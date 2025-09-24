“自分の言葉”で成果を出す！ ビジネス現場で役立つ文章作成術が凝縮された書籍『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』が発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』を、2025年9月24日に発売します。

本書は、生成AI時代だからこそ身につけたい文章の基本ルールとマナーを、テーマごとに軽快に解説する「現場で使える文章のルールブック」です。時代とともに変わる「文章の書き方」において、イマドキのテクニックを中心に構成されています。読み終えた時、きっと「前より文章が書きやすくなった」と実感できるはずです。

著者は、『GetNavi』や『ムー』など数多くのヒットコンテンツを生み出す株式会社ワン・パブリッシング取締役社長の松井謙介氏。文章術講座やセミナーの講師としても活動し、豊富な経験をもとに「正しいルールの理解が文章力の向上につながる」という理念を軸に本書をまとめました。

業種を問わず、文章を書くすべてのビジネスパーソンに向けた、実用性と汎用性を兼ね備えた1冊です。

■ビジネスパーソン必見！ 生成AI時代だからこそ輝く「自分で書いた」文章

生成AIの進化により、議事録やレポート、マニュアルといった事務的な文章は効率的に自動化できるようになりました。しかしビジネスの現場では、それだけでは不十分。企画書や提案書、人材募集文、オウンドメディアの記事など──人の感情を動かし、行動へとつなげる文章には、書き手自身の思考や意見、そして「相手にどう動いてほしいか」という意図が不可欠です。

最新のAIは流麗な文章を生み出し、表現力も増しています。しかし、「誰に向けて、何を伝えるのか」という視点は、人間にしか持ち得ません。読み手を意識し、関係性を踏まえて言葉を選ぶことこそが、成果を生む文章の鍵なのです。

本書では、生成AI時代にあっても欠かすことのできない「自分で書く力」を、実践的かつ最新のテクニックとともに解説。あなたの仕事に直結する「伝わる文章術」をお届けします。

■時代とともに変わる「よい文章」のルール

文章の必要性がクローズアップされ、「書くべき媒体」が多様化している現代。しかし、世の中に出回る文章術は、まだ十分にアップデートされていないのではないでしょうか。

たとえば、多くの文章術本には「カタカナ語は使わず平易な日本語に」「話し言葉はNG」「結論から書くべき」といった“鉄則”が並びます。一見もっともらしく見えますが、本当にそれが正しい指導でしょうか。確かに有効なケースはありますが、これだけ「書く人」も「書く場所」も「書く理由」も多様化している中、「ひとつの原則」でよいものでしょうか。

「言葉は生き物」と言われます。ならば、誰もが何かを発信する「全人類執筆者時代」の今こそ、現場の感覚を反映した新しい“文章入門”が必要です。本書では、これからの時代に役立つ「最新の書き方」を、実践的なテクニックを交えてまとめました。

■CONTENTS

第1章 文章を書き始める前にやるべきこと

1-1 文章の「価値」を見直しておく

1-2 準備段階で、文章の90%は完成させよ

1-3 「マクロからミクロの視点」を意識する

1-4 「結論から書け！」は絶対的ルール？

1-5 書く前に「統一表記」を作ろう

1-6 「語尾」で文章はもっと洗練される

コラム 「普通に」って一体どの程度？

第2章 文章執筆の基本ルール

2-1 文章は短く、能動態で書こう

2-2 読み手の時間を奪う「冗長表現」を排除せよ！

2-3 「カタカナ語」全面撤廃に大反対！

2-4 漢字と平仮名は「3：7」を目指せ！

2-5 「話し言葉」と「書き言葉」を使い分けよう

2-6 「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の秘密

コラム 「言葉の繰り返し」の新潮流とは？

第3章 文章が美しくなる7つのポイント

3-1 「読点」は感覚で打つべからず

3-2 「修飾」の正しい扱いを守る

3-3 デリケートな「並列」の扱いに注意しよう

3-4 げに恐ろしきは「主語と述語の呼応」

3-5 「は」と「が」の使い分けを知る

3-6 生成AI時代は「接続詞」の活用をマスターせよ

3-7 「副詞の呼応」は基本の形をまず覚えてしまうべし！

コラム 疑問文はこの上ない「断定」になる

第4章 文章の神は細部に宿る

4-1 類似表現は「ニュアンスの僅差」を把握すべし

4-2 誤解しやすい日本語表現を把握せよ

4-3 「比喩」はイマドキの若者言葉に学べ

4-4 日本語は「オノマトペ」を攻略せよ

4-5 雑誌編集者流の文章校正を学ぼう

コラム 意外と身近にある「リスクのある言葉」

■著者情報

松井謙介

株式会社ワン・パブリッシング取締役社長。雑誌『GetNavi』編集部や絵本編集部での現場編集を経て、2010年『GetNavi』編集長に就任。最大部数記録、電子書籍ユーザー数月刊誌ナンバーワンなどを達成。現在はメディア運営のマネジメントをしながら、コンテンツの多角的な活用を実践中。自社のメディアのみならず、企業のメディア運営や広告のコピーライティングなども手掛ける。現在『Web Designing』（マイナビ出版）にて、「非接触時代に学びたい 文章力を上げる鉄板ルール」を連載中。

■書誌情報

生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術

著者：松井謙介

発売：株式会社マイナビ出版

定価：1,980円（本体1,800円+税）

判型：B6

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-8399-9027-5

発売日：2025年9月24日

＜マイナビBOOKS＞

https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148558

＜Amazon商品ページ＞

https://www.amazon.co.jp/dp/4839990271