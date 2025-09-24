Cloudflare、独立系メディアや非営利団体をAIクローラーから保護するために「Project Galileo」の拡大を発表

クラウドフレアジャパン株式会社

（2025年 9月 23日 本国発表）

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare（クラウドフレア）は、本日、独立系メディアおよび非営利団体が運営するWebサイトにアクセスするAIサービスの監視・制御をサポートするため、「Project Galileo」の拡大を発表しました。本プログラムには、世界中の750名のジャーナリスト、独立系メディアおよび非営利団体が参加しています。参加者はCloudflareのボット管理サービス(https://www.cloudflare.com/ja-jp/application-services/products/bot-management/)とAIクローラー管理サービス(https://developers.cloudflare.com/ai-crawl-control/)を利用でき、望まないAIクローラーからWebサイトを保護することが可能になります。

インターネットがAI主導の形式に移行しようとしている現代において、非営利団体や報道機関は非常に大きな課題に直面しています。読者とつながり、正確な情報を公開し、収益や資金を生み出すためには、人間がWebサイトを訪問することが何よりも重要です。しかし、世の中の人々が、情報を得る手段としてAIを使うことが増加し、実際の情報源であるWebサイトを訪問する機会が減少しています。このサイクルは、報道機関の事業継続性を脅かすと同時に、コミュニティが地域のニュースの情報源を失うリスクも生み出しています。

Cloudflareの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince)

は、「私はジャーナリズムを信じています。健全なインターネットと社会には、地域密着型の独立系メディアの存在が必要不可欠です。『Project Galileo』を設立した際、私たちは、ジャーナリストや人権活動家たちがオンライン上で発する声を、サイバー攻撃から守りたいと考えていました。今、そのビジョンはさらに広がり、Cloudflareは、進化を続けるAIが彼らに不利益を与えるのではなく、有利に機能することを確実にしたいと考えています」と述べています。

Cloudflareの「Project Galileo」は、2014年以来、非営利団体、ジャーナリスト、人権活動家、ならびに弱い立場にある人々をサイバー攻撃の脅威から保護してきました。2025年、Cloudflareは、出版社やコンテンツクリエイターが所有するWebサイト上のコンテンツに対して、AIクローラーが行っている活動を適切に監視および制御する方法を発表しました。Cloudflareは今後、これらのツールを非営利団体やジャーナリストに無償で提供することで、AI主導のWeb環境への適応をバックアップします。さらに、非営利団体・公益組織向けにAIツールへのアクセスも拡大し、組織におけるAIの利用や構築を進化させ、それぞれのミッションの達成をサポートします。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflare’s 2025 Annual Founders’ Letter

https://blog.cloudflare.com/ja-jp/cloudflare-2025-annual-founders-letter/

Helping protect journalists and local news from AI crawlers with Project Galileo

https://blog.cloudflare.com/ai-crawl-control-for-project-galileo/

Free access to Cloudflare developer services for non-profit and civil society organizations

https://blog.cloudflare.com/expanding-startups-for-nonprofits/

Cloudflare（クラウドフレア）について

Cloudflare, Inc.（NYSE:NET / https://www.cloudflare.com/ja-jp/ ）は、より良いインターネットの構築の支援を使命に掲げる、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに、複雑性やコストの削減を実現する、フル機能かつ統一された業界最先端のクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供しています。

世界最大規模かつ最も相互接続されているネットワークのひとつであるCloudflareは、日々何十億もの脅威をオンラインでブロックしており、大企業からスタートアップ、中小企業、非営利団体、人道支援団体、政府機関まで、世界中の何百万もの組織から信頼されています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細については https://www.cloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud/ 、インターネットの最新トレンドとインサイトについては https://radar.cloudflare.com をご覧ください。

