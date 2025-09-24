株式会社アローリンク

- セミナー内容「せっかく早期に学生とつながったのに、本採用まで残らない…」「インターンをやること自体が目的化していて、採用に繋がらない」「メールを送っても、学生の反応が薄い」そんな悩みを感じていませんか？多くの企業が、学生との接点は作れるが“関係を継続できない” という壁に直面しています。実はその原因は、「Z世代が求めるコミュニケーション」と「企業が行っている接点作り」のズレにあります。本セミナーでは、・学生と“つながり続ける”ための最新トレンド・接点数を増やしつつ、適切な頻度でコミュニケーションする方法・LINEを活用して移行率を高めた企業の事例をお伝えします。「ネタ切れ」「音信不通」「移行率の低迷」に悩む企業様にとって、すぐに役立つヒントが詰まったセミナーです。

- セミナーで得られること・Z世代に刺さる「接点を作り続ける」アプローチ方法・業務負担を増やさずに、関係性を深める仕組みづくり・LINE×AIを活用した移行率改善の成功事例・明日から実践できる“学生を離脱させない”コミュニケーション戦略- このような方におすすめ・学生と早期接点を持てているが、内定に繋がらない・インターン開催がゴールになっている気がして不安・メールを送り続けても、学生が反応しない・学生との接点数を増やしたいが、適切な頻度がわからない・コミュニケーションのネタが尽きてしまう

HRi事業本部

櫻井 勇人

新卒でアローリンクに入社。約2年間自社のメインリクルーターとして年間60名の採用しており前年比75%の採用単価を実現。

その後、業界大手を含む複数社の採用コンサルや採用担当向け研修などを経て、採マネnext≫の営業担当として従事。

国内最大手の広告代理店や総合電機メーカーなど大手企業から中小企業まで幅広く企業にあったLINE活用提案を行い年間30社以上を支援。

現在は、営業責任者としてチームを牽引。

セミナー概要

タイトル：〈なぜLINEを使う人事は、結果も評価も勝ち取れるのか？〉インターンからの移行率UPさせるLINE活用ノウハウ

日時 ：A日程 2025年10月7日(火)15:00-16:00

B日程 2025年10月22日(水)15:00-16:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50人

登壇者 ：櫻井 勇人

