「OPEN DAYS JAPAN スペインフード＆ワイン商談会 2025」　大阪9/29、東京10/6に開催！

ICEX（スペイン貿易投資庁）

ICEX（スペイン貿易投資庁）ならびにスペイン大使館経済商務部は、日本市場におけるスペイン産ワイン・食品の認知拡大・販売促進を目的に「OPEN DAYS -スペインフード＆ワイン商談会2025」を以下の日程、会場にて開催いたします。本年は9～10 月に大阪・東京の2 都市で開催いたします。

本企画は、ICEXとスペイン農業漁業食料省（MAPA）が展開する「#SpainFoodNation キャンペーン」の一環として、スペインの食品と飲料の品質、卓越性、多様性、独自性を、プロモーション重点国の一つである日本の業界プロの皆様にご紹介させていただく場となっております。

スペイン産ワイン・食品の魅力・ポテンシャルを発見し、新たな商材に出会うことができるこの貴重な機会に、是非足をお運びください。

『OPEN DAYS JAPAN ～スペインフード＆ワイン商談会2025」』の概要は以下の通りです。

開催概要

■大阪2025年 9月 29日（月）12:00～17:00

リーガロイヤルホテル大阪ヴィニェットコレクション(大阪府大阪市北区中之島５丁目３－６８)

輸入元２８社出展

お申込みはこちら：大阪 ご来場登録(https://www.foodswinesfromspain.com/en/upcoming-events/trade-shows-detail/open-days-2025-in-Osaka11)

リンクをクリックしICEX(スペイン貿易投資庁)のウェブサイトより申込フォームへアクセスし、

事前にご登録ください。

■ 東京 2025年 10月6日（月）12:00～17:00

ホテルニューオータニ（東京）（東京都千代田区紀尾井町４－１）

輸入元36社出展

お申込みはこちら：東京 ご来場登録(https://www.foodswinesfromspain.com/en/upcoming-events/trade-shows-detail-two/open-day-discovery-zone-tokyo-japan-2025)

リンクをクリックしICEX(スペイン貿易投資庁)のウェブサイトより申込フォームへアクセスし、

事前にご登録ください。

ICEXとは

スペイン貿易投資庁（Spain Trade and Investments (ICEX)は、1982年設立のスペイン経済・通商・企業省が所管する政府機関です。本部所在地はスペイン・マドリードで、30以上の国内拠点と約100ヵ所の海外拠点を有しています。スペイン企業の競争力向上に資する国際化の促進および外国企業による対内投資の誘致を目的としています。