トヨタ、楽天、総合商社、虎屋――名門経営大学院が日本企業を重視する理由とは？『ハーバードが学ぶ日本企業』ニューズウィーク日本版9/30号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2025/9/30号（9/24発売）
【編集長から】
高度経済成長で天の高さまで持ち上げられ、その後のバブル崩壊で評価が地に落ちた日本式経営を、あのハーバード大学ビジネススクールが研究材料として重視しています。トヨタ、楽天、伊藤忠商事、虎屋……。続伸中の日本株ですが、単に最近のインフレに引きずられた株高なのか、企業価値を再発見されているのかは議論のあるところです。ただ、ハーバード大学でビジネスの真髄を学ぶ世界の学生たちに響く「輝き」があるのだとすれば、日本企業はまだ「買い」なのでしょう。9月24日発売号の特集で、作家・コンサルタントの佐藤智恵さんに「ハーバードが学ぶ日本企業の輝き」と題して詳しく解説していただきました。（長岡）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4K8MH3/
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM
【Special Report】
ハーバードが学ぶ日本企業
トヨタ、楽天、総合商社、虎屋……
名門経営大学院が日本企業を重視する理由
ビジネス｜ハーバードが学ぶ日本企業の輝き
■ケーススタディー｜伊藤忠商事「三方よし」の本質は
■ケーススタディー｜500年続いた虎屋の秘訣
改革｜新幹線清掃のテッセイを支える「褒め合う」文化
起業｜アバターロボットを次世代の当たり前に
オピニオン｜日本の鮨職人が教えてくれるAIに勝つ経営理念
ニューズウィーク日本版 2025/9/30号 特集
総裁選を制する「3つの力」
自民党｜茂木、林、小林、高市、小泉の５氏による総力戦で最後に勝つのは
【Periscope】
UNITED STATES｜人気トーク番組の放送休止と独裁の足音
IRAN｜イスラエルに対抗する「中東版NATO」の現実味
UNITED STATES｜TikTokをめぐる米中交渉に解決の兆し
GO FIGURE｜FRBがようやく利下げに踏み切ったが
【Commentary】
日本｜「河野談話」に重なる「石破談話」──木村 幹
主張｜中台対立が「ミニ世界大戦」になる日──練乙錚
視点｜MAGA対MAGAの「内戦」?──サム・ポトリッキオ
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
始皇帝から続く「不老長寿」夢──ラージャオ&トウガラシ
Economics Explainer｜経済ニュース超解説
サントリー会長辞任の大きな意味──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
娘の「あざとさ」をどうすればいい？
World Cinema Notes｜森達也の私的映画論
「非常戒厳」の裏にあった大統領と記者の闘い──森達也
【World Affairs】
米政治｜アメリカに再来した政治暴力の時代
中東｜イスラエルは恒久戦争を狙う
訃報｜世界の「二枚目」R・レッドフォードの死を悼む
【Features】
医療｜愛する人を救え、難病と闘う患者の家族たち
【Life/Style】
Drama｜非情さこそが『エイリアン』の魂だ
Music｜ビンテージだけど新しい歌姫レイヴェイの世界
Science｜名前の響きに潜むバイアス
Movies｜深海からの奇跡の救出劇『ラスト・ブレス』
★最新号データ
ニューズウィーク日本版2025/9/30号『ハーバードが学ぶ日本企業』
紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）
