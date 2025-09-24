トヨタ、楽天、総合商社、虎屋――名門経営大学院が日本企業を重視する理由とは？『ハーバードが学ぶ日本企業』ニューズウィーク日本版9/30号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2025/9/30号（9/24発売）

【編集長から】

高度経済成長で天の高さまで持ち上げられ、その後のバブル崩壊で評価が地に落ちた日本式経営を、あのハーバード大学ビジネススクールが研究材料として重視しています。トヨタ、楽天、伊藤忠商事、虎屋……。続伸中の日本株ですが、単に最近のインフレに引きずられた株高なのか、企業価値を再発見されているのかは議論のあるところです。ただ、ハーバード大学でビジネスの真髄を学ぶ世界の学生たちに響く「輝き」があるのだとすれば、日本企業はまだ「買い」なのでしょう。9月24日発売号の特集で、作家・コンサルタントの佐藤智恵さんに「ハーバードが学ぶ日本企業の輝き」と題して詳しく解説していただきました。（長岡）

【Special Report】

ハーバードが学ぶ日本企業

トヨタ、楽天、総合商社、虎屋……

名門経営大学院が日本企業を重視する理由

ビジネス｜ハーバードが学ぶ日本企業の輝き

■ケーススタディー｜伊藤忠商事「三方よし」の本質は

■ケーススタディー｜500年続いた虎屋の秘訣

改革｜新幹線清掃のテッセイを支える「褒め合う」文化

起業｜アバターロボットを次世代の当たり前に

オピニオン｜日本の鮨職人が教えてくれるAIに勝つ経営理念

ニューズウィーク日本版 2025/9/30号 特集

総裁選を制する「3つの力」

自民党｜茂木、林、小林、高市、小泉の５氏による総力戦で最後に勝つのは

【Periscope】

UNITED STATES｜人気トーク番組の放送休止と独裁の足音

IRAN｜イスラエルに対抗する「中東版NATO」の現実味

UNITED STATES｜TikTokをめぐる米中交渉に解決の兆し

GO FIGURE｜FRBがようやく利下げに踏み切ったが

【Commentary】

日本｜「河野談話」に重なる「石破談話」──木村 幹

主張｜中台対立が「ミニ世界大戦」になる日──練乙錚

視点｜MAGA対MAGAの「内戦」?──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

始皇帝から続く「不老長寿」夢──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

サントリー会長辞任の大きな意味──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

娘の「あざとさ」をどうすればいい？

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

「非常戒厳」の裏にあった大統領と記者の闘い──森達也

【World Affairs】

米政治｜アメリカに再来した政治暴力の時代

中東｜イスラエルは恒久戦争を狙う

訃報｜世界の「二枚目」R・レッドフォードの死を悼む

【Features】

医療｜愛する人を救え、難病と闘う患者の家族たち

【Life/Style】

Drama｜非情さこそが『エイリアン』の魂だ

Music｜ビンテージだけど新しい歌姫レイヴェイの世界

Science｜名前の響きに潜むバイアス

Movies｜深海からの奇跡の救出劇『ラスト・ブレス』

ニューズウィーク日本版2025/9/30号『ハーバードが学ぶ日本企業』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

