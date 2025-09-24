ダイレクトクラウドが「Ledge.ai Webinar SP」に登壇

株式会社ダイレクトクラウド

ファイルサーバーのDXから生成AIまで統合管理をする株式会社ダイレクトクラウド（本社：東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下当社）は、2025年9月24日（水）～26日（金）に開催されるAI特化メディア「Ledge.ai」主催のオンラインイベント「Ledge.ai Webinar SP」に登壇いたします。

当社はDAY-2「AIをつかう」のセッション（9月25日（木）13：50～14:30）にて、「自然と生成AIの活用を加速させる データインフラ統合型生成AIのすすめ」をテーマに講演します。

今、世の中には画像生成、動画編集からチャットボットまで、驚くほど多くのAIツールが登場し、自社の業務に最適なツールを選び抜く「選定力」が企業の競争力を左右する時代です。

そうした数あるAIサービスの中でも、特に業種や業界を問わず全ての企業活動の基盤となるのが、議事録や契約書といった「文書」を扱う領域です。この企業の知的資産をいかにAIで活用し、業務に即したアウトプットを生成するかが、生産性向上の大きな鍵を握っています。

法人向けクラウドストレージである「DirectCloud」は、普段お使いのファイルサーバー、すなわち「データを保管する場所」そのものにAIを実装する「データインフラ統合型AI」として「DirectCloud AI」を提供しています。これにより、企業は特別な準備をすることなく、日々蓄積される文書やナレッジを安全な環境でAIに学習させ、全社的にAI活用の恩恵を受けることが可能になります。

今回のウェビナーでは、単なるAIツールの紹介に留まらず、企業のAI活用を本質的に成功へと導く「データインフラ」の重要性についても、具体的なデモンストレーションを交えて解説します。

【サマリー】

・社内文書を活用できるデータインフラ統合型生成AIとは？

・企業の情報資産を守るための高度なセキュリティ対策

・生成AI を活用した業務活用例

【登壇者】

石田 圭一（プロダクト本部 部長）

十樹 亮輔（営業本部）

■イベント概要

【イベント名】Ledge.ai Webinar SP

【開催日】2025年9月24日（水）～26日（金）

【当社登壇日時】9月25日（木）13：50～14：30

【形式】オンライン（Zoom Webinar）

【参加費】無料

【参加方法】事前登録ページより登録

【主催】株式会社レッジ

詳細はこちら :https://ledge.ai/articles/ledgeai-webinarsp-sponsor

■ダイレクトクラウドについて

会社名：株式会社ダイレクトクラウド

所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 7階

代表者：代表取締役 安 貞善

資本金：4億9,037万4,134円

設立 ：2004年 5月

URL ：https://directcloud.co.jp/company#com-profile

DirectCloudは、企業のセキュリティポリシーに準拠したセキュアな環境で、企業間のファイル共有やハイブリッドワークスペースを提供します。このサービスは、複雑なアクセス権管理、情報漏洩対策などのデータ管理をクラウド上でスマートに行えるクラウドファイルサーバーです。また、生成AIを活用してデータを効率的に活用することができるデータインフラでもあります。 さらに、データのライフサイクル管理や長期バックアップも簡単に行えるため、企業のデータ管理を包括的にサポートします。