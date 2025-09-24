オーセンティックリーダーズ・アカデミア22期リニューアル開講。オーセンティックリーダー養成に不可欠な「2つの要素」で、時代を牽引する人材を輩出

アイデンティティー・パートナーズ株式会社

アイデンティティー・パートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中野広介）が運営するダイバーシティ時代のリーダーを養成するビジネススクール「Authentic Leader's Academia（オーセンティックリーダーズ・アカデミア、以下ALA）」は、2025年11月29日(土)より第22期をリニューアル開講いたします。

ALAリニューアルの趣旨

今回のリニューアルにおいて目指したのは、型にはめられた一律の階層別研修ではなく、目的別で個人や組織の課題に沿って受講可能な仕組みです。人は多様であり、一人ひとり、ビジョンも課題も個別に異なります。それぞれに本当に必要な学習を届けたい。これを可能にしたことが、今回のリニューアルの最も重要なポイントです。

ALAでは、ダイバーシティ時代に必要なオーセンティックリーダーシップに不可欠な2つの要素を軸に設計されています。

1. イノベーティブ経営力の為のリーダーシップ（経営管理技術×リーダーシップ）

経営管理技術を総合的に学ぶだけでなく、社会の変化を味方につけ、組織を成功へ導くためのリーダーシップを身につける実践プログラムです。激変する社会を生き抜くためには、管理能力や指導力だけでは不十分です。組織全体を革新へと導くリーダーシップを養成するための戦略策定力、組織運営力、変革推進力を高めます。これにより多様な人々との共創を通じてイノベーションを起こし続ける組織文化を醸成できるようになります。

2. 今と未来を創るリーダーシップ基礎（3要素×セルフリーダーシップ）

「自分、組織、社会」の３つの価値を洞察、理解し、主体的に生きるリーダーシップの土台を築きます。持続的に意欲を持つ、自らをリードするリーダーシップを養成します。「自分の可能性を広げ、社会や組織に貢献する」「自分らしく豊かな人生に価値をおく」どちらか一方でなく、両立、調和することで、しなやかで輝く影響力をもったビジネスリーダーを養成することができます。

受講生は、この2つの軸を体系的に学ぶことはもちろん、自らの課題に応じて柔軟にユニットを選択可能になっています。個々の成長課題に合わせて学びをカスタマイズし、自分らしく、しなやかで、強いリーダーシップを発揮できるようになります。

オーセンティックリーダーが必要な時代

日本は今、「空白の30年」と呼ばれる停滞の時代に直面しています。人口は減少し、GDPは低迷、生産性は先進国中最低水準。社会全体の力が削がれつつある現実があります。さらに生成AIなど技術革新の波は加速し、変化のスピードはこれまでになく速くなっています。このままでは、日本の未来は世界の潮流に取り残されかねません。

しかし、変化は脅威であると同時に、挑戦のチャンスでもあります。未来を切り拓き、社会を牽引するには、一人ひとりがオーセンティックなリーダーシップを発揮し、創造性と生産性の高い価値を共創する力が必要です。個人が輝き、組織が力を増し、社会全体に変革の波を起こす。それが、今、求められるリーダーの姿です。

わたしたち、オーセンティックリーダーズ・アカデミアは、未来を創るダイバーシティ時代のリーダーを養成し、社会のイノベーションと人と組織の幸福を実現します。

おかげさまで開学10周年を迎え、これからの未来も皆様と共に創造していくため、私たちは常に時代の変化をリードする学びを追求して参ります。新たな価値をお届けする新プログラムへどうぞご期待ください。

リニューアルコース概要

- 今と未来を創るリーダーシップ基礎（3要素×セルフリーダーシップ）

⚪︎体系的に学ぶコース

・リーダーシップ総合コース

⚪︎短期集中ユニット

・次世代リーダーの羅針盤プログラム

・視座を高めるビジネスベーシック

- イノベーティブ経営力の為のリーダーシップ（経営管理技術×リーダーシップ）

⚪︎体系的に学ぶコース

・イノベーティブ経営コース

・マネジメント総合コース

⚪︎短期集中ユニット

・経営人材への基盤を創る 実践MBAエッセンス

・マネジメント実践力・問題解決スキル養成

受講モデル例

◼︎ 経営人材・経営人材候補向け

課題

・経営技術の基本を学んだことがない

・従来の経営の延長線ではない新しい価値創造を求められている

受講モデル例

１.経営人材への基盤を創る実践MBAエッセンス

２.マネジメント実践力・問題解決スキル養成

３.イノベーティブ経営コース

◼︎ 管理職手前向け（スタープレーヤーから管理職へ）

課題

・管理職に魅力を感じない自信が持てない

・管理職になりたくない

・自信がない

受講モデル例

１.リーダーシップ総合コース

２.経営人材への基盤を創る実践MBAエッセンス

３.イノベーティブ経営コース

◼︎ 女性管理職登用（2030年KPI達成に向けて）

課題

・自分に何が足りていないかわからない

・視座が低い

・キャリア迷子

・家庭と仕事の両立が不安

受講モデル例

１.次世代リーダーの羅針盤プログラム

２.視座を高めるビジネスベーシック

３.マネジメント総合コース

ALA22期 開講概要

- 開講期：22期 ／ 2025年11月29日（土）より- 形式：対面＋オンライン- 対象：企業派遣、個人に関わらず、ダイバーシティ時代のリーダーシップの養成をしたいすべての社会人- 申し込み締め切り：11月15日（水）（ご相談ください）

【お申し込み方法】

下記ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://www.leaders.idp-inc.co.jp/

【アイデンティティー・パートナーズ株式会社 概要】

商号：アイデンティティー・パートナーズ株式会社（IDENTITY PARTNERS CO., LTD,）

所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目20番13号ディアテックビル2F

設立：2023年3月

代表者：中野 広介

事業内容：人材育成事業（組織開発、人材開発支援サービス）・ビジネススクール運営事業

URL：https://www.idp-inc.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせ先】

経営企画部（田中）

pr@idp-inc.co.jp