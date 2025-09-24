【京都学生eスポーツ協会】世界的人気ゲーム「フォートナイト」で京都を周遊！大阪・関西万博 関西パビリオン京都ゾーン ＆ EKIspot KYOTOに出展決定

エスフラックス・KyoDoデザインスタジオ

京都の学生を中心に新たな事業を創出し、グローバルカルチャーを創出する目的として設立された京都学生eスポーツ協会は、2025年開催の「大阪・関西万博」 において、関西パビリオン内の京都ゾーンおよび万博情報発信拠点である「EKIspot KYOTO（エキスポ キョウト）」のラストイベントに、学生が制作した「フォートナイト」オリジナル京都マップを出展・展示いたします。

世界的人気ゲーム「フォートナイト」 の開発ツールを活用した本企画は、eスポーツの新しい活用方法として、京都の名所や魅力に誰もが楽しみながら触れられるバーチャル体験を提供します。これにより、京都文化のバーチャル空間での体験を通じた府域への誘客、および学生主体の企画・運営による未来の人材発掘・育成 を目的としています。

I. 出展概要

1. 大阪・関西万博 関西パビリオン 京都ゾーンでの展示

関西パビリオン内の京都ゾーンは、「文化」「食」「産業」「環境」「いのち」「観光」の分野で一定期間ごとに展示が入れ替えられます。京都学生eスポーツ協会は、このうち「観光」のテーマの期間に合わせて出展します。

・ 期間： 令和7年9月22日（月）から10月13日（月・祝）まで

・ 場所： 大阪・関西万博会場 関西パビリオン 京都ゾーン

・ 展示内容： 学生が製作した「フォートナイト」オリジナル京都マップを展示します。

・ 公式サイト：https://expokyoto.jp/kyotobooth/

2. EKIspot KYOTO ラストイベント「HELLO REAL KYOTO!!!」出展・体験企画

京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイ事業実行委員会が主催する、EKIspot KYOTOのフィナーレイベントにて、バーチャル周遊体験を提供し、府内各地への周遊を強力に後押しする特別企画が開催されます。

・ イベント名： 京都の万博情報発信拠点「EKIspot KYOTO」ラストイベント「HELLO REAL KYOTO!!!」。

・ 開催日時： 令和7年9月24日（水）～9月28日（日） 全日 10:00～18:00

・ 実施場所： 京都駅ビル南北自由通路北側２階 EKIspot KYOTO 魅力発信ブース

・ メイン企画：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169690/table/2_1_06a8bf005ed2c0965680e9a4fa97493f.jpg?v=202509250656 ]

・ URL：https://expokyoto.jp/news/441.html

II. 「フォートナイト」オリジナル京都マップについて

本企画で使用される京都マップは、世界中で約5億人が登録し、Z世代やα世代から最も支持される基本プレイ無料のオンラインゲーム「フォートナイト」 のクリエイティブツールを用いて学生が製作しました。

・ マップの特徴：

◦ 京都の観光名所を巡り、ミッションをクリアしながら京都の魅力をゲームで楽しめます。

◦ 登場する建物などのオブジェクトは、京都の学生が実在する風景をもとに作成し、異世界の京都を表現しています。

・ どこでも体験可能：

◦ 会場だけでなく、お手持ちのPC、ゲーム機、スマートフォンで登録・ダウンロードすれば、世界中どこでも無料で体験できます。

◦ 対応機種はフォートナイトがサポート対象としているプラットフォームとデバイスの一覧をご確認ください。

・ プレイ方法（会場外）：

1. EPIC GAMESアカウントを取得し、FORTNITEをダウンロード。

2. フォートナイトを起動し、クリエイティブモードを選択。

3. 「ディスカバリー」画面上部の「島のコード」に島コード「2754-0927-0967」を入力してゲームを開始。

※島コードは更新する毎に変わる事がありますので、遊ぶ際には、LPの島コードをご確認ください

・ 公式サイト：https://kyoto-kessa.com/lp/(https://kyoto-kessa.com/lp/)

III. 団体概要および免責事項

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1sk5jo6Ii1k ]1. 団体概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/169690/table/2_2_78d4c0def89b57682f8347f6c3a7ec4d.jpg?v=202509250656 ]2. 免責事項・注意事項

・ この京都マップは、学生が作成した架空の京都マップであり、マップ上の寺社や建物等につきましては、架空の建物とご理解ください。

・ 島コードは更新する毎に変わる事がありますので、遊ぶ際には、公式サイト(https://kyoto-kessa.com/lp/)の島コードを必ずご確認ください。

・ 本サイトに掲載されている情報の内容は、予告なしに変更または削除する場合があります。

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

エスフラックスKyoDoデザインスタジオ

MAIL: s-kita@maia.eonet.ne.jp