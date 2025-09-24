アニメ「TO BE HERO X」より、シルバー925製のネックレスや推し活にも映えるアクリルグッズが新登場！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2025年9月24日（水）より、 アニメ「TO BE HERO X」商品を販売開始いたします。




シルバー925を使用したスタイリッシュなネックレスをはじめとする全4アイテムをラインナップ。


▼商品販売ページ


URL(https://aniga-ter.com/)




▼商品一覧



● アニメ「TO BE HERO X」ネックレス X




シルバー925を使用した「X」のヒーローロゴデザイン。特典カードと一緒にお届け。


販売価格：20,900円（税込）


サイズ：


ネックレストップ：約13.5mm×12mm


チェーン：約450mm


ケース：約W110mm×H30mm×D85mm


製品素材：シルバー925




● アニメ「TO BE HERO X」ヴィンテージ風Tシャツ




キービジュアルを大胆にプリント。ヴィンテージ風加工が施されたおしゃれな1枚。


販売価格：5,500円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約着丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


Mサイズ ：約着丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


Lサイズ ：約着丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


製品素材： 綿100％




● アニメ「TO BE HERO X」アクセサリースタンド




全5種。トップヒーローやヒーローロゴをデザインしたアクセサリースタンド。アクセサリーの収納に大活躍のアイテム。


販売価格：3,850円（税込）


サイズ：


X：組立時 約H243mm × W154mm × D58mm


DOS：組立時 約H246mm × W154mm × D58mm


マイティグローリー：組立時 約H250mm × W154mm × D58mm


FOMO：組立時 約H225mm × W154mm × D58mm


ツリーマングループ：組立時 約H222mm × W154mm × D58mm


製品素材：アクリル




● アニメ「TO BE HERO X」アクユビスタ(R)(アクリルリング)




全10種。指にはめて撮影を楽しめる新感覚の推し活アイテム。アクスタとして飾ることもでき、好きなトップヒーローを並べて飾るのもオススメ。


販売価格：880円（税込）


サイズ：組み立て前 約70mm × 70mm


製品素材：アクリル




(C)bilibili/BeDream, Aniplex




▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年9月24日（水）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年11月下旬順次発送予定


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com(https://aniga-ter.com/)




▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは


2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。



公式X（旧Twitter）：@anigater(https://x.com/anigater?ref_src=twsrc%5Etfw)


公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)




