Amazon販売開始ステレオ音源のリスニングを変える空間立体音響スピーカーCear pave（シーイヤーパヴェ）＆ギズモードで動画公開中

シーイヤー株式会社

シーイヤー株式会社（本社：東京都、代表取締役：村山好孝）は、独自の立体音響技術「Cear Field」を搭載したBluetooth(R)︎スピーカー「Cear pave（シーイヤーパヴェ）」を、2025年9月22日よりAmazonにて販売開始したことをお知らせいたします。

左側：シーイヤーパヴェ 右側：シーイヤーコア 奥：シーイヤーパヴェ専用ケース

これまで公式ストアを中心に展開してまいりましたが、新たにAmazonでの取り扱いを開始することで、より多くのお客様に「Cear pave」をお届けできる販売体制を整えました。これにより、公式ストアとAmazon双方からご購入いただけるようになり、利便性の向上とともに、多様なお客様のニーズにお応えいたします。

また同日、テクノロジーメディア「ギズモード・ジャパン」にてプロモーション動画も公開されました。動画では編集部のリチャード氏が弊社を訪れ、「Cear Field」による立体音響体験や開発の背景について紹介しています。

ぜひ以下のリンクから動画をご覧いただき、Amazonにて「Cear pave」をお求めください。



動画リンク

[ギズモード掲載動画はこちら(https://youtu.be/qeVTx_kcrxg?si=mAbOrOFvfxdCcR9J)]

購入リンク

[公式販売ページはこちら(https://cear.tokyo/)]

[Amazon販売ページはこちら]

Cear pave~シーイヤーパヴェ~(https://amzn.asia/d/94a19d4)

Cear core~シーイヤーコア~(https://amzn.asia/d/7V8GN6F)



公式Instagram

Cearオフィシャルインスタグラム(https://www.instagram.com/cear_official/)



Cear pave（シーイヤーパヴェ）について

女性の手のひらにも乗るコンパクトサイズからパワフルな空間立体音響を再生します。

わずか9.5cmのコンパクトな筐体で、これまでの常識を覆す立体音響体験を実現したBluetooth(R)︎スピーカー

独自の音響技術「Cear Field」により、特別な専用音源を必要とせず、誰もが日常的に楽しんでいるステレオ音源だけで、リッチで広がりのある空間再生を可能にしました。まるでモニタースピーカーで音楽を聴くように、アーティストが作品に込めた表現を空間全体に再現します。

従来の立体音響スピーカーが抱えていた課題──リスニングポイントの制限、高さや角度による影響、スイートスポットの狭さ、専用音源への依存、音質の限界──を打ち破り、音楽をより自由に、より自然に楽しめる新しい体験を提案します。

Cear paveは、スピーカー配置と筐体設計、そして独自のアルゴリズムによって、立体音響の未来を切り拓くスピーカーとして誕生しました。



音楽を愛するすべての人に、そして素晴らしい作品を生み出すアーティストの方々に、新しい音楽の楽しみ方を届けてまいります。



Cear core(シーイヤーコア)について

Bluetooth(R)︎最新規格Auracast (TM)トランスミッターCear core~シーイヤーコア~

“空間立体音響”の新たな可能性を切り拓くAuracast (TM)トランスミッター



Bluetooth LE Audio「Auracast(TM)」の機能を活用し、Cear paveを複数台モードで使用することで、これまでにない臨場感あふれる空間立体音響を実現します。

シーイヤーパヴェが持つ「ステレオ音源を空間立体音響へと最適化する技術」を複数台モードで組み合わせることで、音の広がりはさらに進化。



リスニングポイントが変わっても空間イメージを自然に保ち、壁の存在すら意識させない、まるでスピーカーが消えたかのような没入感を生み出します。

複数台接続を活用した「CearLINK」は、すでに設備への導入も進んでおり、空間設計や音響演出の新しい可能性を切り拓いています。



今は自社製品ではCear paveのみが対応していますが、サブウーハーをはじめとする新たなCearLINK対応製品の開発を進めており、空間立体音響の可能性をさらに広げてまいります。





会社概要

社名：シーイヤー株式会社（Cear, Inc.）

所在地：〒110-0016 東京都台東区台東2-19-6

代表者：代表取締役 村山 好孝

設立：2018年

事業内容：空間立体音響技術の研究・開発・製品展開、音響コンサルティング

URL：https://www.cear.co.jp





本件に関するお問い合わせ

広報担当：戸井田 悦代（といだ えつよ）

メール：toida@cear.co.jp

※取材用の写真・動画・体験デモ・導入事例などもご提供可能です。お気軽にお問い合わせください。





Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。Auracast(TM)️ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。シーイヤー株式会社(Cear, Inc.)は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。