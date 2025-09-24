「食肉祭 × WAGYU FES 2025」第1弾ステージイベント出演者情報解禁！『ET-KING』の出演が決定！！！

MTJグループ株式会社

MTJグループ株式会社（所在地：福岡県北九州市、東京都港区六本木、代表取締役CEO：山重柾人、以下当社）は、2025年10月11日（土）～13日（月・祝）に、福岡県北九州市の「あさの汐風公園」にて開催する「食肉祭 × WAGYU FES 2025」のステージイベント出演者を発表いたします。

『食肉祭 × WAGYU FES 2025』のステージ出演者として、『ET-KING』の参戦が決定いたしました！

第4回目を迎える食肉祭は、さらに北九州を盛り上げる大型エンターテインメントを提供します。

食肉祭にふさわしい「お祭り」をテーマとした演出をする『ET-KING』をはじめとするたくさんのアーティストと共に、会場一体となって「食肉祭」を楽しみましょう！

今後の出演者情報もお楽しみに！

■前列有料エリアについて

食肉祭 × WAGYU FES 2025では、本イベント初となる「前列有料エリア」を設置いたします。

無料エリアに比べ、よりステージの近くで音楽を楽しむことができます！

チケットは先着となりますので、お早めにご購入ください！

前列有料エリアチケット購入はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHT5hg_Dh8K2iFZ8o5jt3F1ANBypVJPnXVUGkuUIP3CK7y2w/viewform?usp=send_form)

※公演日付/時間で分けられておりますので、ご注意ください。

■「食肉祭 × WAGYU FES 2025」出演者情報

ET-KING

ストレートな言葉と力強いメッセージを武器にヒップホップだけではなくバラエティに富んだ音楽を関西弁で聞かせる。

お揃いの法被を身に纏い繰り広げるライブのテーマは「お祭り」、歌は手紙。ET-KINGからみんなに宛てた手紙をメロディに乗せて届けていく。

【出演スケジュール】

10/12 19:15～

■協賛企業募集中！

「食肉祭 × WAGYU FES 2025」では、共にイベントを盛り上げていただける協賛社様、アライアンス企業様を募集しております。「和牛で日本から世界へ！日本を世界一へ！」を掲げてグローバル展開をしているMTJグループの「日本人であることがアドバンテージになるプロジェクト」においては、世界へ挑戦している理念にご賛同、ご支援をしてくださる企業様が年々増加しております。 会場内各所へのロゴ掲出やブース出店、プレスリリースの配信など、様々なプランをご用意しております。

※協賛プランによって内容が異なります。

※提灯・花火・ドローンショー協賛の申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHT5hg_Dh8K2iFZ8o5jt3F1ANBypVJPnXVUGkuUIP3CK7y2w/viewform?usp=send_form)

本イベントへの協賛にご関心のある企業・団体様は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

【お問合せ先】

MTJ株式会社：info@mtjinc.com

■開催概要

■イベント名

食肉祭 × WAGYU FES 2025

■開催日

2025年10月11日（土）～2025年10月13日（月・祝）

■ドローンショー開催日

2025年10月12日（日）

■打ち上げ花火開催日

2025年10月13日（月）

■会場

あさの汐風公園 食肉祭特設会場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目3番地）

■開催時間

10：00～21：00（予定）

■料金

入場無料

■主催

MTJグループ株式会社

■共催

北九州DMO連絡会議、北九州商工会議所

■後援

北九州観光コンベンション協会、株式会社テレビ西日本、テレQ、KBC、RKB毎日放送

■協力

SHIFT株式会社、小倉焼肉通り、CWJ株式会社

■協賛

西鉄バス北九州株式会社、第一交通産業株式会社、北九州高速鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社、新栄住宅株式会社、日本コカ・コーラ株式会社

■公式SNS

・Instagram

https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc?igsh=MXMxdGE1cDJ6N3UzNQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc?igsh=MXMxdGE1cDJ6N3UzNQ%3D%3D&utm_source=qr)

・X

https://x.com/mtj__official(https://x.com/mtj__official)

・FaceBook

https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/?mibextid=wwXIfr&rdid=QbJHOwH8T1jldA49&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1EHUihuWDd%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr(https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/?mibextid=wwXIfr&rdid=QbJHOwH8T1jldA49&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1EHUihuWDd%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr)

・TikTok

https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj?_t=ZS-8zCSwkRhqLK&_r=1(https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj?_t=ZS-8zCSwkRhqLK&_r=1)

■会社概要

ーMTJグループ株式会社ー

代表取締役CEO：山重 柾人

事業内容：和牛総合ビジネス、WAGYU FES事業、食肉祭事業、フード・エンターテイメントコンテンツ開発/企画/制作/施工/運営事業

WEB：https://mtjinc.com/

本社オフィス：〒802-0012 福岡県北九州市小倉北区末広 2-3-7北九州ミートセンター内

東京オフィス：〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7新六本木ビル8F

神奈川オフィス：〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24日本食肉流通センター内 F 棟

310

大阪オフィス：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-22新町新興産ビル2F

海外子会社（タイ・バンコク）：World Wide Wagyu Co., Ltd.

海外子会社（マレーシア.クアラ・ルンプル）：World Wide Wagyu Malaysia Sdn Bhd

海外子会社（シンガポール）：2 HAVELOCK ROAD, #07-13 HAVELOCK 2, SINGAPORE,

059763

【本件に関するお問い合わせ先】

MTJグループ株式会社

メール：mtj_info@mtjinc.com

公式サイト：https://mtjinc.com/