働く女性のコミュニティSNS「CORE」が、所属企業の「口コミ機能」をリリースしました。

株式会社CORE

株式会社CORE（本社：東京都港区、代表取締役：尾崎莉緒、以下CORE）が運営する、はたらく女性同士のマッチングを目指したコミュニティSNS「CORE」は、女性が気になるリアルな企業情報を気軽に知ることができ、自分らしいキャリア選択をサポートする「口コミ機能」をリリースしました。

背景

これまでCOREは、キャリアSNSとして女性のキャリアにまつわる悩み相談の機会を提供してきました。数多くの女性の悩みを聞く中で、以下のような“転職にまつわる悩み”の声が数多く寄せられていました。

「キャリアの意思決定をしていくにあたり、企業のリアルな情報がわからない」

「選考途中で踏み込んだ質問をした際、企業側からネガティブに捉えられるのではないかと不安で、質問しにくい」

「転職サイトの情報は待遇に関する内容が中心で、制度の活用状況や働き方の実態は掴みにくい」

「企業のホームページや採用サイトの情報はきれいに整えられている分、働く女性の等身大の姿はイメージしづらい」

また、既存の口コミサイトでは働く人のリアルな声が見れるものの、年収や昇進といった情報が中心で、女性が本当に知りたい情報は不足しています。このような状況下で、多くの女性がキャリア選択における”本当に知りたいリアルな情報”を得ることに苦戦していることがわかりました。

「働く女性視点のリアルな声と働き方を知りたい」

という働く女性たちのニーズに応えるべく、COREは女性による女性のための口コミプラットフォームの実現を目指し、「口コミ機能」をリリースしました。

口コミ機能はこちら：https://core-official.net/companies

口コミ機能の特徴

口コミ機能の評価項目

- タイムライン形式表示最新の情報を確認しやすい画面を実現。 リアルタイムな情報に触れることで、より精度の高い情報収集が可能になります。- COREユーザーが閲覧可能COREの口コミ機能は、COREユーザーであればいつでも誰でも口コミを閲覧できます。他社では投稿しないと閲覧権限がないサービスが多い中で、より手軽に情報収集を始めることが可能です。- 完全匿名制匿名で口コミを投稿できるので、安心して率直な意見を共有できます。- 在籍者限定会社の退職後は口コミを書けない仕様となっており、在籍中の社員による口コミが集まります。企業の状況は刻一刻と変化するもの。古い情報ではなく、“今のリアル”がわかることもメリットです。- 社内における女性の割合女性がどんなポジションで活躍しているのか？役員・管理職への登用、多様な職種での活躍、性差のない評価などがポイントとなります。単に女性の比率が高いだけでなく、重要な役割を担っているかどうかも重要な判断材料です。- ダイバーシティの意識結婚・出産といったライフイベントの有無でキャリアの選択肢が狭まっていないか？ライフステージの変化に応じて柔軟な働き方ができるか？などの視点で評価します。- 相談先の有無抱えている悩みや今後のキャリアプランについて相談できる環境が整っているか？ロールモデルとなる女性社員の存在、相談しやすい雰囲気、相談窓口の有無などを重視しています。- ワークライフバランスライフスタイルに関わらず、柔軟に働ける環境なのか？残業時間や休暇の取得しやすさ、子育てとの両立支援、プライベートの時間の尊重など、多角的な視点で評価します。- 福利厚生の充実度生理休暇、育児支援、不妊治療支援など、女性にとって重要な福利厚生が充実しているか？制度の有無だけでなく、実際に利用しやすい環境かどうかもポイントです。代表取締役CEO 尾崎 莉緒コメント

今回リリースした口コミ機能は、長年COREとして取り組みたかったものです。

個人の働き方に対する企業の受け皿は、制度の整備以上に所属する個人の価値観が影響することが多いため、活用事例はもちろん、そこに対する従業員のリアクションを把握することが重要です。

一方で、既存の口コミサイトは退職者によるネガティブな投稿なども多く、そこで働いていく魅力を知るには不十分であることが多い状況でした。

今回、企業に魅力を感じている人として在籍している人に限定した発信導線を作ったことで、広報用に用意されたメッセージではないリアルな情報でありながら、企業の魅力がポジティブに伝わりやすい設計を目指しました。

働く女性が、よりポジティブに働ける環境とマッチングできる仕組みとなれたら幸いです。

株式会社COREについて

「リーダーシップのあり方を変える」をミッションに、女性のキャリアをサポートします。働く女性のためのキャリアコミュニティSNS『CORE』、人生やキャリアを自分らしく生きるための新たな学びを発信するメディア『CORE Lab.』、働く女性のキャリアサポートを行う『CORE Works.』を運営中。

■HP

CORE：https://core-official.com/

CORE Lab.：https://core-official.com/media/

CORE Works.：https://core-official.com/works



■SNS

X：https://x.com/core__official_

Instagram：https://www.instagram.com/core__official_/

Tiktok：https://www.tiktok.com/@core__official_