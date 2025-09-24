株式会社アーリークロス、アンドエル株式会社と共同で「ウェルビーイングパッケージ」を提供開始 ― 従業員の健康と資産形成、両輪で支える新しい福利厚生のかたち

株式会社アーリークロス

株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也、以下アーリークロス）は、アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋智史、以下アンドエル）と業務提携を締結し、従業員の健康と資産形成を同時に支援する「ウェルビーイングパッケージ」の提供を開始いたしました。

提携の背景

従業員の幸福が企業の持続的成長につながる「ウェルビーイング経営」への注目が高まる中、その重要な構成要素である「経済的な安心（Financial Well-being）」と「心身の健康（Physical & Mental Well-being）」への関心も深まっています。

公的年金制度の将来に対する不安が高まる中、従業員が将来のお金の不安を抱えることは、エンゲージメントや生産性の低下にも繋がりかねません。安心して働き続けられるよう資産形成をサポートする仕組みを整えることは、採用力の強化や人材定着の観点からも、企業にとって重要な経営課題となっています。 一方で、多くの経営者と従業員は十分な金融教育を受ける機会が少なく、経済的な安心を得るための環境が整っていないのが現状です。

また、働き方の多様化により、従業員の健康管理やメンタルヘルスケアの重要性もますます高まっており、企業には従業員の心身の健康を包括的にサポートする「健康経営」の実践が求められています。

アーリークロスは、この経済的ウェルビーイングの課題に対し、企業型確定拠出年金（DC）の導入支援と金融教育を届け、経営者と従業員の資産形成をサポートしてまいりました。 アンドエルでは、オンライン診療やカウンセリング、パルスサーベイなどを通じ、心身のウェルビーイングを支える健康経営支援サービス「アンドエルワーク」を展開しています。

今回の提携は、従業員のウェルビーイングを支える両輪である「資産」と「健康」の課題をワンストップで解決するものです。「アンドエルワーク」との連携により、従業員の幸福度を最大化し、企業の持続的成長を後押しする、新時代の福利厚生のかたちを提供してまいります。

ウェルビーイングパッケージについて

本パッケージは、企業型確定拠出年金（DC）の導入支援から資産形成サポートと、アンドエルワークによるオンライン診療・カウンセリング・パルスサーベイ・産業医紹介サービスなどを組み合わせたソリューションです。

導入企業は、

- 従業員の 健康支援（身体・メンタル両面）- 資産形成支援（退職金・年金制度、投資教育）

を同時に実現できます。

これにより、健康経営の推進、従業員エンゲージメントの向上、さらには採用競争力の強化にもつながります。

代表コメント

アンドエル株式会社 代表取締役 古橋智史 コメント

この度は、株式会社アーリークロス様との素晴らしい提携が開始できることを心より嬉しく思います。現代において、企業における採用競争はますます激化しており、優秀な人材の確保は企業の持続的な成長に不可欠です。そのような状況下で、今回の「ウェルビーイングパッケージ」のような、従業員の健康増進と資産形成を包括的に支援するサービスの導入が、今後の企業の競争力を左右する重要な要素になると確信しております。従業員の心身の健康と経済的な安定は、エンゲージメントと生産性の向上に直結し、結果として企業の成長を加速させると信じております。

株式会社アーリークロス 代表取締役 花城正也 コメント

この度、アンドエル株式会社様と共同で『ウェルビーイングパッケージ』を提供できることを大変嬉しく思います。

アーリークロスでは、社員全員が『アンドエルワーク』に登録しており、日常的にサービスを活用しています。オンライン診療や相談機能を通じて従業員が安心して働ける環境が整うことを実感しており、利用率も高い水準で推移しています。福利厚生は「導入するだけ」ではなく、「従業員に実際に使われてこそ」制度としての価値を発揮します。その意味で、アンドエルワークは非常に有効な仕組みだと確信しています。

また、企業型確定拠出年金（DC）も同じく、従業員が“自分ごと”として資産形成に取り組むための職域教育の一環です。今回の提携は、健康支援と資産形成という二つの領域を、職域教育という共通の視点で結びつけた取り組みだと考えています。

従業員の“経済的な安心”と“心身の健康”を両輪で支え、日本企業が持続的に成長していくための新しい福利厚生のかたちを広げてまいります。

アンドエルワークとは

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」では、

- 通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」- メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談できる「アンドエル相談室」- 従業員の状態を可視化する「パルスサーベイ」「ストレスチェック」- 低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」 ※2

をワンパッケージでご提供しています。

※「産業医紹介」は追加オプションとなります。

アンドエル株式会社について

株式会社アーリークロスについて

株式会社アーリークロスは「みらいのお金をデザインする」をグランドデザインに掲げ、企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援に特化した専門企業です。

主に中小・中堅企業を対象に、制度設計・投資教育・事務取次までをワンストップで提供し、従業員の資産形成や安心できる将来設計を支援しています。投資教育や相談はオンラインでも対応可能で、利便性の高さが特徴です。

2025年3月に代表・花城が立ち上げた税理士法人グループから独立し、より中立的な立場で会計事務所との連携を拡大しています。2025年7月に大阪、9月には東京に新オフィスを開設し、全国への支援体制を強化しています。

アーリークロス 企業型確定拠出年導入支援について

企業型確定拠出年金（企業型DC）を通して、中小企業の退職金制度改革や金融教育の推進など、社会課題に根ざした事業を展開しています。単なる制度導入にとどまらず、投資教育や継続的な相談支援を通じて、従業員が当事者意識を持って将来のお金と向き合えるよう伴走。企業とともに、お金に関する課題の解決と持続可能な制度づくりをサポートしています。

