描き下ろしビジュアル使用！ヒロアカのキャラクターが立体アートで登場「ペーパーシャドーアート ミニ　僕のヒーローアカデミア 全4種」～緑谷出久、爆豪勝己、麗日お茶子、轟焦凍の全4種発売～

写真拡大 (全6枚)

株式会社エンスカイ

　キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し全てのお客様に感動を届ける株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市、代表取締役社長：川田裕二）は、紙から広がるアートの世界「PAPER SHADOW ART mini」シリーズから、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』の新商品「ペーパーシャドーアート ミニ SA-M42　緑谷出久」「ペーパーシャドーアート ミニ　SA-M43　爆豪勝己」「ペーパーシャドーアート ミニ　SA-M44　麗日お茶子」「ペーパーシャドーアート ミニ　SA-M45　轟焦凍」の4種を発売します。2025年9月24日（水）より、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売を開始します。



(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

■ 制服姿のヒーローたちが立体アートになって登場


　「PAPER SHADOW ART mini」シリーズに、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』の新商品が登場！描き下ろしのビジュアルを使用し、いつものヒーローコスチュームとはひと味違う制服姿のキャラクターを立体的に楽しめるデザインです。


前面はシンプルにキャラクターを際立たせつつ、背景にはレーザーカットで表現した繊細なデザインを採用しているため、背景部分まで組み立てを楽しめます。簡単に作ることができるため、ヒロアカファンにはもちろん、ペーパークラフトが初めての方にもおすすめな立体アートです。是非、4種揃えて飾ってみてください。



■ 商品概要


・商品正式名称：


ペーパーシャドーアート ミニ SA-M42　緑谷出久


ペーパーシャドーアート ミニ SA-M43　爆豪勝己　


ペーパーシャドーアート ミニ SA-M44　麗日お茶子


ペーパーシャドーアート ミニ SA-M45　轟焦凍


・セット内容：キットパーツ、粘着シート、組み立て説明書


・商品サイズ：約H128×W96×D20mm


・制作所要時間：1時間～


・希望小売価格：各2,200円（税込）


・発売日：2025年9月24日（水）より順次


・販売場所：エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など


※販売時期は各店舗にお問い合わせください。


・通販サイト：


SA-M42　緑谷出久　　https://www.enskyshop.com/products/detail/29273


SA-M43　爆豪勝己　　https://www.enskyshop.com/products/detail/29274


SA-M44　麗日お茶子　https://www.enskyshop.com/products/detail/29275


SA-M45　轟焦凍　　　https://www.enskyshop.com/products/detail/29276



■ PAPER SHADOW ART mini 概要


ペーパーシャドーアートミニはレーザーで精密にカットされた紙を重ねていき立体感のあるアートを作り上げるクラフトキットです。キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトシリーズ「ペーパーシアター」を、より多くの人に手軽に楽しんでいただけるよう開発しました。パーツを切り離し、絵柄に合わせて付属の粘着シートで貼り重ねていくだけで簡単に立体感のあるアートを作ることができます。完成後は別売りの専用ケースに入れて飾ってお楽しみいただけます。



*PAPER THEATER公式Xアカウント（@Ensky_PT(https://x.com/ensky_pt)）にて最新情報を更新中！







■ エンスカイ 概要


キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー＆ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP（Intellectual properties）に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。