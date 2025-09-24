アニメ「TO BE HERO X」より、シルバー925製のネックレスや推し活にも映えるアクリルグッズが新登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2025年9月24日（水）より、 アニメ「TO BE HERO X」商品を販売開始いたします。
シルバー925を使用したスタイリッシュなネックレスをはじめとする全4アイテムをラインナップ。
▼商品販売ページ
URL(https://aniga-ter.com/)
▼商品一覧
● アニメ「TO BE HERO X」ネックレス X
シルバー925を使用した「X」のヒーローロゴデザイン。特典カードと一緒にお届け。
販売価格：20,900円（税込）
サイズ：
ネックレストップ：約13.5mm×12mm
チェーン：約450mm
ケース：約W110mm×H30mm×D85mm
製品素材：シルバー925
● アニメ「TO BE HERO X」ヴィンテージ風Tシャツ
キービジュアルを大胆にプリント。ヴィンテージ風加工が施されたおしゃれな1枚。
販売価格：5,500円（税込）
サイズ：
Sサイズ ：約着丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm
Mサイズ ：約着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm
Lサイズ ：約着丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm
製品素材： 綿100％
● アニメ「TO BE HERO X」アクセサリースタンド
全5種。トップヒーローやヒーローロゴをデザインしたアクセサリースタンド。アクセサリーの収納に大活躍のアイテム。
販売価格：3,850円（税込）
サイズ：
X：組立時 約H243mm × W154mm × D58mm
DOS：組立時 約H246mm × W154mm × D58mm
マイティグローリー：組立時 約H250mm × W154mm × D58mm
FOMO：組立時 約H225mm × W154mm × D58mm
ツリーマングループ：組立時 約H222mm × W154mm × D58mm
製品素材：アクリル
● アニメ「TO BE HERO X」アクユビスタ(R)(アクリルリング)
全10種。指にはめて撮影を楽しめる新感覚の推し活アイテム。アクスタとして飾ることもでき、好きなトップヒーローを並べて飾るのもオススメ。
販売価格：880円（税込）
サイズ：組み立て前 約70mm × 70mm
製品素材：アクリル
(C)bilibili/BeDream, Aniplex
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年9月24日（水）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年11月下旬順次発送予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com(https://aniga-ter.com/)
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://x.com/anigater?ref_src=twsrc%5Etfw)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914