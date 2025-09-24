ADX Consulting、TeamSpirit Enterpriseの導入支援を本格展開

株式会社 ADX Consulting

株式会社ADXConsulting（本社：東京都千代田区、代表：関 滋弘、以下 ADX Consulting）は、株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット社）が提供する業務の改善・効率化を支援する大企業向け統合型クラウドサービス「TeamSpirit Enterprise」について、ライセンス取り扱いから導入支援、運用サポートまでを一気通貫で提供する体制を構築し、サービス提供を本格化したことをお知らせいたします。

本取り組みは、両社の戦略的パートナーシップをさらに強化するものであり、大企業・エンタープライズ向けの生産性の改善・業務効率化の推進を強力に支援するものです。

背景と目的

「TeamSpirit Enterprise」は、勤怠管理、工数管理、経費精算、電子稟議など、従業員の社内業務を一元化した大企業向けクラウドサービスです。近年、人的資本経営や業務の見える化ニーズが高まる中で、従業員規模1,000名を超える大企業においても業務の改善・効率化を支援する統合型クラウドサービスのスムーズな導入・活用が求められています。

しかし、そうしたエンタープライズ系企業では、単にパッケージ化された汎用的なシステムの導入ではなく、自社固有の業務プロセスや慣習に合わせた柔軟なカスタマイズが求められるケースが多いのが実情です。

ADX Consultingは、これまでSalesforce、Oracle Fusion Cloud ERP、Anaplanなどのクラウドソリューションを活用し、業務DXの実現に向けた高度なコンサルティング支援を行ってきた実績があります。その開発知見を活かし、エンタープライズ企業が抱える複雑な業務要件や独自のワークフローに最適化されたソリューションを提供できるのが大きな特長です。

このように、コンサルティング力と高い開発力を兼ね備えたADX ConsultingがTeamSpirit Enterpriseの導入支援を担うことで、よりお客様固有の課題に寄り添いながら、最適な導入・定着・活用を実現し、企業価値の最大化に貢献してまいります。

ADXConsultingの提供価値

・TeamSpirit Enterpriseのライセンス提供、導入コンサルティング、業務要件定義、定着支援、運用保守までのワンストップ対応

・高度なコンサルティング力と開発力を融合し、お客様固有の業務プロセス・ニーズに合わせた柔軟なカスタマイズ導入を実現

・ADX Consultingが導入支援を行うOracle Fusion Cloud ERPとの経費連携の実現

・帳票自動化ツール「PlainReport」による業務レポート出力の効率化

・Salesforce連携チャットボット「ADX LINER」による利用者サポートの自動化と問い合わせ対応の軽減

ADX Consultingは、これまで培ってきたERPやCRMなどの基幹系システムに関する深い知見を活かし、業務変革の戦略立案から実行までを包括的に支援するだけでなく、複雑な開発要件にも確実に応えられる技術力を備えています。

特に経費精算データについては、Oracle Fusion Cloud ERPとTeamSpirit間のシームレスなデータ連携を実現する独自アダプタの構築により、財務経理部門の業務負担軽減と月次締め処理の高速化に貢献します。

今後の展望

ADX Consultingは、チームスピリット社との連携をさらに深化させ、人的資本経営の可視化支援、人事・労務・会計データの統合分析、AIを活用した異常検知・レポート自動化など、企業の意思決定を支援する高度な仕組みの提供にも取り組んでまいります。

また、TeamSpirit Enterpriseの機能を最大限に活用するための動画コンテンツの提供も予定しています。

【株式会社チームスピリット 代表取締役CEO 道下 和良様 コメント】

クラウドERPの導入コンサルティングによるバックオフィスDXに強く、さらにSalesforceをプラットフォームとしたCRM導入に実績の多いADX Consulting様と、TeamSpirit Enterpriseを通じたパートナーシップ強化を、大変心強く、嬉しく思います。 人材価値の向上や人的資本経営への高まりなどを背景に、高度化している日本の大企業の人事・労務部門のニーズに対応可能な拡張性を持つTeamSpirit Enterpriseへのニーズは高まっています。この度のADX Consulting様によるTeamSpirit Enterprise導入のご支援によって、お客様の就業環境の改善に加え、企業の競争力を高め、日本社会全体の「生産性改革」を実現することを目指してまいります。

【株式会社ADX Consulting 代表取締役社長 関 滋弘 コメント】

このたび、TeamSpirit Enterpriseの導入支援を本格展開するにあたり、チームスピリット様との戦略的パートナーシップをより一層強化できることを、大変うれしく思います。私たちADX Consultingは、ERP・EPM・CRMなどの統合システムを通じて、企業の持続的な成長と変革を支援してきました。近年は、人的資本経営の重要性がかつてないほど高まり、従業員のエンゲージメントと生産性向上が企業価値を左右する時代になっています。TeamSpirit Enterpriseは、まさにその実現を強力に後押しするプラットフォームであり、私たちの持つ業務DX・バックオフィス変革のノウハウを最大限に活かすことで、お客様の組織変革と企業価値向上に貢献してまいります。

TeamSpirit Enterpriseについて

TeamSpirit Enterpriseは、勤怠管理や工数管理などの業務の改善・効率化を支援する統合型クラウドサービス「TeamSpirit」を、大企業向けとして大幅に機能強化したサービスです。大企業が求める高度で複雑なニーズに対して網羅的な対応が可能で、1組織あたり10万ユーザーまで対応可能な安定したシステム基盤であることや、SAPをはじめとする大企業が利用する人事管理システム（HRMS）との連携が可能であることが特長です。

ADX Consulting サービス紹介ページ：https://crm.adxc.co.jp/service/teamspirit-enterprise/

株式会社チームスピリットについて

チームスピリットは、チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドTeam Success Platform「TeamSpirit」を提供するSaaS企業です。目指すべき経営戦略の実現に向けた最適な働き方や人材配置はもちろん、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。企業が直面する高度かつ複雑な企業の課題に対して、あらゆる角度から多様なソリューションを提供しています。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。



「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/ja-jp/

■サービス紹介ページ：https://www.teamspirit.com/enterprise/am/

株式会社ADX Consultingについて

株式会社 ADX Consulting（アデクスコンサルティング）は、デジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む産業界の一助となるべく、SHIFTグループが知恵と技術力を結集して設立したコンサルティングカンパニーです。最先端のテクノロジーと業界知見を用いて企業の持続的な成長と社会貢献を直接支援することで、循環型社会（サーキュラーエコノミー）の実現を目指します。

【会社概要】

社名：株式会社 ADX Consulting

本社：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル3F

代表者：代表取締役 関 滋弘

設立：2020年12月

URL：https://adxc.co.jp/ (https://adxc.co.jp/)

https://crm.adxc.co.jp/ (https://crm.adxc.co.jp/)

ADX Consulting コンサルティングパートナー紹介ページ（AppExchangeサイト） ：

https://appexchangejp.salesforce.com/appxConsultingListingDetail?listingId=a0N3u00000PuYBsEAN (https://appexchangejp.salesforce.com/appxConsultingListingDetail?listingId=a0N3u00000PuYBsEAN)