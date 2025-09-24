「merry jenny(メリージェニー)」人気の「ミッフィー」コラボレーションに、70周年記念ナインチェデザインが初登場！9月24日(水)より予約販売開始
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する「Virgin lady closet」がコンセプトのレディースブランド「merry jenny(メリージェニー)」は、大好評の「ミッフィー」コラボレーションより70周年を記念した今年だけの特別なアイテムを9月24日(水)から予約販売開始します。
予約販売ページ：http://s.runway-ch.jp/merryjenny_miffy(http://s.runway-ch.jp/merryjenny_miffy)
2025年はミッフィー誕生70周年。
1955年、ミッフィーの初めての絵本『nijntje(ナインチェ)』がオランダで出版されました。
「ナインチェ」はオランダ語で「うさちゃん」といった意味です。
アニバーサリーイヤーを記念し「ナインチェ」のイラストを使用したコラボレーションアイテムが登場。ふわふわぬいぐるみモチーフをたっぷりと使用した愛らしさあふれる特別なコレクションにぜひご注目ください。
■商品概要
もこもこナインチェスウェット
ナインチェを”どーん”とあしらったスウェットトップス。
ふわふわな触り心地で心もふんわり。
商品名：もこもこナインチェスウェット
価格 ：9,350円（税込）
カラー：グレー/ブラック
サイズ：フリー
もこもこナインチェfamily bag
人気のもこもこトートシリーズから登場するのは、
ナインチェと、なんとナインチェのおとうさんとおかあさん。
仲良くならんだお顔がスペシャルでcuteなitem。
商品名：もこもこナインチェfamily bag
価格 ：8,800円（税込）
カラー：アイボリー/ブラック
サイズ：フリー
もこもこナインチェミニトート
ほっこり柔らかな印象のキルトミニbagに、ナインチェが並んだ可愛く楽しいitem。
サブbagとしてもおすすめのサイズ感です。
商品名：もこもこナインチェミニトート
価格 ：7,150円（税込）
カラー：アイボリー/ブラック
サイズ：フリー
もこもこナインチェbag
ナインチェのぬいぐるみをそのままbagにしたような、ぎゅっと抱きしめたくなるitem。
ショルダーチェーンは取り外し可能で、ハンドbagとしても。
商品名：もこもこナインチェbag
価格 ：9,350円（税込）
カラー：オフホワイト
サイズ：フリー
もこもこナインチェスマホグリップ
もこもこのナインチェを、そのままスマホグリップに。
ぺたっと貼れば、いつでも一緒。
商品名：もこもこナインチェスマホグリップ
価格 ：3,850円（税込）
カラー：オフホワイト
サイズ：フリー
※本製品は株式会社グレイスとの契約により製造したものです。
■発売について
2025年9月24日(水)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて予約販売開始
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/merryjenny/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/merryjenny/
・店舗：http://s.runway-ch.jp/merryjenny_shoplist
■merry jennyブランドコンセプト
『Virgin lady closet』
きらきら 光る街、 ふわふわ 揺れるスカート
どきどき 高まる音楽に、お気に入りの リップを添えて。
"おとな" でもなく、 "こども"でもない どんな時も これがわたしたち。
自由にファッションを楽しむ わたしたちの、
いつまでも 色あせない "かわいい"がたくさん詰まった たからばこ
■merry jennyオフィシャルサイト/SNS/店舗
Official Site : https://merryjenny.jp/
Web Store：https://runway-webstore.com/merryjenny/?aid3=rcmenu_MK280
X：https://twitter.com/merry_jenny0825
Instagram：https://www.instagram.com/merryjenny_instagram/
LINE：https://lin.ee/lAsBKnF
店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK280