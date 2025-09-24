大切な衣類を除湿して保管する！『除湿消臭収納ボックス Mサイズ/Lサイズ』新発売

株式会社アルファックス

健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、ダニ・カビが好む湿気の対策に「除湿消臭収納ボックス」の発売を開始致しました。

上から重ねた服も前から出し入れできます。

ワイヤーフレーム設計で、型崩れを防ぎ、積み重ねも可能です。

付属の「除湿シート」でダニやカビが好む湿気を防ぎます。

除湿シートは干して繰り返し使えます。

使わない時は薄く折りたたんで隙間に収納できます。

【商品名】除湿消臭収納ボックス Mサイズ

【販売価格】2,200円(税込)

【商品サイズ】幅40・奥行35・高さ29(cm)

【商品重量】(約)850g

【耐荷重】10kg

【材質】[本体]ポリエステル、[窓部分]EVA樹脂、[除湿シート]ポリエステル

【入数】収納ボックス１個、除湿シート１枚

詳細を見る :https://www.al-phax.co.jp/idea/124-storage/1277-627203

【商品名】除湿消臭収納ボックス Lサイズ

【販売価格】2,420円(税込)

【商品サイズ】幅50・奥行40・高さ33(cm)

【商品重量】(約)1,100g

【耐荷重】15kg

【材質】[本体]ポリエステル、[窓部分]EVA樹脂、[除湿シート]ポリエステル

【入数】収納ボックス１個、除湿シート１枚

詳細を見る :https://www.al-phax.co.jp/idea/124-storage/1278-627210Amazon販売ページ :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E8%A1%A3%E9%A1%9E%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E5%B9%8550%C3%97%E5%A5%A5%E8%A1%8C40%C3%97%E9%AB%98%E3%81%9533cm-%E9%99%A4%E6%B9%BF%E6%B6%88%E8%87%AD%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-AP-627210/dp/B0FND22R1Z/ref=sr_1_36?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=14CY93HY5A3WY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.9L4IuOedkJejk3p6jJLLAu-NC0Y8An7yL7nXuoHJtjmDNmkq0T5Nf0fs0R1FDmUQF0wsMScYjt0TPMFHRXdNPzDY6fuODnHxmU03gip84dq7Oy7QYENB1OmUSCENAL85rp4RNWxiTDbVkCbn5o5Kf2zTV6ZlCtH3eQWdJWPPJNvifzOdVnoU2xJ5Ic4tHY4Velmodmj4o8U30Nmo2hFNh_UJJXr7QjIaUhlH4NR0eibt3Vvagd7noS7kCjUXocNX_gF4YPjS8lL9YafyOr1JOKfQZ0yKCpXjqUTSQ8oiHnQ.Qz_4EF5wufHurGGFN6YOr_eAsK25fhSqZNwqz6D1MMk&dib_tag=se&keywords=%E8%A1%A3%E9%A1%9E%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%2B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E5%85%A5%E3%82%8A&qid=1758526786&sprefix=%E8%A1%A3%E9%A1%9E%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%2B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E5%85%A5%E3%82%8A4%2Caps%2C182&sr=8-36&th=1

■会社概要

商号 ： 株式会社アルファックス

代表者 ： 代表取締役 由良 充啓

所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ

設立 ： 平成11年10月

事業内容 ： 企画製造卸販売

資本金 ： 4,300万円

URL ： http://www.al-phax.co.jp/

お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation