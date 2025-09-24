OpenSUSIと東海理化、九州大学が相互提携に関する覚書を締結
一般社団法人OpenSUSIと株式会社東海理化電機製作所、国立大学法人九州大学が相互提携に関する覚書を9月17日付で締結しました。
画像左から順に、金谷 晴一 九州大学大学院システム情報科学府附属 価値創造型半導体人材育成センター センター長、逢󠄀坂 清治 AIST Solutions 代表取締役社長、櫻井 武俊 東海理化 執行役員/エレクトロニクスビジネスセンター長、岡村 淳一 OpenSUSI 代表理事
この覚書に基づく取組により、オープンソースの半導体設計および製造に関する国内エコシステムの展開と活用、ならびに次世代を担う半導体人材育成の促進が期待されます。
当社も、OpenSUSIとともにこの取組を支援し、オープンソースの半導体設計・製造を通じた半導体人材の育成に貢献してまいります。
関連イベント概要
「半導体ハンズオンセミナープロジェクト」
・期間：2025年9月24日（水）～25日（木）
・場所：九州大学
・主催：九州大学(https://ecsvc.ed.kyushu-u.ac.jp/)（セミナー企画・主催）
・協力：株式会社東海理化(https://tr-semicon.tokai-rika.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=press_release&utm_campaign=opensusi&utm_content=aistrelease)（半導体製造）、OpenSUSI(https://www.opensusi.org/) (窓口・サポート), ISHI会(https://ishi-kai.org/)（講師サポート）, AIST Solutions（運営サポート）
当社の半導体関連情報
（ソリューション領域）AIST Solutions AI・半導体(https://www.aist-solutions.co.jp/about_us/ai_sc.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=opensusi_20250924)
（ウェビナー）半導体産業成功の鍵：キーパーソンに聞く現在地と戦略(https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/webinars_2025092426.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=opensusi_20250924)