RUNTEQ、2025年12月より新コース「Python×AIコース」を提供開始。AI時代を勝ち抜くWebエンジニアの育成を本格化。

株式会社RUNTEQ（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CTO：菊本 久寿）が運営するプログラミングスクール「RUNTEQ（ランテック）」は、高まるAI人材の育成ニーズにお応えするため、2025年12月より「Python×AIコース」を新設します。それに先立ち、2025年10月2日より入学申込の受付を開始いたします。

■開設の背景

近年、AIやデータ活用のスキルは急速に需要が高まり、Webエンジニアにも機械学習や生成AIの知識が求められるようになっています。こうした背景から、新設のPython×AIコースではDjangoやFastAPIを用いた実践的な開発を通じ、機械学習モデルや大規模言語モデル（LLM）を活用したサービス開発スキルを習得します。未経験からのリスキリングにも対応したカリキュラムでAI時代に求められる多様なキャリアパスの実現を支援します。

■コース概要

開発会社であるRUNTEQの知見を最大限に活かし、AI時代に即戦力となるWebエンジニアを育成し、課題発見から企画、開発、運用までを自走できる力を養います。修了時には、Pythonを軸としたWeb開発スキル、生成AIを含む最新技術の活用力、そしてプロジェクト遂行力を兼ね備えた人材となることを目指します。

カリキュラム内容- 導入STEP: HTML/CSS、SQL、Linux、Python基礎、AIリテラシー- 入門STEP: Git、Docker、Django基礎、Web技術、AIアプリの仕組み- 基礎STEP: Webアプリ開発(Django)、JavaScript、エラー解決、データモデリング、アルゴリズム- 応用STEP: React、FastAPI、LangChain/LLM、RAGアプリ開発、機械学習、データ分析- 卒業制作: 課題発見からサービス設計、実装までを一貫して経験し、ポートフォリオとなる成果物を開発Python×AIコースで身に付くスキル

１.プログラミング基礎力

Pythonを中心に、HTML/CSS、JavaScript、SQLなどWeb開発に必要な言語を体系的に習得することが可能です。変数や関数といった基礎からモジュール活用まで、自らコードを書き動かす力を養います。アルゴリズムの基礎も学び、論理的思考に基づいた効率的なコード記述を目指します。

２.Webアプリケーション開発スキル

Django・FastAPI・Reactを用いたモダンなWebサービスの開発スキルを習得。さらに認証、データベース設計、API連携など、実務レベルの機能実装を経験します。チーム開発に必須のGit/Dockerも学び、現場に近い開発フローを身につけます。

３.AI・データ活用スキル

LangChainなどを活用し、生成AIを組み込んだアプリケーションを自ら開発できるようになります。機械学習の基礎（モデル構築・予測）や、データ分析・可視化も実践。単にAIを使うだけでなく、AIと協働して開発を進めるスキルを習得します。

４.課題解決力・自走力

エラーの調査・デバッグ方法を体系的に学び、自走できるエンジニア思考を磨きます。卒業制作では「課題発見→企画→設計→開発→リリース」の全工程を経験し、ユーザー視点でサービスを改善する力を養います。

５.DX人材としての基盤

AIリテラシーやネットワーク基礎など、事業開発に貢献するための幅広い知識を習得。「AIと共に学び、働く姿勢」を身につけ、変化の速い環境でも成長し続けられる人材を目指します。

サポート内容

開講中のWeb開発スタンダードコースと同様に、学習サポート・就職サポートの提供もございます。また、一度受講し卒業すれば、カリキュラムを、完全無料・無制限・無期限で利用可能です。さらに、卒業後も活発なRUNTEQコミュニティに継続して参加でき、常に最新の技術や情報に触れながら第一線で活躍する仲間と共に学び続けることができます。

受講料

・一括決済の場合

550,000円（税込）

・分割決済の場合

26,400円（税込）～

こんな方におすすめ- Webエンジニアを目指す人- 業務にデータエンジニアリングを活かしたい人- AIを使った最新の開発手法やAIを搭載したアプリ開発を学びたい人- 機械学習、AI、Pythonを用いた統計分析方法など幅広く学びたい人

■株式会社RUNTEQ 代表取締役社長 菊本 久寿のコメント

AIの進化は、私たちの働き方を根本から変えようとしています。これは単なる技術トレンドではなく、エンジニアにとって『何を創り出すか』という本質が問われる時代への変遷だと感じています。

この『Python×AIコース』が目指すのは、単にコードが書ける人材を育てるためのものではありません。AIを使いこなし、ビジネス課題を発見し、自らの手で社会に新しい価値を創ることができる『次世代のつくれる人』を創出することです。

このコースを通じて、変化を恐れるのではなく、変化を自ら起こす側に立つ楽しさをより多くの方に届けたいと願っています。RUNTEQは、未来を切り拓く挑戦者を全力で応援します。

■「RUNTEQ」について

「RUNTEQ」は、開発会社基準の高レベルなカリキュラムと長期間の学習を通じて、実務に直結するスキルを習得できる超実践型プログラミングスクールです。

豊富なシステム開発実績を持つ当社が、現場の声を反映し、Webエンジニアに必要な「コードを読み解く力」や「自分で実装方法を考えコード化する力」を実践的に学べる環境を提供しています。

また、転職・就職支援においては、スキル面だけでなく 企業文化とのマッチングを重視したキャリアトレーニング にも力を入れています。（詳細はこちら(https://runteq.jp/r/d1wbZAFM)）

Webエンジニア転職やプログラミング学習に関する無料カウンセリングも実施中です。学習やキャリアのお悩みもお気軽にご相談ください。

無料カウンセリングを予約する :https://runteq.jp/briefing/new/#briefingFormPosition



■運営会社

商号：株式会社RUNTEQ

代表者：代表取締役社長 菊本 久寿

所在地：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル5階

設立： 2014年10月2日

企業ミッション： つくれる人を創る

URL：https://runteq.co.jp/

事業内容：

1. 実践型 DX教育を行う RUNTEQ（ランテック）事業

2. DXリスキリング人材を中心とした人材紹介事業






