株式会社SUPERNOVA「Stella AI」に、xAI社の最新AIモデル「Grok 4 Fast」を追加

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI」および「Stella AI for Biz」で利用可能なAIモデルに、xAI社の最新AIモデル「Grok 4 Fast」を2025年9月24日（水）より追加します。

「Stella AI」および「Stella AI for Biz」に「Grok 4 Fast」を追加

「Grok 4 Fast」は、AIモデルの性能を評価するベンチマークテストにおいて、高性能モデル「Grok 4」に匹敵する性能を、少ないトークン数で実現するモデルです。これにより、高い性能と高速な生成を両立しています。この高い性能と素早い生成スピードを活用して、私たちはよりイノベーティブな機能を拡充していきたいと考えています。

（参考）xAI社が公表しているベンチマーク

xAI社「Grok 4 Fast」記事より抜粋（https://x.ai/news/grok-4-fast）

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

＊「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。