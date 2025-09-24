入間市後援「IRUMA GAMES　in 三井アウトレットパーク 入間」開催

入間市役所

入間市後援のスポーツ体験イベント「IRUMA GAMES in三井アウトレットパーク 入間」を、2025年9月21日（日）から11月9日（日）まで、同施設1階センタープラザほかで開催する。ブレイキン、BMX、スケートボード、クライミング、キックターゲットなどの体験・観覧コンテンツを順次実施し、年齢や経験を問わず参加できるプログラムを用意。入間市スポーツアンバサダーの河内銀成氏（BMX）も登場し、地域のスポーツ参加を後押しする。

このイベントのココがすごい！

買い物客が行き交う商業施設を会場に、アーバンスポーツからメジャースポーツまでを一体的に体験できる点が特徴。家族連れや初心者の参加導線を設計し、週末ごとに異なる競技に触れられるプログラムで裾野拡大を狙う。会場が駅・幹線道路からアクセスしやすい商業施設内であるため、観戦・体験のハードルが低い。

実施概要（期間・会場・主催/後援）

期間：2025年9月21日（日）～11月9日（日）

会場：三井アウトレットパーク 入間（主会場：1階センタープラザ／一部：施設横 三井のリパーク駐車場）

主催：三井アウトレットパーク 入間

後援：入間市

入場・参加：無料の体験会を中心に一部整理券配布（予定）。

イベント内容

- 9月21日（日）入間ブレイキンフェスfeatファウンドネーション＆九州男児新鮮組- 9月23日（火・祝）SPECIAL DANCEパフォーマンスショーin三井アウトレットパーク 入間- 9月28日（日）BMX PERFORMANCE＆BMX・ストライダー体験会- 10月4日（土）・5日（日）遊びながら身体を動かす JUMP-JAM- 10月11日（土）～13日（月・祝）アディダス キックターゲットイベント- 10月18日（土）・19日（日）高さ5.4ｍの壁！クライミング体験会- 10月26日（日）リッキーオールスターカップ2025- 11月9日（日）DAPスケートランプコンテスト 三井アウトレットパーク 入間杯

詳細は施設公式サイト(https://mitsui-shopping-park.com/mop/iruma/)参照。

手ぶらで参加できる無料体験！

買い物ついでに「見て」「触れて」「楽しめる」！手ぶらで気軽に参加できる無料体験も複数用意。初心者や子ども連れでも短時間で達成感を得られるコンテンツ設計。

週末ごとに種目が変わるので、ぜひ1度と言わず何度でも来場を！

河内銀成氏について

入間市立武蔵中学校出身のBMXフラットランド選手で、入間市スポーツアンバサダーとして、スポーツを通じた市の魅力・情報の発信および市のスポーツ事業へ協力いただいている。

入間市について

主な経歴- 第5回全日本BMXフリースタイル選手権フラットランド男子13-15クラス 優勝- 第6回全日本BMXフリースタイル選手権フラットランド男子13-15クラス 優勝- 第7回全日本BMXフリースタイル選手権フラットランド男子エリートクラス 8位入賞【狭山茶の郷から世界へ】入間市が描く「Well-being City」の未来図～伝統の茶文化と最先端のまちづくりが織りなす、心豊かな暮らしの新モデル～

首都圏から電車で約1時間。市内には緑豊かな茶畑が広がり、季節の移ろいとともに風景が変化する、どこか懐かしい景色が残されています。入間市は、商業的茶産地としては日本最北に位置し、狭山茶の発展とブランド化に大きく関わってきた地域です。歴史ある茶文化を大切にしながら、現在では多様な文化や価値観を取り入れたまちづくりに取り組んでいます。

伝統と多様性が調和する、入間市ならではの景観

関東平野の自然に恵まれたこの地では、代々受け継がれてきた茶農家の手により、狭山茶が丁寧に育てられています。

一方で、米軍基地跡地を再整備した「ジョンソンタウン」や、大型商業施設「三井アウトレットパーク入間」などもあり、伝統と現代的な要素が調和したまちの風景が広がります。

こうした多様性こそが、入間市の大きな魅力の一つです。

🏆 SDGs未来都市としての挑戦「Well-being Cityいるま」

2022年、入間市は内閣府より「SDGs未来都市」に選定されました。

これを契機に、市は「健康と幸せを実感できる未来共創都市『Well-being Cityいるま』」をビジョンに掲げ、地域資源を活かした持続可能なまちづくりを推進しています。

同年10月には、地域の誇りである狭山茶の魅力を次世代へとつなぐため、全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」を施行しました。

市民・事業者・行政が連携し、地域文化の継承と活性化に取り組んでいます。

💡 未来の「原風景」を描くプロジェクト

「心豊かでいられる、『未来の原風景』を創造し、伝承する。」

この想いのもと、入間市では、変化の激しい時代においても、人と人とのつながりや、地域固有の風景・文化を大切にしたまちづくりを進めています。

従来の枠にとらわれず、市民とともに未来を描く取り組みは、今後もより良い地域社会の実現を目指す一助となることを期待しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pW2egzDwMXc ]

📊 注目ポイント

- 商業的茶産地としては日本最北、400年の歴史を持つ狭山茶の産地- SDGs未来都市（2022年選定）としての持続可能なまちづくり- 狭山茶文化・アメリカンカルチャー・都市型商業が共存する多様な都市景観- 市民と共につくる「Well-being Cityいるま」のビジョン- 全国初の「おいしい狭山茶大好き条例」による茶文化振興と継承

基本情報

■ 入間市役所

所在地：埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号

電話：04-2964-1111（代表）

