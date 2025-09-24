自社のやるべきことを見える化！推進指標から始めるDX認定

公益財団法人佐賀県産業振興機構～DXを「じぶんごと」に変える第一歩！～DX推進指標で、自社の現在地を簡単診断本セミナーの概要

「DXをやってみようと言われるけど、いまの自社に何が必要で、何から取り組めばいいかわからない…」そんな声に応える、体験型セミナーです。

今回は、経済産業省のDX認定制度に使われている「DX推進指標」を使って、自社の状況を簡易診断。「DX推進指標」はDX認定の申請にもお得なことをご存知ですか？

診断結果はレーダーチャートを用いてその場で“見える化”します。いま話題の生成AIも活用しながら、現場でそのまま使える体験ワークを行います。

セミナー終了後には、自社に合った「次の一手」が自然と見えてくるはずです。

なお、セミナー終了後、会場参加者限定の個別相談会を実施します。個別相談をご希望の方は、ぜひ会場へお越しください。

本セミナー情報

１ 日 時

令和7年９月26日（金曜日）14時00分～16時00分

２ 開催形式

ハイブリッド（会場＋オンライン［Zoom］）

３ 会 場

ゆめぷらっと小城 1階 研修室［佐賀県小城市小城町253-21］



４ 参加費

無料（事前申込制）

５ ゲスト講師

田中 雅也

（独立行政法人情報処理推進機構前 デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 DX推進グループ グループリーダー）

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）：https://www.ipa.go.jp/

６ 申込方法

以下のWebサイトの応募フォームから申込み

https://www.saga-smart.jp/event/2025/20250820.html

※申込期限：９月25日（木）17時まで

７ 主催

公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）

（運営：佐賀県産業スマート化センター）

本セミナーに関するお問い合わせ先

佐賀県産業スマート化センター 前田 謙

TEL：0952-97-9120 （開所時間：平日9:00 ～ 17:00）

e-mail：info@saga-smart.jp