国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業」を受託

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/)は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（New Energy and Industrial Technology Development Organization：以下「NEDO」）による2025年度「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（Management Personnel Matching program：以下「MPM」）」を受託しました。本事業を通じて、大学発研究開発型スタートアップ※の事業化や事業成長及び、副業CxO（経営候補人材）の発掘を目指し、推進してまいります。なお、副業CxOは、2025年9月24日（水）から募集を開始します。

※：大学の研究成果、技術シーズを事業化するなど、研究成果や技術をもとに事業化する目的で設立されたスタートアップ

特設サイト：https://direct.hipro-job.jp/lp/public/mpm/2025/(https://direct.hipro-job.jp/lp/public/mpm/2025/)

NEDOによるスタートアップ支援について

NEDOは、経済産業省管轄の国立研究開発法人で、エネルギー・地球環境問題の解決や日本の産業技術力の強化を目的に技術開発の支援を行う政府の機関です。NEDOが行うMPMは、自らが起業またはスタートアップの経営者として参画することを志向する人材を発掘し、大学等の技術シーズや大学発スタートアップとのマッチングを支援する取り組みです。本取り組みを通して、大学発スタートアップの創出、育成を図り、経済活性化、新規産業・雇用の創出につなげることを目指しています。

本事業における「HiPro Direct」の役割

「HiPro Direct」は、1,000社を超えるスタートアップに利用されており、これまで大学やインキュベーション施設と連携し、スタートアップやスタートアップ創出を目指す研究者を支援してきました。なかでも、研究開発型大学発スタートアップ支援については、全国各地の大学での支援実績があり、副業CxOの参画を通じて法人設立に至った事例も生まれています。

本事業では、こうした知見やインキュベーション施設等のスタートアップ支援者とのつながりを活用し、以下の役割を推進してまいります。

・大学の研究シーズや大学発スタートアップと副業CxOとのマッチング支援

・経営人材への起業家メンター・キャリアメンターによるフォローやプロジェクト進捗管理・確認、課題整理のサポート

・スタートアップの成長を主に資金面から支援するVCや大手企業等支援機関とのネットワーク構築のサポート

経営候補人材（副業CXO）募集概要

募集期間：2025年9月24日（水）～2025年10月31日（金）

支援対象者：研究開発型スタートアップ、または起業予定の研究者として事業採択された12事業者

支援期間：2025年10月～2026年3月末

応募方法：https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/feature/17/ から応募ください。

※：応募にはHiPro Directの登録が必要です。

■プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」について＜ https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ＞

「HiPro（ハイプロ）」は、「スキルを解放し、社会を多様にする。」をパーパスに、課題に向き合う企業と、副業・フリーランス人材をつなぐ、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービスです。企業の人材獲得の難易度が高まり、個人のはたらき方が大きく変わる中、「HiPro」は企業が必要とする人材と出会い、個人は自分のスキルに合ったプロジェクトを見つける機会を「HiPro Biz」「HiPro Tech」「HiPro Direct」の3つのサービスを通じ提供します。これまでの経験とスキルを活かしながら自身の可能性を広げたい個人と、複雑化する課題に対応したい企業に選択肢を増やし、社会を多様にしていきます。

プロフェッショナル人材による経営支援サービス「HiPro Biz」＜ https://biz.hipro-job.jp/(https://biz.hipro-job.jp/) ＞

経営課題解決に取り組む企業向けに、経営層・CxO ・エキスパートクラス等、高度な課題を解決できる個人と共に、課題解決に導く経営支援サービスです。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」＜ https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ＞

IT・テクノロジー領域の課題解決に取り組む企業向けに、エンジニア・ ITコンサルタント・技術顧問・ PM/PMO 等、 IT 分野に精通した個人を紹介するエージェントサービスです。

副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」

＜ https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/(https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/) ＞

課題を解決できる副業・フリーランス人材と企業がプラットフォーム上で直接つながり、最短即日で業務の受発注ができるマッチングプラットフォームサービスです。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/