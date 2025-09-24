《フルワイヤレス×パンチルト×4K》ソーラー給電セキュリティカメラキット「TC92 KIT」9月30日（火）発売～屋内外対応2Kカメラ「Tapo C113」も同日発売～

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット「TC92 KIT」、屋内外対応 セキュリティWi-Fiカメラ「Tapo C113」（オンライン限定モデル）を、2025年9月30日（火）に国内向けに販売開始します。

「TC92 KIT」は、4K 800万画素の超高画質に加え、水平360°をカバーする首振りや高度な検知を搭載。ソーラー給電に対応し、フルワイヤレスで柔軟に設置することができます。

「Tapo C113」は、2K 300万画素の高画質と設置しやすい小型ボディが特徴の屋内外対応カメラです。玄関周りのセキュリティ対策から子供部屋の見守りまで幅広く活躍します。

【製品情報】

■ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット「TC92 KIT」

想定販売価格：税込22,800円

<製品情報>

- 無線規格：IEEE 802.11a/b/g/n・2.4GHz/5GHz Wi-Fi *1 *2- 動画圧縮規格：H.264- カメラ視野角：105°（対角）/ 88°（水平）/ 45°（垂直）- パンチルト： 360°（水平）/90°（垂直）- 解像度：4K 800万画素（3840 × 2160px）- ナイトビジョン：850nm IR LED（最長12m）/フルカラーナイトビジョン- 防塵・防水規格：IP65（カメラ＆ソーラーパネル）- 音声通話：双方向通話（内蔵マイク＆スピーカー）- アダプター入力：アダプター入力：100～240V・50/60Hz（電源アダプターは付属しません）/アダプター出力：5.0V・2.0A（電源アダプターは付属しません）/ソーラーパネルの最大給電電圧：5.2V/ソーラーパネルの最大給電電力：2.5W- 製品構成：TC92 本体、取り付け用台座、カメラ取り付け用アダプター、USBアダプターケーブル、Tapo A201 ソーラーパネル、Tapo A201 ソーラーパネル用台座、台座カバー、延長ケーブル、ケーブルホルダー、取り付け用ネジ、取り付け用アンカー、位置決めシール、かんたん設定ガイド- 寸法：カメラ：185×147×75mm/ソーラーパネル：173.4×120.4×15.7mm- 保証期間：1年間

<製品スペック>

- 太陽光パワーでノンストップ給電：1日45分の発電で運用可能*3- フルワイヤレス：電源不要で柔軟な設置- 4K 800万画素の高画質：超高画質な解像度と18倍まで拡大可能なデジタルズーム機能搭載- パンチルト：水平360°、垂直90°をカバーする首振りに対応し、広範囲をカバー- フルカラーナイトビジョン：F1.6大口径レンズ&スポットライト&スターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもフルカラーで撮影- IP65の耐候性：雨やほこりの多い環境でも性能を発揮- 高精度AI検知：AIが人物・ペット・車両を検知して通知*4- 360°自動追尾&パトロールモード：動きを検知すると自動で追尾&定期的な巡回機能*4*5- 安全なローカル＆クラウドストレージ：本体に挿入したmicroSDカード（最大512GB）*6、またはTapo Careのクラウドストレージサービス*7を利用して録画映像を保存

■屋内外対応 セキュリティWi-Fiカメラ「Tapo C113」

想定販売価格：税込4,080円

<製品情報>

- 無線規格：IEEE 802.11b/g/n・2.4GHz Wi-Fi *2- 動画圧縮規格：H.264- カメラ視野角：114°（対角）/ 97°（水平）/ 52°（垂直）- 解像度：2K 3MP（2304×1296px）- 防塵・防水規格：IP65- ナイトビジョン：850nm IR LED（最長12m）- 音声通話：双方向通話（内蔵マイク＆スピーカー）- 入力電圧：100～240V・50/60Hz/ACアダプター入力：100～240V・50/60Hz・0.2 A/ACアダプター出力：5.0V・1.0A（USB Type-C給電）*8- 製品構成：Tapo C113本体、カメラブラケット、電源アダプター、USB Type-A to Type-C変換ケーブル、取り付け用ネジ、取り付け用アンカー、ケーブルオーガナイザー、位置決めシール、かんたん設定ガイド- 寸法：61.1 × 60.5 × 92.1mm- 保証期間：1年間

<製品スペック>

- 2K 300万画素：高精細な映像を提供- IP65の耐候性：雨やほこりの多い環境でも性能を発揮- カラーナイトビジョン：夜間や暗い場所も鮮明なフルカラーで撮影可能- スマートAI検知：AIが人物と動きを検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ*4- 安全なローカル＆クラウドストレージ：本体に挿入したmicroSDカード（最大512GB）*6、またはTapo Careのクラウドストレージサービス*7を利用して録画映像を保存

*1: 5GHzバンドは2.4GHzバンドに比べて帯域幅が広い一方で、Wi-Fiのカバー範囲が狭くなります。5GHzバンドを利用する場合は、TC92 KITをルーターの電波が届く範囲内に設置し、安定した接続を維持できるようにしてください。

*2: 4GB~512GBのSDHCまたはSDXCカード（SDカードには非対応）・WPA/WPA2で暗号化されており、DHCPで運用された無線LANネットワークによるインターネット接続が必要です。PCから映像の視聴はできません。スマートフォンアプリTapoからのみ可能です。

*3: 45分間の太陽光給電は標準的な環境条件（1000W/平方メートル ・25℃・AM1.5）および1日あたり最大100秒間使用した場合のテスト結果に基づいています。実際の給電性能は、設置角度・気象条件・カメラの使用状況によって異なる場合があります。

*4：本製品は不審者の侵入や盗難を防止するものではなく、それに伴う被害については責任を負いかねますのでご了承ください。

*5: 1日のスキャンおよびクルージング回数には制限があります。

*6: microSDカードは別売りです。実際のストレージ容量はmicroSDカードのサイズや使用状況によって異なります。SAMSUNG Evo PlusやTOPESELのmicroSDカードとは互換性上の理由により使用はおすすめしません。使用するとカードが破損する可能性がありますのでご注意ください。

*7: Tapo Careは有償のサブスクリプションサービスです：https://www.tapo.com/tapocare/(https://www.tapo.com/tapocare/)

*8: 本製品を使用するには電源コンセントへの接続が必要です。

【「TC92 KIT」の特徴】

■フルワイヤレス×パンチルトの自由な設置

「TC92 KIT」は、パンチルト機能を搭載したフルワイヤレスカメラです。水平360°・垂直90°をカバーする首振りに対応し、広範囲の映像確認に適しています。ソーラーパネルによる太陽光給電にも対応しており、コンセントがない場所でも設置が可能。さらに付属の約4mケーブルを使えば、カメラ本体とソーラーパネルを離して取り付けられるため、設置場所の自由度が高まります。

■4K 800万画素の超高画質映像で遠くまでくっきり

「TC92 KIT」は、F1.6の大口径レンズに12層の光学コーティングが施され、4K 800万画素の高画質映像を実現。18倍のデジタルズームにも対応しており、人物の動きや車両のナンバーなども細部まで確認できます。

【「Tapo C113」の特徴】

■≪屋内外対応≫コンパクトデザインで幅広い場所に設置可能

「Tapo C113」は、IP65準拠の防水・防塵性能で屋外使用にも適した設計。ベビーカメラなど屋内の見守り用途でも、防犯カメラとして屋外のセキュリティ用途でも活躍します。

■≪夜間もくっきり≫カラーナイトビジョンに対応

「Tapo C113」は、2K（300万画素）の高画質＆ナイトビジョンに対応。2つのスポットライトを搭載し、夜間や暗い場所も鮮明なフルカラーでクリアに撮影できます。

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2024年第3四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/(https://www.tp-link.com/)

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に本社をシンガポールから米国カリフォルニア州アーバインへ移転しました。

詳細はこちら：https://www.tp-link.com/jp/press/news/21158/(https://www.tp-link.com/jp/press/news/21158/)