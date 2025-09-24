モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」、3つの14インチ新モデルを9月下旬より順次発売！

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」において、14インチの「LG gram 14」新モデルとして、「14Z90S-GD87J」と「14Z90S-GA55J」、「14Z90RU-GA52J」の計3モデルを、2025年9月下旬より一部販売店にて順次発売します。

「LG gram」は、2016年の日本発売以降、軽量＆スリムなコンパクトデザインでありながら、耐久性と長時間駆動、高性能を実現したモバイルノートパソコンとしてご好評いただいています。17～14インチの画面サイズで豊富なラインナップを展開しており、14インチの「LG gram 14」は、その取り回しの良さから根強い人気を集めています。そこで、2025年10月14日にWindows10のサポート終了を間近に控えるなか、この度新たに「LG gram 14」3モデルを追加することといたしました。

この度新たに発売する「14Z90S-GD87J」は、日本で展開する「LG gram 14」として初めて高速かつ大容量なLPDDR5X 32GBメモリを搭載し、コンパクトでも妥協のないパフォーマンスを求める声に応える1台です。また、「14Z90S-GA55J」は、精悍なブラックボディにインテル(R) Core(TM) Ultra（シリーズ1）を搭載し、AIアプリも快適に使いこなせるバランスの取れた性能を備えています。さらに、全モデル共通して持ち運びやすさを追求しており、特に「14Z90RU-GA52J」の重量は999gで薄さは16.8mm（※1）と、圧倒的な軽量薄型デザインを実現。72Whの大容量バッテリーを搭載しているため、外出先にACアダプターやモバイルバッテリーを持ち運ばなくても1日の作業をこなすことができます。その他にも、厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリアするなど（※2）、外出の多いモバイルワーカーや、毎日の授業でモバイルPCを活用する学生に最適なポータビリティを特長としています。

今後も、「LG gram」が掲げるメッセージ「この1台と、どこにでも。」のもと、フルラインナップモバイルパソコンシリーズとして、あらゆる方々のライフスタイルに寄り添い、ユーザーのパートナーとして活躍する製品を展開してまいります。

（※1）突起部除く。

（※2）データは試験の結果であり、同一の条件において、破損しないこと、故障しないことを保証するものではありません。

左から、「14Z90S-GD87J」、「14Z90S-GA55J」、「14Z90RU-GA52J」

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/426_1_69c7e7a7717c1e379c676900a80e977e.jpg?v=202509250726 ]【主な特長】

「14Z90S-GD87J」製品ページ：https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/14z90s-gd87j/

「14Z90S-GA55J」製品ページ：https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/14z90s-ga55j/

「14Z90RU-GA52J」製品ページ：https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/14z90ru-ga52j/

■圧倒的な薄型軽量デザインと高い堅牢性による、優れたポータビリティ

いずれのモデルも画面サイズは14インチで、「14Z90RU-GA52J」は重量999gで薄さ16.8mm、「14Z90S-GD87J」と「14Z90S-GA55J」は重量1,120gで薄さ16.9mmと、徹底的な軽量薄型化を実現。コンパクトな筐体には72Whのバッテリーが搭載されており、長時間駆動が可能なため（※3）、外出先でもバッテリー残量に気を取られることなく、作業に集中できます。さらに、厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリアしているなど（※2）、軽量でありながら耐久性にも優れています。

（※3）バッテリー駆動時間はJEITA バッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。

■パワフルな性能で、幅広いニーズに対応

「14Z90S-GD87J」は、日本で展開する「LG gram 14」として初めて高速かつ大容量なLPDDR5X 32GBメモリを搭載しているほか、プロセッサーはインテル(R) Core(TM) Ultra 7プロセッサー 155H、ストレージはNVMe(TM) 1TB SSDを搭載。AIアプリケーションも駆使し、高い負荷のかかる作業もマルチタスクで高速に処理でき、生産性を高めます。その他の2モデルも、日常使いからビジネスシーンまで幅広いニーズに対応する性能を備えており、Windows 10からの移行でお選びいただいても長期間に渡ってご使用いただけます。

■高解像度WUXGA(1920x1200)IPSディスプレイが映し出す鮮やかな色彩

WUXGA（1920x1200）の高解像度で、画像や映像の専門家が好んで使用するIPSパネルを採用。広色域なデジタルシネマ規格DCI-P3を99%カバーしているため、美しく鮮やかなコンテンツ表示が可能です。また、16:10のアスペクト比によって画面上により多くの情報表示が可能なほか、アンチグレアパネルによって明るい場所でも反射や映り込みを抑え、室内でも屋外でも見やすい画質を実現します。

■豊富なインターフェースで最適なパフォーマンスを

40Gbpsまでのデータ転送を実現するThunderbolt(TM) 4端子を搭載。Thunderbolt(TM) 4はデータの転送だけでなく、最大5Kで60Hz(1秒間に60フレーム)までの映像出力、音声出力、充電(15Wまでの給電対応)をケーブル1本で同時に。モニターがUSB Type-C対応なら、何本もケーブルを接続することなく1本挿すだけですぐに理想的な作業環境ができ、すっきりとしたデスク環境を実現できます。その他にも、HDMI出力端子×1、USB Type-A端子×2を搭載するなど、軽量薄型デザインでありながらも豊富なインターフェースを搭載しており、高い拡張性と利便性で最適なパフォーマンスをサポートします。

※Thunderbolt(TM)ケーブルは付属しません。

※USB PD(Power Delivery)をサポートした機器との接続が必要です。

※付属のアダプターを使用しない場合は、10W以上出力可能な充電機器が必要です。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL：https://www.lg.com/jp/

設立：1981年1月

代表者：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、オーディオ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、

空気清浄機、衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、ロボット事業、

車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、

消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。