埼玉のリユース企業ゼロジャパン、AI社長で組織変革――フィロソフィー浸透と専門技術の標準化を実現

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、埼玉県所沢市に本社を構えるリユースショップ運営企業「株式会社ゼロジャパン(https://zerojapan.jp/)」（代表取締役：浅村裕二）に「AI社長(https://ai-syacho.com/)」を導入し、ゼロジャパン専用AI「AIゼロくん」を開発したことをお知らせいたします。

【概要】

「AIゼロくん」は、ゼロジャパンの企業理念「ゼロジャパンフィロソフィー」に基づき、従業員一人ひとりの成長を支援する革新的なAIツールです。

従業員が日々の業務で感じる疑問や課題に即座に対応し、意識の統一、真贋業務の精度向上、接客スキルの向上などをサポートします。

本AIは、社内資料やマニュアル、フィロソフィー資料などから学習し、チャットツール「LINE」を通じて24時間365日対応。誰でもいつでも「相談しやすい頼れる同僚」として活用可能です。

【株式会社ゼロジャパンについて】

株式会社ゼロジャパンは、リユースショップの運営、オンラインショップの運営、BtoBオークションの運営、不動産賃貸事業の運営、不動産買取再販事業の運営など、多角的な事業展開を行う企業です。

地域社会との共生を重視し、「人として何が正しいか」を基準とするフィロソフィー経営を実践しています。

【AI社長導入の背景・目的】

同社では、これまで店舗スタッフ個人の経験や判断に依存していた買取査定や接客対応のノウハウを、全社員が共有・実践できる仕組みづくりが課題となっていました。

特に、「人に可能性を与える」という企業理念や「人間として何が正しいか」という判断基準を新入社員や各店舗スタッフに浸透させることが課題でした。

さらに、リユース業界における専門的な真贋判断や査定スキルの標準化、長年蓄積してきた買取ノウハウの体系化と活用が急務となっていました。

導入効果として期待されること

【AI社長とは】

- ゼロジャパンフィロソフィーの浸透と実践力向上- 買取査定ノウハウの標準化と継承- 新人教育の強化と自走力向上- 循環型社会への貢献品質向上

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

主な特徴

【AIゼロくんの特徴】ゼロジャパンの企業理念とフィロソフィーを体現し、以下のシーンで活用されています。

- 企業理念を生きた判断基準に変換：抽象的な理念を日々の業務判断に落とし込み、理想の姿を体現- 二層構造による“会社らしい”回答：RAG技術と企業価値観の融合で、その企業ならではの深みのある回答を実現- 24時間対応のバーチャル相談窓口：慣れ親しんだツールから、理想的な上司のように相談可能- 中小企業の持続的成長を支援：業務効率化にとどまらず、社員の働きがいや企業独自の競争優位性を強化

○買取現場での実践的アドバイス

- 真贋判断で迷った時の対処法- 査定説明で信頼関係を築くコツ

○接客対応・クレーム処理の指導

- 顧客目線の解決策提案- 「お客様第一主義」の徹底

○企業理念・フィロソフィーの浸透

- 「人として何が正しいか」の判断基準- 企業価値観に沿った行動指針- 「人に可能性を与える」の実践- 社長の想い「全員参加で経営する」「素直な心をもつ」の反映

○新人スタッフ育成

【活用シーン（会話例）】

【代表者コメント】

- 業界未経験者も日常的に理念を学習- 温かく丁寧な口調で先輩のようにサポート

株式会社ゼロジャパン 代表取締役 浅村裕二

「AIゼロくんの導入によって、全従業員が同じ価値観を共有し、迷いなく行動できる環境が整います。これからも、人として正しい判断ができる組織づくりを推進し、より良いサービスをお客様に提供していきます。」

株式会社THA 代表取締役 西山朝子

今回、浅村社長の『人に可能性を与える』という想いを体現したAIゼロくんを開発できたことを、心から嬉しく思います。

AIゼロくんには、20年以上蓄積されてきた査定ノウハウとゼロジャパンフィロソフィーの両方を組み込みました。新人スタッフが質問すれば、技術的な回答だけでなく、お客様への説明の仕方まで先輩社員のように温かくサポートします。

企業の真の競争力は、その会社独自の価値観と蓄積された知識にあります。AIゼロくんが24時間365日、『素直な心』『全員参加で経営する』といったフィロソフィーを実践し続けることで、組織全体の成長を支援できると確信しています。

【会社概要】

株式会社ゼロジャパン

- 住所：〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-18-5 リングスビル5F- 事業内容：リユースショップの運営、オンラインショップの運営、BtoBオークションの運営、不動産賃貸事業の運営、不動産買取再販事業の運営- HP：https://zerojapan.jp/business/

株式会社THA

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください