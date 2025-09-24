ＤＴＳ野球部高松宮賜杯 第69回 全日本軟式野球大会（2部）初出場・初優勝の快挙！

株式会社DTS

株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）の軟式野球部が、2025年9月13日から15日に群馬県で開催された「高松宮賜杯第69回全日本軟式野球大会（2部）」にて、初出場ながら見事優勝を果たし、Cクラスにおいて日本一に輝きました。

公益財団法人 全日本軟式野球連盟（以下、全日本軟式野球連盟）が主催する「高松宮賜杯全日本軟式野球大会（1部、2部）」は、昭和32年に第1回が開催され、今年で69回目の開催となります。国内で開催される軟式野球の全国大会としては、「天皇賜杯全日本軟式野球大会」に次ぐ権威ある大会です。今回ＤＴＳ野球部は、予選となる「東京都春季軟式野球大会」で優勝し、「高松宮賜杯全日本軟式野球大会（2部）」への出場権を獲得しています。同大会には今年、各都道府県支部の予選大会で優勝し、ブロック大会の代表となった32チームが出場し、決勝トーナメントが群馬県内の6会場で開催されました。

■ＤＴＳ野球部の快進撃（決勝トーナメントでの戦績）

3日間で5試合という、非常にタイトで過酷な大会でもあり、選手たちは怪我やコンディションの厳しさを乗り越え、チーム一丸となって戦い抜きました。

ＤＴＳ野球部は、以下の通り各試合で力強い戦いを見せました。

● 1回戦：ＤＴＳ 11 - 9 株式会社鮮ど市場

● 2回戦：ＤＴＳ 8 - 5 久留米メイウェザー

● 準々決勝：ＤＴＳ 6 - 1 天照

● 準決勝：ＤＴＳ 4 - 1 ＣＰ9

● 決勝戦：ＤＴＳ 4 - 2 青森愛球クラブ

■創業以来活躍するＤＴＳ野球部

ＤＴＳ野球部は、IT企業である株式会社ＤＴＳの社員によって構成される社会人野球チームです。高校・大学時代に甲子園や大学日本一を目指してきた本格派の野球人が集まり、平日は業務に励みながら、週末に情熱を注いで活動しています。

増田 尚行監督は「野球ができることへの感謝と、勝つことへの使命感を胸に、チーム一丸となって挑戦を続けている」とコメントし、神田 誠部長は「ＤＴＳ野球部の勝利が、社員や地域の皆様に元気を届ける存在でありたい」と話しています。

これまで「東京都中央区民大会」では悔しい敗戦も経験しましたが、その経験を糧に、戦略とフィジカルの両面で強化を重ねてきました。今回の全国大会優勝は、その努力の結晶であり、今後の更なる飛躍を目指します。

（参考）

高松宮賜杯全日本軟式野球大会（2部）開催概要

全日本軟式野球連盟ホームページ

https://jsbb.or.jp/tournaments/takamatsu_2.html

ＤＴＳ野球部に関する詳細情報はこちらから

https://www.dts.co.jp/sports/

＜株式会社ＤＴＳの概要＞

ＤＴＳは、総合力を備えたトータルシステムインテグレータ

ー（Total SIer）です。主に金融、情報通信、製造、公共、建

築分野向けに、コンサルティングからシステム設計・開発、基

盤構築・運用までをワンストップで提供します。

また、ＤＴＳグループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します。https://www.dts.co.jp/

本社所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル