anan“推し活特集”に掲載された新商品！家具の新スタンダード“推し活収納”で推しがもっと映える暮らしを

025年9月24日（水）発売の雑誌『anan』（2464号）最新号に“推し活”が特集されるなど、今や大人から学生まで幅広く楽しまれている推し活文化。そんな推し活をもっと身近に、もっと特別にする新しい家具シリーズが、株式会社アルファタカバ （以下、アルファタカバ、本社：福岡県大川市、代表取締役：小早川恒緒）から登場しました。

■ anan掲載で広がる“推し活収納”の魅力

ananで大きく特集されるほど、推し活は今や大人から学生まで幅広く浸透しています。今回のanan特集で紹介された「推し活収納シリーズ」は、白を基調としたデザインで、推しグッズや推しカラーが映える空間をつくれるアイテムとして注目されています。

anan“推し活特集”に掲載された推し活家具シリーズ 左から順に「イーゼ」「オシトラ」「オシュナ」「ルーネ」

Amazon・楽天市場「出会いに感謝アルファタカバ」公式ショップにて好評発売中です。

▼楽天市場店販売ページ

イーゼ ：https://item.rakuten.co.jp/deaini-kansya/e-ze/

オシトラ：https://item.rakuten.co.jp/deaini-kansya/oshitora/

オシュナ：https://item.rakuten.co.jp/deaini-kansya/osyuna/

ルーネ ：https://item.rakuten.co.jp/deaini-kansya/lune/

■ 推し活家具シリーズ4選

アルファタカバが展開するのは、推し活を楽しめる家具4アイテム。

◇オシュナ（オッシュ）：引き出しがディスプレイに！？

推し活のためのチェストがついに登場！引き出し前が推し活ディスプレイに！

アクスタや缶バッジなどを並べて引き出しごとに世界観を作れます。

ハンドルにはキーホルダーをさげて、手前×奥の立体ディスプレイで映え確定！

全段フルスライドレールでスッと開閉、振動が伝わりにくく崩れにくい安心感。

引き出しには保護スリーブ等のストックやグッズをまとめてスッキリ収納できます。

選べる3サイズとホワイト色でお部屋に馴染みます。

推し活のためのチェスト『オシュナ/オッシュ』。引出の前にディスプレイ、奥は収納として使えます。

◇オシトラ（ジョストラ）：魅せるも隠すもできる二刀流収納

魅せる収納と隠す収納の二刀流推し活収納が登場！

上下が360度回転するから「推し活モード⇌日常モード」が瞬時に変更可能！

白い本体×白の内装で推しカラーが映え、棚は16段階で微調整OK

国産・大川家具の完成品で届いたその日から推し活スタート！

魅せると隠すを両立する『オシトラ/ジョストラ』棚はグッズの大きさに合わせて高さの調整が可能です。棚はグッズの大きさに合わせて高さ調整ができます。

◇ルーネ（ビューネ）：推しが回る！？ 推しが最高に輝く最強の推し活収納がついに登場！

上段は電動ターンテーブルで360°×LEDライト×背面ミラーで映え最強！

中段は8段階の可動棚、下段は扉収納で空箱やグッズがスッキリ。

白ベースなので推しカラーが映えます。今日から推し部屋完成！

LED＆ターンテーブルで推しを輝かせる『ルーネ/ビューネ』回転台×ミラー×LEDライトで推しの魅力を楽しめます！

◇エーゼ（イーゼ）：グッズが壁がけできる間仕切りラック 空いたスペースが推しの居場所に！

奥行25cmの推し活収納が登場！有孔ボード×可動棚で、飾り方はあなた次第。

背面もホワイトで仕上げているからお部屋の間仕切りとしても使えます。

組立不要の完成品なので届いたら箱から出して、そのまま置くだけ！

フックでキーホルダーや缶バッジを掛け、棚にはアクスタやぬいぐるみの高さに合わせて整列。

最下段を深くすることで、前に倒れにくい安心設計に。 壁固定いらずで賃貸も安心。

ホワイトカラーがグッズの色を引き立て、今日から眺めのいい推し空間が完成！

壁掛け収納＆間仕切りにも使える『エーゼ/イーゼ』様々なディスプレイが映えるホワイトカラー

「隠す収納」「見せる収納」どちらも叶えられるラインナップで、

ライフスタイルに合わせた楽しみ方が可能です。

■ SNSで広がる反響

TikTokやInstagram、YouTubeでは、推し活家具を使ったルームコーディネート動画を公開中。

「値段は高いけど欲しい！」「こんなのあるんだ！」「こんなの待ってた！」といった声が寄せられており、“推し活家具”という新しいジャンルとして注目が高まっています。

TikTokでは累計20万回再生を突破し、家具ジャンルとしては異例の反響を集めています。

▼TikTok

https://www.tiktok.com/@takaba_kagu_official

▼Instagram

https://www.instagram.com/takaba_kagu_official/

https://www.instagram.com/kyara_kagu_takaba/

▼YouTube

https://youtu.be/BcUU45eYbrA?si=gd7emhXtQB2MrK81

▼X

https://x.com/character_kagu

推し活は一時的なブームではなく、ライフスタイルとして定着しつつあります。

anan掲載をきっかけに、ぜひ“推しと暮らす家具”という新しい選択肢を知っていただければ幸いです。 ananでの掲載とSNSの盛り上がりを追い風に、推し活家具という新しいライフスタイルを広げていきます。

Amazon・楽天市場「出会いに感謝アルファタカバ」公式ショップにて好評発売中です。

『世の中に夢のある家具作りを』



家具の町 福岡県大川の家具メーカーです。

「誠実」「和」「貢献」「感謝」をモットーにキャラクター家具などを各種製造・販売しております。