自社のやるべきことを見える化！推進指標から始めるDX認定

公益財団法人佐賀県産業振興機構

～DXを「じぶんごと」に変える第一歩！～DX推進指標で、自社の現在地を簡単診断

本セミナーの概要

　「DXをやってみようと言われるけど、いまの自社に何が必要で、何から取り組めばいいかわからない…」そんな声に応える、体験型セミナーです。


　今回は、経済産業省のDX認定制度に使われている「DX推進指標」を使って、自社の状況を簡易診断。「DX推進指標」はDX認定の申請にもお得なことをご存知ですか？


　診断結果はレーダーチャートを用いてその場で“見える化”します。いま話題の生成AIも活用しながら、現場でそのまま使える体験ワークを行います。


　セミナー終了後には、自社に合った「次の一手」が自然と見えてくるはずです。


　なお、セミナー終了後、会場参加者限定の個別相談会を実施します。個別相談をご希望の方は、ぜひ会場へお越しください。


本セミナー情報

１　日 時


　令和7年９月26日（金曜日）14時00分～16時00分




２　開催形式


　ハイブリッド（会場＋オンライン［Zoom］）




３　会 場


　ゆめぷらっと小城　1階 研修室［佐賀県小城市小城町253-21］



４　参加費


　無料（事前申込制）




５　ゲスト講師


　田中 雅也


（独立行政法人情報処理推進機構前 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部　DX推進グループ グループリーダー）


　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）：https://www.ipa.go.jp/



６　申込方法


　以下のWebサイトの応募フォームから申込み


　https://www.saga-smart.jp/event/2025/20250820.html


　※申込期限：９月25日（木）17時まで



７　主催


　公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）


　（運営：佐賀県産業スマート化センター）


本セミナーに関するお問い合わせ先

佐賀県産業スマート化センター　前田　謙


TEL：0952-97-9120 （開所時間：平日9:00 ～ 17:00）


e-mail：info@saga-smart.jp