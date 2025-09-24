日本製×天然素材にこだわった「the GUNZE」から、秋も冬もこれ1枚で主役級 HOT RIBグループ新登場

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康、以下グンゼ）は、2025年9月24日、日本製、天然繊維にこだわったブランド「the GUNZE（ザ グンゼ）」より、綿×マイクロウールのリブ新素材を用いた「HOT RIB（ホットリブ）」グループを新たに展開いたします。本商品は、綿×ウールの天然素材のみでできており、肌側は綿100%でやさしい肌ざわりが大きな特徴。厚みのあるリブ素材で、カットソー感覚で1枚着としても活躍する商品です。

■「the GUNZE」とは

創業129年。綿にこだわった商品を作り続けて約80年。長年にわたり、綿の研究開発と品質管理に取り組んできた「グンゼにしかできない心地よさ」を追求し、日本製×天然素材にこだわったブランドです。ほどよいフィット感や縫い目の少ない仕様など、日本人の体型を考えたきめ細やかな設計でまるで着ていない様な着心地を追求。人の肌に一番近い肌着だからこそ、普遍的に求められている天然繊維にこだわり続けています。

2024年にリニューアルし、襟もとをパイピングにするなど、下着っぽい見た目からカジュアルなデザインに進化しました。ご家族それぞれにぴったりの一枚が見つかるように、メンズ、レディースだけでなく、キッズも展開。カラーやサイズも見直し、リニューアル後さらにご好評いただいております。

代表的なグループ

●綿100％グループ

綿が持つ本来の良さをグンゼの技術でアップデートした改質綿を使用。縮みにくく、型崩れしにくいのでフォルム長持ち。さらに、ムレにくく快適で、乾燥機もOK。汚れ落ちしやすさと丈夫さは、家事ラク＆高コスパを叶えます。

●シームレスグループ

業界初(※)の新技術「綿100%生地での折り返し接着」仕様を襟元・アームホールに搭載。従来品よりチクチクしにくく、段差が少ないため、洋服に下着のラインが響きにくい。※日本製、本体綿100%婦人インナーでの折り返し接着において。

●ウール100％グループ

17.5μｍ(マイクロメートル)の非常に細く、繊細なウールを使用しているため、ウール独特のチクチク感を抑えて、素肌に直接着てもやさしい肌ざわり。ウールは保温性があり、吸放湿性に優れているので、ムレにくくやさしいぬくもりが特徴。

■「the GUNZE」 HOT RIBグループの魅力

１.肌側は綿100%、表はウール混

HOT RIBグループは綿×ウールの天然素材のみでできており、

肌側は綿100%でチクチクしにくく、やさしい肌ざわり。

表のウールは繊維に弾力があり、シワになりにくく型崩れがしにくい素材です。

２.しっかりあったか

吸湿発熱＋保温機能で、汗を吸って熱に変え、ぬくもりを逃がしません。

３.表情のある厚手リブ素材

1枚で着てもキチンと感があり、ジャケットを羽織ったりレイヤードとしても活躍するので、秋冬を通しておうち時間から外出まで、これ一枚で快適に過ごせます。

■商品ラインアップ

HOT RIB 長袖HOT RIB ハイネック長袖

●素材：綿90％、ウール10％

●カラー：ペールベージュ、オフホワイト、ブラック

●価格：長袖 \4,950（税込）

ハイネック \5,280（税込）

■「the GUNZE HOT RIB」商品ページ

https://www.gunze.jp/store/goods/search.aspx?search=x,search&keyword=CK49(https://www.gunze.jp/store/goods/search.aspx?search=x,search&keyword=CK49)

■ 販売先： GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店など