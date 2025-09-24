¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡Ù2025½©¹æ¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡£Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤È¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥¤¥¿¥ó¼ÒÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¤¬ÂÐÃÌ180Ê¬¡ª¡¡·ëº§35¼þÇ¯¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤ÄÉ×ÉØ¤Ï²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤«¡©
¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡ÙVol.27 2025Ç¯½©¹æ ¡ÊÉ½»æ²è¡§¹á¼è¿µ¸ã¡ÖTime Time Time¡×¡Ë
¡ü¡¡É½»æ²è¤òÉÁ¤¤¤¿¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡Öº£²ó¤Î³¨¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«²èÁü¤Ç¤¹¤Í¡×
¼«Í³³Ø±àÌÀÆü´Û¤òË¬¤ì¤¿¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§SAI¡Ë
»þ´Ö½ÑÆÃ½¸¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È»þ¤ò·Ð¤Æ»Ä¤ë¤â¤Î¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤òÃµ¤·¤Ë¡¢Åìµþ¡¦À¾ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö¼«Í³³Ø±àÌÀÆü´Û¡×¤òË¬¤ì¤¿¹á¼è¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²Î¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°Û¤Ê¤ë»Å»ö¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¡É¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î30Ç¯Íè¤ÎÍ§Ã£¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ÏËÍ¼«¿È¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤ê¤¢¤ëÊý¤¬¹¬¤»¤È´¶¤¸¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Î³¨¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼«²èÁü¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ËÍ·±àÃÏ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤¼¡ª¡Ù¡Øº£¤«¤é¡©¡Ù¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó4¿Í¤ÇÍ·±àÃÏ¤Ø¡£¿ô»þ´Ö¸å¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁ´°÷¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¡¡·ëº§35¼þÇ¯¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¤È¸÷¤µ¤ó¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÎò»Ë
ÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¤È¸÷¤µ¤ó¤Ï180Ê¬¤ÎÉ×ÉØÂÐÃÌ¡Ê»£±Æ¡§Ê¿¾¾»ÔÀ»¡Ë
180Ê¬¤ËµÚ¤ÖÉ×ÉØÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¼ÒÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¡£¸÷Âå¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁ¡Ø¼ÒÄ¹ÌäÂê¡ª »ä¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈËÀ¹µ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¤è¤ê10·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¡Ê10·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤È¤ÎÆó»ï¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ç¤¹¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦Ê¸¤ÏÀÐ¸ÍÍ¡¤µ¤ó¡Ë¡£
Á°È¾Àï¤È¤Ê¤ë¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN¡Ù¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¡Ö·ëº§35Ç¯¡¢¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤è¤¦¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æó¿Í¤Î¡È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÎò»Ë¤¬¡¢¤È¤¤Ë¥Ïー¥È¥Õ¥ë¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¾Ü¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¸÷Âå¡¦Ãø¡Ø¼ÒÄ¹ÌäÂê¡ª »ä¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈËÀ¹µ¡Ù¤ÏÊ¸éº½Õ½©¤è¤ê10·î8ÆüÈ¯Çä
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤Ï²¬ËÜÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î·ÏÉè¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¸³èÇ½ÎÏ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤ë¿Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸³èÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤³¤ÏËÜÇ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê¸÷Âå¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤Î¤¬»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£åºÎï¤Ê¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂÀÅÄ¥×¥í¤Ë¤Ï¥¹ー¥Ñー¥â¥Ç¥ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Ê¸÷¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ê¼ÒÄ¹¤È·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤é¤º¡Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸÷Âå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌ¤È¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌ¤¬¡Ë¾ï¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¡×¡Ê¸÷¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦Íª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ÒÄ¹¤È¤«·ù¤Ê¤Î¤è¡×¡Ê¸÷Âå¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢º£¤Î²¶¤Ê¤ó¤«¡×¡Ê¸÷¤µ¤ó¡Ë
¡ü¡¡ÀÖ¹¾¼î½ï¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¿¤Þ¤à¤¹¤Ó¡Ù¹ßÈÄ¤«¤é2Ç¯È¾¤ÎÆü¡¹¤ò¸ì¤ë
Âç¿Íµ¤¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤«¤é2Ç¯È¾¤È¤Ê¤ëÀÖ¹¾¼î½ï¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§ÎëÌÚ¼·³¨¡Ë
2Ç¯È¾Á°¡¢Åö»þ5ºÐ¤À¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¤È¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤ÈTBS¥é¥¸¥ª¤ÎÊ¿ÆüÂÓ¤ÎÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¤¿¤Þ¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¹ßÈÄ¤ò·èÃÇ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈæ½Å¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÀÖ¹¾¼î½ï¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÖÀÖ¹¾¼î½ï¡¢50ºÐ¡£·èÃÇ¤ò¸å²ù¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¡¢¤½¤·¤Æ¹ßÈÄ¸å¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ç¤Ï¡Ø»ä¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÁ´Á³¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë»Å»ö¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤â·ë²Ì½Ð¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó!!¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¢¤ë¤È¤Ì¼¤Ë¡¢¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ô¥óÂÀÏº¤Á¤ã¤ó¡ÊÌ¼¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¡È¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡É¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¤¢¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Â¨Åú¤Ç¡Ø¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Î°¦¤ÏÌµ½þ¤Î°¦¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¨¥´¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡×
¡ü¡¡À¤³¦Àï¤ò¹µ¤¨¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡õ¥°¥é¥Ó¥¢
À¤³¦Àï¤òÁ°¤Ë¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡§Ê¿¾¾»ÔÀ»¡Ë
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤ÎÀ¤³¦½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡ÖWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢Å·ºÍ³ÊÆ®²È¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡Ö¥Ï¥Þ¤ë¿Í¡×¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æá¿ÜÀî¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¤Ë¤¢¤ë¾¾±¢¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿À¼Ò¤Ï¡È¿´¤ò±Ç¤¹¶À¡É¡£¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯»þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶À¤ß¤¿¤¤¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤ë¡£¡Ø¤¢¡¢Íð¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤±¤Æ¡¢Ê¿¾ï¤ËÌá¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×
¡ü¡¡¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹ー¤µ¤ó¤Î¿·Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤¿¤Á¤ËÁ÷¤ë¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹ー¤µ¤ó½é¤Î¤·¤´¤ÈÏ¢ºÜ¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯»ä¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
Âè1²ó¡Ö35ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Î»ä¤¬¡¢¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹ー¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¤µ¤ó¼«¿È¤¬¸½ºß¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤¬ÄÖ¤é¤ì¤ëÉ¬ÆÉ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤È¼ª¤Ç¤È¤é¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î»¨»ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯12·î29Æü¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î½÷ÀÈÇ¤È¤·¤ÆÁÏ´©¡£ÁÏ´©1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2019Ç¯12·î¤è¤ê¡¢Ç¯4²ó¡Ê3·î¡¢6·î¡¢9·î¡¢12·î¡ËÈ¯¹Ô¤Îµ¨´©»ï¤Ë¡£
