HKT48卒業から3年半、松本日向が待望のファースト写真集を12月11日に発売！

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年12月11日（木）に「松本日向1st写真集」（定価：3520円（税込））を発売することを発表しました。

ベトナムのフエ、ダナンで撮影された、25歳の誕生日当日発売の記念すべき初写真集！

元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント、松本日向さんのファースト写真集の発売が決まりました。

実は写真集の発売日が松本日向さん25歳の誕生日、そんな記念すべきファースト写真集撮影で訪れたのはベトナムの都市、フエとダナン。

ビキニやランジェリーはもちろん、初写真集にして人生最大露出のセクシーさにも挑戦！

自身のYouTubeでも旅配信をしているほど旅好きの松本日向さんと一緒に、ベトナムを旅しているようなロードムービー風な一面も収録し、見どころ満載となっております。

もちろんベトナムで船にも乗って撮影しました！

全国24場制覇もしたボートレース場の女神が、グラビア人生最大の露出にチャレンジ！

＜松本日向さん本人コメント＞

HKT48の4期生として2016年にデビューしてからちょうど10年目で、しかも発売日の12月11日が私の25歳の誕生日になります。

25歳は節目の年だと思うので、そんな記念すべきタイミングでファースト写真集が発売できることを嬉しく思いますし、いつもグラビアでは水着とか衣装を着てるんですけど、今回は水着を完全に脱いで手で隠したりしたセクシーな、自分のグラビア人生最大の露出にチャレンジしたっていうのがすごい印象的です。

いつも他の方の写真集とかを見ていて、みんなあれどうやって撮ってるんだろうと思ってたんですけど、カメラマンさんとかスタッフの方みんなと試行錯誤しながらベストな角度を見つけて頑張りました(笑)。

実は今回の撮影の１か月前から禁酒と身体作りを始めていて、外食したとしても一品だけつまむとかそういう生活をしてきたので、ベトナムで撮影が終わった最終日に飲んだレモンサワーがめちゃくちゃ最高に美味しかったです(笑)。1か月分の苦労が解放されました。

今までにないくらい大人っぽい私が見れるなと思うし、でも私の無邪気なところも残ってるシーンもあるので、全ページ目に焼き付けてほしいなと思います。

■松本日向PROFILE

松本日向 Matsumoto Hinata

2000年12月11日生まれ。大阪府出身。身長165cm。血液型AB型。

TRUSTAR所属

2016年7月にHKT48の4期生としてデビュー。シングル選抜メンバーにも選ばれるなど活躍し、2022年6月に6年間在籍したグループを卒業。その後は現在の事務所に所属し上京、グラビアをはじめソロのタレントとして活動。現在は趣味の競艇（ボートレース）観戦から、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にも出演中。全国24場も完全制覇しています。

［公式X］ https://x.com/hinata__1211

［公式Instagram］ https://www.instagram.com/matsumoto_hinata/

［事務所公式サイト］ https://trustar.co.jp/talents/hinata-matsumoto/

■商品概要

サブタイトル：BOMB特別編集

タイトル：松本日向1st写真集（タイトル未定）

発売日：2025年12月11日（木）

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：藤本和典

定価：3,520円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ

■関連URL

写真集公式サイト： https://bombweb.jp/related-items/matsumotohinata/

BOMB編集部公式X（総合）： https://x.com/idol_bomb

BOMB編集部公式X（グラビア）： https://x.com/gravure_bomb

BOMB編集部公式Instagram： https://www.instagram.com/bomb_idol/

BOMBオフィシャルサイト： https://bombweb.jp/

ワン・パブリッシングWebサイト： https://one-publishing.co.jp/