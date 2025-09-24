株式会社アップグレード、AIで書類選考プロセスを自動化し、採用のミスマッチ減少と実務効率向上を支援する受託開発型の新サービス「AI採用アシスタント」を正式リリース

株式会社アップグレード

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）のグループ会社である、株式会社アップグレード（本社：東京都品川区、代表取締役：市村健太）は、AIを活用して採用の書類選考プロセスを自動化し、担当者が面接などの重要業務に集中できるよう支援する受託開発サービス「AI採用アシスタント」を正式リリースいたしました。

◆公開デモサイト URL：https://youtu.be/DDSpP4PGX9E

■ 「AI採用アシスタント」とは：候補者一人ひとりの“可能性”を見抜く万能AI秘書

「AI採用アシスタント」は、AI活用によって採用担当者を膨大な書類選考業務から解放し、候補者一人ひとりのポテンシャルを見抜く“戦略的な採用活動”を実現するための受託開発サービスです。

AIが候補者の職務経歴書の文脈やニュアンスまで深く読み解き、そのポテンシャルを多角的に評価します。さらに、その評価に基づき、次の面接で聞くべき質問や、候補者が活躍できる可能性のある別ポジションも提案することが可能です。

＜利用の流れ＞

- 書類の読込：応募者の履歴書・職務経歴書データをアップロードし、募集している職種を選択。- AIによる分析・評価：AIが書類内容を瞬時に分析し、職種ごとに設定された必須・歓迎要件と、全社共通のバリュー（行動規範）に基づき、応募書類との適合度を瞬時にスコアリング。評価根拠と共に客観的な指標を提示。- 対話による深掘り分析：一次分析の結果を確認後、さらに知りたい情報についてAIに追加で依頼することが可能。これにより、候補者の理解を深め、面接の準備を効率化。

＜追加で依頼できる分析の例＞

- 面接の質を高める「深掘り質問」のサジェスト：「この候補者の経歴について深掘りする質問を5つ提案して」と依頼すると、「このプロジェクトでの具体的な役割は？」などの質問リストを即座に生成します。- 専門スキルの客観的評価：「Pythonのスキルレベルを評価して」と指示すると、経験年数や使用フレームワークなどから専門スキルを高精度で評価・要約します。- 採用機会を最大化する「別ポジション」の提案：「この候補者に合う他のポジションは？」と尋ねることで、「〇〇部の別ポジションで活躍できる可能性がある」といった、新たな採用機会を発見します。

■ 背景：なぜ、採用担当者は優秀な人材を逃してしまうのか？

売り手市場が続き、採用競争が激化する中、多くの企業の採用担当者は大きな課題に直面しています。

- 業務の圧迫：日々、膨大な応募書類への対応に忙殺されている- 評価の属人化：担当者の判断基準に依存しており、選考の公平性や一貫性が揺らぎやすい- 機会損失：選考の遅れや対応の抜け漏れによって、優秀な人材を確保できない場合がある

これらの状況は、採用担当者の疲弊を招くだけでなく、企業にとって最も重要な資産である「人材」の獲得機会を損失させる深刻な経営課題となります。

■ 導入によるメリット：採用は「作業」から「戦略」へ

「AI採用アシスタント」の導入により、企業は以下のような効果を期待できます。

- 圧倒的な時間創出： 書類選考にかかる時間を最大98％削減（当社試算）。採用担当者は候補者とのコミュニケーションなど、より本質的な業務に集中が可能。- 選考スピード向上： 応募から面接までのリードタイムを大幅に短縮し、優秀な候補者の離脱を防止。- 採用の質向上： データに基づいた客観的で公平な選考を実現し、自社に最適な人材の獲得確率を最大化。

■今後の展望

当社は「AI採用アシスタント」を通じて、採用を「膨大な書類を処理する作業」から、「企業の未来を創るための戦略的活動」へと進化させていく予定です。その実現に向け、将来的には動画面接の解析やコミュニケーションの自動化といった新たな可能性も追求し、企業の採用力を最大化するパートナーとなることを目指してまいります。







【 Difyについて 】

Difyは、米LangGenius社が開発する革新的なAIアプリケーションプラットフォームです。ノーコード環境で高度なAIアプリケーションの構築と運用を実現します。Difyは最新の大規模言語モデル（LLM）の能力を最大限に引き出し、チャットボットやAIエージェント等をプログラミング知識なしに迅速かつ容易に作成可能です。また、ユーザーは直感的なインターフェースを通じて、業務ニーズに合わせAIアプリケーションを柔軟に開発・カスタマイズできます。

株式会社アップグレードは、Difyの公式パートナー企業です。

【 株式会社アップグレードについて 】

株式会社アップグレードは、「労働生産性革命」をミッションとし、生成AIソリューション事業およびリスキリング事業を提供しています。生成AIソリューション事業では、お客様の業務課題分析から生成AIを活用したシステムの企画・開発・導入、そして運用支援に至るまで、伴走型で一気通貫支援しております。

