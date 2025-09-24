【Z世代と上司のコミュニケーション調査】Z世代が上司に求めるのは「感情の安定性」、半数以上がAIによる感情コントロールを期待。

株式会社ペンマーク

大学生向け学習管理SNS「Penmark」を運営する株式会社ペンマーク（本社：東京都目黒区、代表取締役：横山 直明）と、累計3万件以上の実績を持つ退職代行サービス「退職代行モームリ」を運営する株式会社アルバトロス（本社：東京都品川区、代表取締役：谷本 慎二）は、全国のZ世代の若手社会人316名を対象に、「Z世代と上司のコミュニケーションに関する実態調査」を共同で実施しました。

本調査では、Z世代の若手社会人が上司とのコミュニケーションにおいてどのような課題を感じ、AIによるサポートに何を期待しているかが明らかになりました。特に注目すべきは、半数以上がAIによって「上司のその日の気分や感情に左右されなくなりそう」と回答し、次いで「理不尽な言い方や人格否定がなくなりそう」と回答したことです。これは、Z世代が上司の感情的な言動に対し、深刻なストレスを感じている現状を示唆しています。AIの活用が、彼らが求める心理的安全性の高い職場環境を実現する鍵となる可能性が浮き彫りになりました。

■調査概要

調査名：Z世代と上司のコミュニケーションに関する実態調査

調査対象：20～29歳の若手社会人

有効回答者数：316名

調査方法：自社調査

■調査サマリー

Z世代の半数以上（52.5%）が、AIによるコミュニケーションサポートで「上司の気分や感情に左右されなくなる」ことを期待。 Z世代が上司の感情的な言動に大きなストレスを感じていることが判明。

「理不尽な言い方や人格否定がなくなる」（48.1%）が2位に。 パワハラ的な言動に対するZ世代の根強い懸念と、AIによる解決への期待が示唆された。

「上司の意図が分かりやすくなり、手戻りが減る」（44.0%）、「高圧的な物言いがなくなり心理的安全性が高まる」（40.5%）も上位にランクイン。 Z世代が効率性と心理的安全性を重視していることが浮き彫りになった。

■調査結果詳細

上司とのコミュニケーションにおいて、AIのサポートがどのように影響するかについて尋ねたところ、最も多かった回答は「上司のその日の気分や感情に左右されなくなりそう」で52.5%でした。次いで「理不尽な言い方や人格否定がなくなりそう」が48.1%、「上司の意図が分かりやすくなり、手戻りが減りそう」が44.0%と続きます。

■総括・考察

今回の調査から、Z世代が上司とのコミュニケーションにおいて、「感情的な不透明さ」と「高圧的な言動」に強い不満とストレスを感じていることが明確になりました。

半数以上が「上司のその日の気分や感情に左右されなくなる」ことをAIに期待している点は、Z世代が上司の「人間的な揺らぎ」に対して過敏であり、予測可能で安定したコミュニケーション環境を求めていることを示唆しています。

また、「理不尽な言い方や人格否定がなくなる」という回答が2位に位置することは、Z世代がパワハラやハラスメントにつながる言動に対し、高い警戒心を持っていることを表しています。彼らは、個人の尊厳が尊重され、安心して発言できる心理的安全性の高い職場を強く求めているのです。

これらの結果は、Z世代が「上司の人間性を直接的に変えること」の難しさを認識し、AIというテクノロジーの力を借りて、その課題を解決しようとしている現代的な課題意識を浮き彫りにしています。

彼らが求めているのは、単なる業務効率化に留まらない、より本質的な「コミュニケーションの質の改善」であり、それが最終的に離職率の低下やエンゲージメント向上に繋がると考えられます。

現在の企業において、管理職が個々のメンバーの特性や心情を理解し、常に最適なコミュニケーションを取ることは非常に困難です。特に多様な価値観を持つZ世代との間では、無意識の言動が誤解や不満を生むリスクも高まっています。

この課題を解決するためには、管理職が自身のコミュニケーションスタイルを客観的に見つめ直し、改善を促す仕組みが必要です。

■その一言、大丈夫？AIがあなたの言葉をスコア化する「コミュトレZ」

こうした管理職の「フレーズ単位の悩み」を解決し、Z世代とのコミュニケーションギャップを埋めるために、ペンマークは「退職代行モームリ」を運営するアルバトロスと共同で、管理職向けAIコミュニケーションツール「コミュトレZ」を開発しました。

サービスURL：https://z.penmark.jp/commutore

■ペンマークについて

当社は「学生の一生を豊かにする」ことをミッションに掲げ、「大学生活のDX」を推進しているスタートアップ企業です。大学生向け学習管理SNS「Penmark」を開発・提供しています。

