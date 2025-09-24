オータムセール開催！！TOKYO GAME SHOW2025出展タイトルをはじめPhoenixxタイトルが大幅プライスダウン中！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、本日よりPhoenixxタイトル全51作品を最大70%OFFでご購入いただける、「Phoenixx Autumn Sale」を各プラットフォームにて開催することをお知らせいたします。

■「Phoenixx Autumn Sale」 概要 ＜10%～70% OFF＞

●セール期間 ※一部のタイトルは、セール開始日時が異なります。

PlayStation

9月24日（水）00:00～10月8日（水）23:59 ※日本時間

Switch、Steam

9月24日（水）02:00～10月7日（火）02:00 ※日本時間

▼セール対象タイトルの詳細はこちらからご確認ください。

https://phoenixx.ne.jp/work/?category=GAME&keyword=(https://phoenixx.ne.jp/work/?category=GAME&keyword=)

■注目タイトルピックアップ！

※表示価格は全て税込です

陰キャラブコメ インシツマシマシ

対象PF： Steam

5,500円 → 4,400円！ （20％OFF）

陰キャ攻略恋愛風ノベルゲーム。

オタサーの王となり陰キャオタクを喰いまくれ！

攻略キャラは全員“陰キャ”のみの恋愛風ノベルゲーム。 陰キャ集団が所属するサークルの会長となり、気になる陰キャなサークル部員の彼とのドキドキな毎日を楽しもう！

FUBUKI ～zero in on Holoearth～

対象PF：Steam

1,480円 → 1,184円！ （20％OFF）

フブキと共に「ホロアース」を駆け巡る

爽快2Dドットアクション！

『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』は、主人公である白上フブキを操り、剣とスキルを駆使して戦うハイスピードなドットアクションゲームです。

幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -

対象PF：Switch

4,950円 → 3,465円！（30%OFF）

弾幕とシミュレーションRPGの融合『幻想少女大戦』 - 圧倒的スケールで描かれる、幻想郷の一大叙事詩

「東方Project」のファンゲーム、弾幕とシミュレーションRPGを融合させた『幻想少女大戦』（開発：さんぼん堂）は、キャラクター同士の絆、キャラクターの背景・原作ストーリーの丁寧なアレンジと圧倒的スケールで描かれる幻想郷の一大叙事詩。迫力の戦闘アニメーションやファンの想いに応える豊富な会話イベント、全キャラクターカットイン、キャラクターごとに異なるテーマ曲やシナリオ演出に合わせた楽曲の数々…と、魅力に溢れPC版で国内外から人気の作品が、なんとNintendo Switchに登場！

DORONKO WANKO

対象PF：Switch / Steam

＜Switch版＞

500円 → 400円！（20%OFF）

＜Steam版DLC＞

200円 → 160円！（20%OFF）

すりすり！ぷるぷる！ドロンコアクション

『DORONKO WANKO』は、ワンちゃんが綺麗なおうちをはちゃめちゃに汚しまわるどろんこアクションゲーム。

縦横無尽に走って、汚して、全てのお部屋を泥まみれにしよう！

Switch版では、ポメラニアンの他に、柴犬、コーギー、ジャックラッセルテリア、トイプードル、ブルドックの5犬種が登場（Steam版ではDLCとして5犬種が追加）。

好きなワンちゃんで暴れまわろう！

メイドサバイバー：リトルエンジェル

対象PF： Steam

990円（アーリーアクセス期間中）→ 891円！10％OFF）

個性的なスキルを持つメイド戦士達を、100種類以上の武器やアイテムでグレードアップ！

自分だけのビルドで強力かつカワイイ悪魔達を「お片付け」しよう！

それぞれ個性的かつ強力なスキルを持つメイド戦士達を操り、敵の猛攻を潜り抜けステージの最奥で待ち受ける強力な悪魔と対峙する…。

■対象タイトル一覧

