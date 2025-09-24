『鉄道むすめ』27名が協力！鉄道フェスティバルにてオリジナル缶バッジをプレゼント！

株式会社 交通新聞社

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）は、2025年10月11日（土）・12日（日）に開催される「第32回鉄道フェスティバル」において、「鉄道むすめ」が所属する鉄道事業者と協力して、グッズ購入者に対し鉄道むすめオリジナル缶バッジをプレゼントする企画を実施します。本企画は「鉄道むすめ」コンテンツと鉄道業界の盛り上げを目的に交通新聞社が企画、トミーテックが協力し、全国24の事業者（支社含む）・27名の鉄道むすめが連携して実施する事業者横断の取り組みとなります。

鉄道むすめとは

鉄道むすめは、株式会社トミーテックが展開する、全国の鉄道事業者の制服を着たキャラクターコンテンツです。これまでにフィギュアやマスコット、IC カードケースなど、さまざまなグッズが展開されており、鉄道ファンや キャラクターグッズ愛好者から高い支持を受けています。 現在では、88事業者、114名の鉄道むすめが日本中で活躍しており、本年は「鉄道むすめ」がシリーズとして11月30日に20周年を迎える記念の年となります。

イベント概要

今回の企画は、ファンの皆さまからのご要望も多かった事業者横断での合同施策として実施し、鉄道フェスティバルという多くのお客さまが集まる場で展開することにより、業界を盛り上げる話題になるよう企画しました。鉄道フェスティバルにお越しの際はぜひイベントにご参加ください！

名称：鉄道むすめグッズ購入特典「オリジナル缶バッジプレゼント」

日時：2025年10月11日（土）・12日（日） １０：００～１７：００

会場：お台場プロムナード「石と光の広場」「花の広場」第32回鉄道フェスティバル会場内

企画：株式会社交通新聞社 ／ 協力：株式会社トミーテック

缶バッジ制作協力事業者（支社含む）：24社（鉄道むすめ27名）

引換券配布協力事業者：21社

引換券配布協力事業者のブースにて「鉄道むすめ」関連グッズを1会計で1,000円（税込）以上購入すると、引換券を1枚進呈します。

引換券は交通新聞社ブースの特設コーナーにて、1枚につきランダムでオリジナル缶バッジ1個と引き換えできます。推しの缶バッジを手にできるかは運次第です！

※ご注意

・缶バッジの引き換えはランダムで行います。鉄道むすめの指定や交換はできません。

・引換券は第32回鉄道フェスティバル開催中の会場内でのみご利用いただけます。また、引換券は数量限定です。対象事業者ブースごとに、予定数量に達し次第配布を終了いたします。

・引換券は1つの対象事業者ブースにおいて、「鉄道むすめ」グッズを1,000円(税込)以上ご購入のお客さまに1枚を差し上げます。「鉄道むすめ」グッズ以外のお買い物、別会計となるお買い物、複数のブースをまたがってのお買い物については金額の合算はできませんのでご了承ください。

引換券配布事業者一覧

・会津鉄道

・青い森鉄道

・伊豆急行

・伊豆箱根鉄道

・紀州鉄道

・京成電鉄

・相模鉄道

・静岡鉄道

・しなの鉄道

・首都圏新都市鉄道

・西武鉄道

・銚子電気鉄道

・富山地方鉄道

・長野電鉄

・西日本鉄道

・ひたちなか海浜鉄道

・富士山麓電気鉄道

・北越急行

・和歌山電鐵

・わたらせ渓谷鐵道

・交通新聞社

景品（缶バッジ）

缶バッジは全27種。それぞれ各社の鉄道むすめが1名プリントされており、1個ずつランダム配布となります。非売品のため購入はできません。

今回の缶バッジは、24社（鉄道むすめ27名）の事業者（支社含む）から協力を得て制作したオリジナルデザインで、鉄道フェスティバル当日限定の配布となります。鉄道むすめごとに異なる配色となっており、コレクションをしたときの見栄えも良い品に仕上がりました。また事業者横断の合同企画として、コレクションすることで各鉄道事業者と所属する鉄道むすめたちが織りなす多様性もお楽しみいただけます。限られた数量のみの配布ですので、大切にお使いいただきたいグッズです。

交通新聞社について

株式会社交通新聞社は、ＪＲ6社共同編集の『ＪＲ時刻表』をはじめとする各種時刻表や、知らない日本への冒険を誘う旅行誌『旅の手帖』、大人のための首都圏散策マガジン『散歩の達人』など、多くの方に信頼してご利用いただけるメディアを展開しています。

2025年2月にデビューした鉄道むすめ「早見 だいや」は時刻表編集部員として、『鉄道むすめ』シリーズ全体の普及と鉄道業界の活性化に貢献できるよう、全国の鉄道事業者様とのコラボや『ＪＲ時刻表』誌面などを通じて活動をしております。今後も鉄道業界と鉄道むすめに資する活動を続けてまいりますので、ぜひご注目ください。

早見だいや 特設ページ https://www.kotsu.co.jp/tetsudou_musume/(https://www.kotsu.co.jp/tetsudou_musume/)

『鉄道むすめ』公式ウェブサイト https://tetsudou-musume.net/(https://tetsudou-musume.net/)

お問い合わせ先

株式会社交通新聞社 時刻情報事業部営業課 TEL : 03-6831-6712