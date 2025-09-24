【ぼのぼの】韓国での商品化事業においてロッテホールディングスとグローバルマスターライセンス契約を締結

株式会社ADKエモーションズ

エイケン（ADKエモーションズ グループ会社）が制作するTVアニメ『ぼのぼの』の最新情報をお知らせいたします。

2026年に連載40周年を迎える『ぼのぼの』(作:いがらしみきお/竹書房刊)のアニメの制作および版権管理を行う株式会社エイケン(本社:東京都荒川区、代表取締役社長:高田 幸郎、以下「エイケン」) は、株式会社ロッテホールディングス(本社:東京都新宿区、代表取 締役社長CEO:玉塚 元一、以下「ロッテホールディングス」)と、 2024年5月に締結したキャラクターライセンス契約に続き、韓国を中心としたグローバルマスターライセンス契約を締結いたしました。

2024年5月に日本のロッテホールディングスとイベント開催を許諾したキャラクターライセンス契約を締結して以降、韓国でテーマパークなどを運営するロッテワールドと協業し、各種イベントを開催しました。

特に、同社が運営するロッテワールドモール(ソウル・蚕室)にて2024年9月に開催したイベントには、6万人以上が来場し、地下鉄の一部車両やSNSを活用して実施したプロモーションも大きな反響を呼びました。

その後約1年にわたり韓国の水族館や遊園地で開催した『ぼのぼの』のイベントが好評を博したことを受け、 2025年6月27日にロッテホールディングスと、イベントの開催のみならず、ロッテワールドが韓国での統括窓口としてライセンス活動を行うことを定めたグローバルマスターライセンス契約を締結しました。

また、ベトナムなど韓国以外の国においても、現地のロッテグループ企業やグループ外の協力企業と共に展開を拡大してゆく予定です。

【ロッテホールディングスとのライセンス事業構造】

日本と韓国の両国で事業を展開するロッテグループが、日本にて長年培った信頼と、韓国を中心とするグローバルでの幅広い事業アセットや顧客タッチポイントを活かし、『ぼのぼの』をグローバルで展開するビジネス構造です。

【ロッテホールディングスと協業したコラボやイベント実績】

-ぼのぼの-

ソウル 蚕室 ロッテワールドモール 2024/9/11~9/22ソウル 汝矣島 The Hyundai Seoul 2025/1/ 2~1/14ソウル 蚕室 ブースラック アドベンチャー店 2025/2/19~3/16ソウル 蚕室 ロッテワールドアクアリウム 2025/4/11~6/1プサン ロッテワールド アドベンチャー釜山 2025/6/13~8/31

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。 テレビアニメがフジテレビにて(毎週土曜日あさ5:22より)好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。 へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいいキャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。

◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第36巻 10月3日 発売予定

●コミックス 「ぼのぼの」49巻 販売中

「ぼのぼのS 1~2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中 (いずれも 竹書房刊)

■放送情報

毎週土曜日 5:22～ フジテレビ

アニマックス 放送中

■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン

ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X(旧Twitter) https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/

YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/

エイケンHP https://eiken-anime.jp/

YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime

