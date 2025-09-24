10月4日の「世界動物の日」を記念し、アニマルプラネットでは新番組4本を含む多彩なラインナップで10月6日(月)より4週連続特別編成

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界最大級の動物・自然チャンネル『アニマルプラネット』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、10月4日の「世界動物の日」を記念して、動物の不思議と魅力、真実の姿を臨場感あふれる映像で描く番組を、10月6日(月)から10月31日(金)の4週連続で特集放送いたします。

動物たちの繁殖行動に焦点を当て、命をつなぐための驚くべき戦略と進化の妙を描く「野生の愛～命をつなぐ驚異の戦略～」、動物たちがいかにして子孫を残し家族を守るかを追ったドキュメンタリー「家族を守れ～動物たちの生き残り戦略～」、大小さまざまな動物の母親たちの奮闘を臨場感あふれる映像で描く「野生の母～命を守る戦い～」、そしてザンビアの大自然を舞台に母親たちの感動的な物語を描く「野生の母～命を守る戦い～：ザンビア」など、4本の新番組をはじめ、多彩なラインナップを放送いたします。

「世界動物の日」記念SPの主な番組

「野生の愛～命をつなぐ驚異の戦略～」＜新番組＞ 10月6日(月)23：00（60分×1話）

Copyright: Genera Doc Wildlife S.L.

動物たちがどのようにして命をつなぎ、種を存続させているのか。野生の世界のリアルな姿を紹介。ライオンは群れの中で複雑な家族関係を築き、カマキリやタコは慎重で時に命がけの行動をとる。カバや鳥類、魚類は贈り物や巣作りで信頼を築くなど、さまざまな生き物たちが、それぞれ独自の方法でパートナーを見つけ、子孫を残すために進化してきた。

「家族を守れ～動物たちの生き残り戦略～」＜新番組＞ 10月7日(火)23：00（60分×1話）

Copyright: Doclights Naturfilm / Reinhard Radke

動物たちが家族を守るために見せる驚くべき行動を描く。ハタオリドリは捕食者の近くに住むことで安全を確保など鳥が水上に要塞のような巣を作り、ゾウが子どもを囲んで守り、ワニが卵を守って見張り、ビーバーは水中に出入口を持つ巣で家族を守り、マッコウクジラが群れで赤ちゃんを守る姿など、種ごとに異なる防衛戦略を紹介。

「野生の母～命を守る戦い～」＜新番組＞（60分×2話）

Copyright: Plimsoll Productions

大小さまざまな動物の母親たちの生活を臨場感あふれる映像で描く。母親たちはそれぞれ異なる環境や課題に直面しながらも、子どもたちを守るために全力を尽くすのだ。

母の本能 10月20日(月)23：00

捕食者であれ草食動物であれ、母親たちは子どもを守るために命をかけます。このエピソードでは、ライオン、ゾウ、クマなどの大型動物から、鳥や小型哺乳類まで、母親たちがどのようにして外敵や自然の脅威から子どもを守るか。母性本能の強さとその多様性に焦点を当てる。

母の試練 10月21日(火)23：00

自然界での生活は厳しく、特に子どもを抱える母親にとっては過酷な日々が続く。このエピソードでは、食料を探し、巣を守り、子どもに生きる術を教えるなど、母親たちが日々こなすタスクの多さとその過酷さを描く。ペンギンの母親が氷の上で何日も食べずに卵を温める姿や、サルの母親が群れの中で子どもを守るために奮闘する様子などを紹介する。

「野生の母～命を守る戦い～：ザンビア」＜新番組＞ 10月22日(水)23：00（60分×1話）

Copyright: Plimsoll Productions

ザンビアの秘境、カフエ国立公園を舞台に、野生動物の母親たちが繰り広げる命がけの子育てドラマを描く。ライオン、アフリカン・ワイルドドッグ、ゾウなどの母親たちが、過酷な自然環境や凶暴な捕食者たちと闘いながら、子どもたちを育てていく姿を追う。それぞれの母親が直面する試練は異なるが、共通しているのは「生き抜くための強さと知恵」。自然界における母性の力強さと美しさを、壮大な映像美とともに描き出す。

＜特集放送枠＞

■放送局：アニマルプラネット

■特集名：「世界動物の日」記念SP

■放送日時：10月6日(月)～10月31日(金)

毎週月曜～金曜 23:00～24:00（4週連続）

（再放送：日曜 15:00～20:00ほか）

■その他のラインナップ：

「BBC超大作 セレンゲティ物語」

「ビッグキャット・ストーリー」

「チーター 逆境ハンターの宿命」

「セレンゲティ 野生王国の物語」

「動物 驚異の瞬間」

「サバンナ・シスターズ」

■アニマルプラネット

アニマルプラネットは世界最大級の動物チャンネルブランドです。あらゆる方法で人々を動物に近づけることで、誰もが幼少期に抱く動物への好奇心や感動を持ち続けられるようにするというミッションのもと、上質な動物コンテンツを生み出し提供しています。世界200以上の国・地域において合計約3億6千万世帯で視聴されているアニマルプラネットは、弱肉強食の世界から動物と人々の関わり、犬・猫などのペットまで豊富なラインナップを取り揃え、美しい映像と親しみのあるストーリーでお届けします。多様な視点から描いた動物たちの姿は魅力的で、驚きと発見に満ちています。日本では2000年12月より放送を開始。現在は全国のケーブルテレビ局、スカパー！、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

https://www.discoveryjapan.jp/animalplanet/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。