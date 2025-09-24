能登空き家古民家リノベーションコンテスト最終審査会 9/27 開催！

株式会社アステティックスジャパン

一般社団法人全国古民家再生協会（東京都千代田区 理事長 村田 智仁）は、震災により多くの住宅が甚大な被害を受け、被災家屋の解体・撤去が進められる一方で、自然と調和した景観を形成する能登の古民家が失われることへの懸念も高まっており、被災家屋が今後、活用や生活のイメージを具体化できる支援を目的に「能登空き家古民家リノベーションコンテスト」を立ち上げ全国の建築事業者の皆様より作品の募集をおこないました。一次審査会を終え下記の通り最終審査会を開催致します。

このコンテストは、単なる建物の修復や保存にとどまらず、現代のライフスタイルと価値観に合わせた創造的な活用方法を提案し、持続可能な地域再生のビジョンを具体的に描くことが最大の狙いです。従来の「保存か解体か」という二者択一的な発想を超えて、「活用による再生」という第三の道を提示したいと考えています。一般来場も可能です。ぜひご来場ください。

開催日程

最終審査ノミネート者 ※敬称略・エントリー順

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163421/table/7_1_7d85b0e2614dcb10b4ec5088ed254fbf.jpg?v=202509250726 ]

大橋 満 ワンネス仙台設計企画室（宮城県仙台市）

姫野 朋美 株式会社ACE（大阪府大阪市）

小森 進ノ介 株式会社新成工務店一級建築士事務所（佐賀県佐賀市）

平野 佳乃 アトリエ och（東京都大田区）

長守 寛之 長守寛之建築設計事務所（富山県高岡市）

畑 哲也 株式会社 畑工務店（京都府亀岡市）

畑 信太 株式会社 松栄住宅（京都府亀岡市）

牧 梨紗子 株式会社斉藤材木BG-ONE設計室（愛知県名古屋市）

審査員 ※敬称略・五十音順

主催・共催・後援

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163421/table/7_2_6efeecb80eb06daede3dc8b13247914d.jpg?v=202509250726 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/163421/table/7_3_85ae2acba3ac513d0e638717243d8782.jpg?v=202509250726 ]

一般社団法人全国古民家再生協会

未来の子どもたちの為に持続可能な循環型建築社会の実現を目指します。

＊循環型建築ネットワーク（株式会社アステティクスジャパン）は一般社団法人全国古民家再生協会/一般社団法人全国空き家アドバイザー協議会の運営をおこなっています。