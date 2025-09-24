マーケティング支援のProdepcoと物流支援の J・MADEが業務提携

合同会社Prodepco

合同会社Prodepcoと株式会社 J・MADEは、EC事業者の戦略構築から物流最適化までを支援する業務提携契約を締結しました。

マーケティング支援を展開する合同会社Prodepco（本社：東京都、代表：町田末利子）と、物流支援を展開する株式会社 J・MADE（本社：東京都中央区、代表取締役：吉川正晃）は、EC事業者の戦略設計から物流最適化までを一気通貫で支援する体制構築を目的に、業務提携契約を締結いたしました。

Prodepcoは、ブランド立ち上げからマーケティング戦略設計、クリエイティブ制作、広告運用までを一貫して支援するマーケティングパートナーです。J・MADEは、物流×テクノロジーを強みに、多数の物流構築実績を有しています。スピーディかつ柔軟なフルフィルメント体制により、事業者の成長フェーズに合わせた最適な物流設計を提供しています。

今回の提携により、両社は販売戦略の構築から、クリエイティブ制作・広告運用といったマーケティング実行支援、さらには受注処理・在庫管理・出荷業務に至るまで、EC事業に必要なプロセスを一気通貫で支援する体制を構築しご支援致します。

マーケティングと物流は本来、分断されがちな領域ですが、ブランド体験の統一感を生むためには、両者が連携した運用設計が不可欠です。Prodepcoが担う戦略設計と顧客獲得の最適化に、J・MADEが提供する高品質で柔軟な物流設計を掛け合わせることで、販促と配送の垣根を超えた「体験価値中心のEC事業者支援」が実現します。

1. 双方の顧客に対する一貫支援

ProdepcoとJ・MADEの強みを融合し、マーケティング戦略の立案から広告運用、クリエイティブ制作、受注処理、在庫管理、商品配送に至るまで、EC事業に必要なすべてのプロセスを一気通貫で支援します。これにより、業務の分断を防ぎ、スピード感と再現性のある成長支援が可能となります。

2. 顧客体験価値の最大化とブランド価値の向上

マーケティングと物流の連携によって、購買前後の顧客接点を一貫して設計・運用することで、ブランド体験の統一感を実現します。結果として、クライアント企業のブランド価値の向上と、継続的な顧客ロイヤリティの醸成を可能にします。

会社概要

合同会社Prodepco

■代表： 町田 末利子

■本社所在地：東京都国立市

■URL： https://prodepco.co.jp/

■事業内容：

・マーケティング支援事業

・インターネット広告事業

・プラットフォーム事業

株式会社 J・MADE

■代表： 吉川 正晃

■本社所在地：東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル2F

■URL： https://j-made.co.jp/

■事業内容：

・食品、農産物、畜産物等の販売・買付・加工・商品企画・開発

・国際流通事業（貿易販売等）

・三温度帯倉庫運営及び配送業務に関わる流通企画・運営

・EC物流代行（冷凍・冷蔵・常温）

本件に関する問い合わせ

合同会社Prodepco（担当：町田）

mariko.machida@prodepco.co.jp