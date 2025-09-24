Amazon9部門で1位獲得！発売前重版で話題の「コスパ」の認識を覆す本、好評発売中！

株式会社日本経営センター

ネット通販が台頭した今、「わざわざ書店まで行って本を買うなんて…」と、コスパやタイパ重視の新世代にとって、書店というものは購入の選択肢から除外されてしまいがち。

しかし、そういった効率や自分へのメリットばかりに意識が集中してしまうことは大変危険です。

また、本書は内閣府副大臣 穂坂氏や朝霞市長 松下氏、青山社中株式会社 筆頭代表CEO 朝比奈氏といった数多くの著名人から推薦を受けているほか、なんと発売前重版決定かつ、新着・売れ筋合わせてAmazon9部門で1位獲得した話題書です！

ぜひ本書で「ムダ」と思われる中に宿る人間らしさを知ってみませんか？

■著者コメント

本書の出版が決まったのは2024年11月のことだった。仲間の紹介で出版社の津嶋社長とお会いし、意見交換をさせていただいているうちに、「ローカルな本屋さんこそが地域の未来をつくる出版社として本を出すべきだ!」という話で合致し、その場で「じゃあまずは私が!」というのがきっかけだった。それから僅か9ヶ月程の超スピード出版になったのだが、制作に際して何度も打ち合わせやヒアリングを重ねたおかげで、とても密度の濃いすり合せができたと思っている。特に編集の佐藤さん、白崎さんとは何だか新しい家族になったくらいに本音の日々を過ごさせていただいた。本当にありがとうございました。

また僕の唐突な決意のために、通常業務とは異なる各種調整事項、原稿やデザインチェック、段取りなどフォローをしてくれた一進堂スタッフ達の献身的な働きにも、この場を借りて心から感謝したい。本当にいつもありがとう。

