に出ている選手だけではなく、控えの選手や監督・保護者の方もチーム一丸となって臨んでいました。

特に熱量の高い試合では、ブロックやアタックなどが決まった際に、選手達同士で褒めたたえて士気を上げている場面やミスをした際に選手同士で声を掛けて、励ましあう場面が見られました。

■堺整骨院の救護活動

救護ブースの様子

試合開始前にはアップ前後に、選手の体調を念入りに確認して少しでも気になる箇所があれば、ストレッチや施術を行い調節し、安心した状態にして選手を試合に送り出しました。

試合が始まると熱量の高い試合が多く、ケガをする選手もいましたが、トレーナーが適切なケアを行いつつ聞き取りや処置を行いました。

試合後も、ケガをした選手のアフターケアや疲労が残らないように施術を行いました。また、ケガをしない身体の作り方や自身でもできるストレッチなどアドバイスも行いました。

■大会結果

処置を行う様子

男子決勝は、熊本ヴォルターズとKAGO CLUB FUKUOKAの対戦となり熊本ヴォルターズが優勝、女子決勝は、ACと長崎純真中学校の対戦となりACが優勝しました。

■会場近隣の堺整骨院

男子優勝チームの熊本ヴォルターズ女子優勝チームのAC男子の試合結果女子の試合結果

院名：堺整骨院 荒尾院

院長：高木優

住所：〒864-0001

熊本県荒尾市原万田字八反田630-1

イオンタウン荒尾内

電話番号：0968-62-6677

営業時間：

平日：9:00～13:00／15:00～19:00

土祝：9:00～13:00／15:00～18:00

日曜休診

荒尾院公式ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/arao/

荒尾院GoogleMAP：https://share.google/dnj5wOmK9pIjfQjkf

院名：堺整骨院 田崎院

院長：河野健

住所：〒860-0058

熊本県熊本市西区田崎町字下寄380番地

イオンタウン田崎2F

電話番号：096-245-6686

営業時間：

平日：9:00～13:00／15:00～21:00

土曜：9:00～13:00／15:00～18:00

祝日：9:00～13:00

日曜休診

田崎院公式ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/tasaki/

田崎院GoogleMAP：https://share.google/sA2NXLpykuqi26v5M

院名：堺整骨院 長嶺院

院長：中岡慎吾

住所：〒861-8039

熊本県熊本市東区長嶺南1丁目6-5

イオンタウン田崎2F

電話番号：096-288-6683

営業時間：

平日：9:00～13:00／15:00～21:00

土祝：9:00～13:00

日曜休診

長嶺院公式ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/nagamine/

長嶺院GoogleMAP：https://share.google/ZvSPkPoqKx0fWFTVb

■ 会社概要

株式会社rYojbaba（rYojbaba Co., Ltd.）

証券コード／ティッカー：RYOJ（Nasdaq Capital Market 上場）

設立：2015 年

本社所在地：福岡県福岡市南区大橋4 丁目3 番1 号

代表者：代表取締役社⾧ 馬塲亮治

従業員数：323 名（連結ベース）

事業内容：

・労務コンサルティング事業（労務・上場コンサルティング、労務リスク管理他）

・健康サービス事業（整骨院・美容サロン運営他）

株式会社rYojbabaホームページ：https://www.ryojbaba.co.jp

【Nasdaq NYC タワーのウェルカムメッセージ】

2025 年8 月時点において、同社株式は Moomoo 証券 を通じてNasdaq 市場の株式としてお取引いただけることを確認しております。今後、他の証券会社においても取扱いが拡大する可能性がございます。

本件は現時点で確認された事実のご案内であり、特定の証券会社の利用を推奨・斡旋するものではありません。また、同社は証券取引の仲介行為を行うものではなく、投資勧誘を目的とするものでもございません。株式取扱いに関する最終的な判断は、必ず投資家ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

Moomoo 証券：https://www.moomoo.com/jp

株式会社rYojbaba 代表取締役社長 馬塲亮治

今日の日本においては、物価上昇、為替変動、人材不足といった課題が顕在化しておりますが、同社はこうした知見の蓄積を背景に、IPO コンサルティングや事業売却等について、お客様のニーズに即した最適なサポートを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

E-mail：info@ryojbaba.co.jp

※好評のコンサルティングに関しましても上記にお問い合わせ下さい。

堺整骨院グループ

堺整骨院グループの店舗外観

堺整骨院グループは、40年の歴史ある整骨院で、伝統の技術を継承しながら、福岡県を中心に九州および広島県・東京都に約30店舗を展開しています。

西洋医療的知識と東洋医療を統合し、お一人お一人に最良の施術を提供し、独自の方程式でお客様の命に関わる不調を、早く見つけることを使命としています。肩こり・腰痛・スポーツでのケガは、命に関わる症状ではないと思われがちですが、肩こりや腰痛は、単なる筋肉疲労ではなく、内臓をはじめとする体内の不調のサインかもしれません。

また、交通事故でのケガも専門のスタッフがおり、事故の状態によって、身体に受けるダメージが異なるため、医学だけでなく、物理学的な観点からも施術を行います。多数の症例・施術実績に基づき、「後から痛みの出ない施術」を心掛けています。また、保険会社との対応もしっかりサポートしています。

身体に不安がある方は是非、専門知識を身に付けたスペシャリストがいる、国民医療の窓口の堺整骨院グループへ足を運んでみましょう。

設立：1989 年

代表者：代表取締役 渡辺淳一

事業内容：整骨院・鍼灸院運営

特徴：35年以上にわたり地域密着型で施術を提供し、rYojbaba グループの医療基盤を担う中核会社

株式会社堺整骨院 ホームページ：https://fukuoka-seikotsuin.com/

堺整骨院グループ一覧GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/Ae7pFdv5jaLMnxfi9

堺整骨院 求人：https://recruit.sakai-seikotsuin.jp/

メディカルトレーナー活動

株式会社堺整骨院西 代表取締役 渡辺淳一

堺整骨院グループは、国家資格を保持した柔道整復師・鍼灸師が、地域のスポーツ大会に救護トレーナーとして積極的に参加し、選手のサポートを行います。



また、監督や応援に来られている家族の方の身体の悩みにも応えられるように、地域の方とのコミュニケーションも大切にしています。



堺整骨院グループでは、認定メディカルトレーナー制度が設けられており、知識・技術・モラルの全ての面において、当社の基準を満たしたスタッフが取得出来る資格があり、常にスキルアップを目指して勉強会を行っています。

医療連携

メディカルトレーナーが処置を行う様子

堺整骨院グループは、他の医療機関と連携しているので、もし内臓やその他の不調が見つかった場合でも、併院・転院が可能です。

野多目まつおかクリニックと医療連携を結んでおり、整骨院での施術が難しい場合やクリニックと堺整骨院での施術を併用した方が施術効果が高まる場合など、患者様へのご説明・ご同意を取った上で、相互に患者様を紹介していますので、安心して来院いただけます。

ケガや痛み改善のほか、運動指導やトレーニングのアドバイスなども行っていますので、お身体でお困りの方は、気楽にご相談下さい。

野多目まつおかクリニック HP：https://notame-cl.com/index.html

野多目まつおかクリニック 松岡 信秀院長